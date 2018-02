Tići, čuvajte se modrog mačka! Evo kako Izet planira slaviti gol

Ovo je najveći kralj ikada. Ovako će proslaviti gol. Da, da, da, kaže Armin Hodžić koji je snimio video, dok u pozadini Izet Hajrović pokazuje kako će slaviti ako zabije Hajduku u današnjem derbiju na Maksimiru (15.00 Arensport3).

POGLEDAJTE VIDEO

'Modri mačak' prijeti bilim tićima

Dinamo i Hajduk od 15 sati igraju najveći hrvatski derbi.

Iako je između njih 12 bodova razlike i prvenstvo je praktički odlučeno, to je uvijek derbi, bez obzira na stanje na ljestvici.

Foto: Marko Snidaric

Uzeo osmicu i pokazao kako će slaviti

Izet Hajrović stigao je u Dinamo iz bundesligaša Werdera pred kraj prijelaznog roka. Ljevonogi 26-godišnji krilni igrač, reprezentativac Bosne i Hercegovine, u Dinamu je izabrao dres s brojem 8, a sad je otkrio i kako će slaviti golove.

- Puno sam toga prošao, skupio neko iskustvo i nešto i naučio igrajući za Galatasaray i Werder. Vjerujem da ću ovdje biti pravi i svima dokazati kako je Dinamo napravio dobar potez - kaže Hajrović, koji je već zabio za Dinamo, u prijateljskoj protiv Krškog.

Voli nogomet i - Vuittona

Hajrović je nastupao za mlađe selekcije Švicarske (U-20, U-21) te u prijateljskoj utakmici A-vrste protiv Tunisa 2012., no Ottmar Hitzfeld nije mu davao previše šansi pa je već iduće godine promijenio sportsko državljanstvo i dobio pravo nastupa za BiH. Za "zmajeve" je prikupio 24 nastupa i zabio pet golova, a bio je i dio momčadi na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014.

U dresu Grasshoppera igrao je od 2009. do 2014. godine i osvojio Švicarski kup, a u međuvremenu je debitirao za reprezentaciju BiH. Iz Grasshoppera je prešao u Galatasaray, ali samo pola godine kasnije otišao je u njemački Werder.

U prvoj sezoni 2014./2015. imao je samo 19 nastupa, sljedeću sezonu proveo je u Eibaru u kojem je odigrao samo sedam utakmica.

Vratio se u Werder i konačno proigrao. Do ozljede koljena bio je jedan od najboljih igrača, Werder mu je dao 1,8 mil. eura godišnje pa je bio i među najplaćenijima. No to nije opravdao na terenu pa ga je klub odlučio prodati.

Spominjalo se da ga žele Dinamo Moskva, Genoa, Deportivo, Trabzonspor...

No Hajrović je završio u - Dinamu iz Zagreba.

Izet Hajrović ima i osebujan stil odijevanja i na maksimirskim hodnicima već se priča da je Leonardo Sigali dobio nasljednika. Naime, Argentinac je dosad bio poznat kao ljubitelj modnih krpica, a dobio je dostojnog nasljednika.

Hajrović je na društvenim mrežama pokazao da je ljubitelj Louisa Vuittona.