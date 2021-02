Ne možemo se oteti dojmu da je to ona klasična priča o američkom junaku. Trenutak si gore, trenutak si na dnu.

Pobjednik kojeg svi vole i uzdižu u nebesa te žele komadić te slave, konstantni pritisak i medijska pozornost. Neki vole takav život, obožavaju pažnju i kad se sve vrti oko njih, a netko jednostavno pukne od svega toga. To se dogodilo velikom Tigeru Woodsu (45)

Gledao se svaki njegov postupak, svaki potez i pokret, a za to vrijeme je on vodio borbe sa samim sobom. U javnosti kao najbolji golfer svijeta, uzoran muž i jedan od najbogatijih na svijetu, a u svome svijetu alkoholičar i seksualni manijak kojem je svakodnevni cilj bio samo kako ispuniti svoj nagon i jedinu želju koju je u tome trenutku imao. A to je seks.

I te 2009. godine dokaz te klasične američke priče. Onaj kojeg su svi voljeli i dizali u nebesa, onaj američki junak, pao je na dno života. Vukli su ga svi pomalo, kao da su se natjecali tko će jače udariti po oronulom junaku. Raspao mu se brak s Elin Nordegren, koja je mislila da mu je jedina žena u životu, dolazio je skandal za skandalom, ostavili su ga sponzori, život mu je bio pred krahom.

Priča je to o velikom Tigeru Woodsu koji se na kraju uspio vratiti sportu koji ga je proslavio. Ubrzo je opet postao najbolji golfer svijeta, ali zbog posljednje prometne nesreće, u kojoj je teško ozlijedio noge, čini se da je rekao posljednje zbogom najdražem sportu.

No idemo ispočetka. Kako je uopće stvoren fenomen Tiger Woods?

Legendarni golfer rođen je 30. prosinca 1975. godine u Cypressu, Kaliforniji, a sin je umirovljenog vojnika Earla te majke Kutilde.

Tiger je bio predodređen da od samog djetinjstva igra golf. Ili su samo njegovi roditelji mislili da je to najispravnije.

Otac Earl vidio je u njemu nebrušeni dijamant, a maleni Tiger s već dvije godine svoj život nije mogao zamisliti bez palice. Otac mu je bio ratni veteran i s takvim statusom imao je pristup golf terenima ratne mornarice. Svakog dana se ustajao rano ujutro i odlazio na terene sa svojim ocem. Sate i sate provodili su na beskonačno zelenim terenima, ispaljujući na stotine loptice, od prve rupe pa do posljednje. I tako svaki dan.

– Radio bi s njim svakog dana, od prve rupe. To je tajna kako je Earl stvorio Tigera – rekao je Pete McDaniel, obiteljski prijatelj Woodsovih, ali i koautor knjige “Training with Tiger” koju je napisao s Earlom Woodsom.

Earl Woods nije htio od Tigera napraviti samo zvijezdu, već planetarno popularno osobu koja će uvesti revoluciju u ovaj sport i proslaviti. I itekako je uspio u svome naumu.

Tiger je već s dvije godine postao golferska senzacija u Americi kao dječak s dvije godine koji bez problema sve pogađa.

– On će promijeniti ovu igru i svijetu predstaviti humanost kakva do sada nije viđena. Svijet će s njime biti bolje mjesto, i zbog njegova postojanja kao i zbog njegove prisutnosti. On je moje blago, molim vas da ga prihvatite i koristite mudro – govori njegov otac u dokumentarnom filmu 'Tiger' koju je snimio HBO.

S već pet godina pojavio se u emisiji 'Ovo je nevjerojatno' i tu ga je američki narod upoznao. Oca je prvi put pobijedio s 11 godina i od tada je bio nepobjediv u dvobojima obitelji Woods.

Ubrzo krenuo i s natjecanjima na juniorskom svjetskom prvenstvu kojeg je osvojio čak šest puta. Njegov otac je shvatio da je Tiger odavno prerastao svoj uzrast pa ga je s 15 godina poslao među amatere. I njih je brzo prerastao. Godinu toga nakon toga proglašen je najboljim amaterskim igračem svijeta.

Roditelji su bili toliko zaluđeni sinovim uspjehom do te razine da su ga potpuno kontrolirali. Bilo je samo škola-golf. Ništa drugo nije postojalo u njegovom životu tijekom djetinjstva. Strogo su ga odgajali misleći da oni točno znaju što njemu treba i što je najbolje za njega. Ta kontrola skoro ga je uništila mentalno.

Kako je odrastao, Tiger se počeo zanimati za djevojke, ali njegovi roditelji, koji su htjeli stvoriti od njega svjetsko blago, su smatrali da to može biti samo prijetnja na putu ka njegovom uspjehu.

Prva djevojka bila mu je manekenka Dina Parr, ali za Tigerove roditelje ona je bila samo smetnja i tada mladi golfer je morao prekinuti s njom. Htio on to ili ne.

- Dina, razlog zbog kojeg pišem ovo pismo jest da te obavijestim kako moji roditelji i ja nikada ne želimo više s tobom razgovarati.

Nije dijelio očevu viziju, nije mislio da je on taj 'koji će spojiti sve rase i plemena', kako je tvrdio njegov otac. Nije se slagao s odnosom roditelja prema njemu, ali jednostavno, nije imao izbora.

U profesionalne vode ušao je 1996. godine s 20 godina i već tada je, kao wunderkind, potpisao bogati ugovor s Nikeom koji nije htio propustiti ogromnu priliku.

Te iste godine proglašen je najboljim novakom godine, 1997. je osvojio prvi turnir u profesionalnoj karijeri. Postao je najmlađi golfer ikad s osvojenim turnirom, a dva mjeseca kasnije pokorio je konkurenciju i došao na prvo mjesto ljestvice najboljih golfera svijeta.

Osvajao je najveće turnire i postao globalno popularan. Sponzori su se na njega 'kačili' kao magnetom gonjeni jer je uspjeh s njim bio zagarantiran. Vidjeli su u njemu priliku za zaradu. Već 2005. godine bio je najbogatiji sportaš svijeta i netko tko više praktički nema privatni život. Cijeli njegov život postao je javan.

U to vrijeme oženio se za Elin Nordegren, oboje su bili uvjereni da su pronašli ljubav svog života.

Nije imao mira, bio je svakodnevno pod opsadom medija. Ogroman pritisak bio je na njemu, stalna očekivanja, a on je morao glumiti mirnog mladića sa stalnim osmijehom na licu bez mrlje u svome životu.

Zbog toga je u sebi tonuo i raspuknuo se. Tražio je neki novi izvor sreće, a to više nisu bili ni novac, ni golf, ni njegova supruga. To su ubrzo postali alkohol i žene. Druge žene i seks.

Bio je najplaćeniji sportaš svijeta, ljubimac nacije, najbolji golfer na planeti, a onda je sve stalo za Tigera Woodsa (41). Ljubavnice su se javljale jedna za drugom, brak mu se raspao, sponzori ga napustili, otišao je na liječenje od ovisnosti o seksu, odao se alkoholu, a kao posljedica svega uz privatni život počelo mu je patiti zdravlje, ali i karijera...

- Želim se ispričati svima i reći da žalim zbog svog neodgovornog i sebičnog ponašanja. Bio sam nevjeran. Varao sam ženu. To što sam radio je neprihvatljivo, ja sam jedini krivac za sve - rekao je svojedobno Tiger koji je svoju suprugu Elin varao s na desetke žena.

Sve je zapravo započelo 27. studenog 2009. godine. Dok je vozio automobil, Tigeru je zazvonio mobitel koji mu je ispao ispod sjedala. Pokušao ga je dohvatiti, no dok se on orijentirao na mobitel, izgubio je kontrolu nad vozilom. Tada se zabio u hidrant koji se nalazio ispred susjedove kuće, a nakon što je pokupio hidrant, zabio se u stablo. Strašan udar čula je njegova tadašnja supruga Elin koja je u to vrijeme sumnjala da ju Tiger vara. Liječnici su tada izvještavali da je u ozbiljnom stanju, ali na kraju se izvukao bez većih ozljeda.

Nakon toga krenuo je skandal za skandalom. Sedam žena u medijima je otkrilo kako su bile u ljubavnoj vezi s Woodsom. Na pozamašnoj listi bile su tri konobarice, pornoglumica, model za donje rublje... Lijepa kolekcija.

Pritisnut medijskom hajkom na njega, 11. prosinca 2009. godine Tiger Woods objavio je uzima pauzu od nastupa na turnirima do daljnjega. Nekoliko dana kasnije sponzori polako počinju raskidati ugovore s nekad najunosnijim sportašem svijeta. Pad je bio nezaustavljiv, svi oni koji su htjeli zaraditi na njemu, su nestajali, više nikome nije bio bitan. Jer je bio na dnu.

Bio je to pad dotadašnjeg američkog junaka, čovjeka koji je morao 'ujediniti sva plemena i rase'. No samo je ujedinio svoje - unutarnje neprijatelje. Ujedinio je poroke i nagone koji su ga stropoštali na dno života. Od velikog magneta za novac i uspjeh, uz kojeg su mnogi htjeli dobiti komadić te ogromne slave, postao je anti-junak kojeg su svi su gazili.

Više nije bila ni borba za slavu ni uspjeh, ni taj novac. Bila je to borba za život.

Vidjevši da je vrag odnio šalu i da je njegova ovisnost o seksu prevršila svaku mjeru, 2010. godine je mjesec dana proveo na rehabilitaciji u Mississippiju gdje se pokušao izliječiti od ovisnosti seksa. Nedugo nakon izlaska iz klinike, dogodio se njegov famozni nastup u medijima. Odlučio se ispričati - cijelom svijetu! Majka u prvom redu, a ispred njega televizijske kamere i znatiželjni obožavatelji. Woods je 14 minuta čitao pismo isprike supruzi, prijateljima i cijeloj Americi, ali bez dozvoljenih pitanja novinara. Uz to, poslao je i pismo roditeljima djece u školi svoje djece ispričavši se što su se bez svoje krivnje našli u središtu pažnje medija. Koji dan kasnije napuštaju ga i ostali sponzori.

U travnju 2010. godine napokon se vratio sportu koji ga je proslavio, ali mentalno potonuo s uništenim životom, bio je na rubu. Golf mu je bio na posljednjem mjestu, ali morao se usredotočiti na nešto što će mu maknuti misli s događaja koji su ga uništili. A nekoliko mjeseci kasnije postao je lakši za 100 milijuna dolara.

Tadašnja supruga Elin je, nakon niza skandala i varanja, zatražila razvod te izašla iz braka bogatija za 100 milijuna dolara te mu poručila za kraj:

- Opraštam ti Tigere nevjeru i sve skandale koji su doveli do raspada našeg braka - poručila je Elin koja je dobila skrb na njihovo dvoje djece, Charlieja i Sam.

Njegov život se nakon toga konačno unormalio. Izliječio se od ovisnosti koja mu je uništila život, barem su tako pisali američki mediji, te se posvetio golfu i opet počeo s osvajanjem turnira. Popravio je svoju reputaciju pa 2013. godine pronašao novu ljubav. Bila je to američka skijašica Lindsey Vonn. Američki mediji su mislili da je to to, tako je mislio i Tiger koji je pronašao osobu koja je prihvatila sve njegove mane i nedostatke.

No dvije godine kasnije, iznenađujuće, Vonn je obznanila kako prekida s Tigerom.

- Odlučili smo ići svatko svojim putem. Razlog su pretrpan i neusklađen raspored te njegova djeca s kojima nisam našla zajedničku riječ - poručila je tada legendarna skijašica. No američki mediji su izvukli drugačiju istinu. Prema njima, razlog prekida bile su - nove ljubavnice.

U to vrijeme, kada mu je sjajno išlo na golf terenima, pojavio se njegov najveći problem. Imao je ogromne bolove u kralježnici zbog čega je sve do danas imao čak pet operacija.

Taman kad se mislilo da se Tiger smirio, utonuo u sivilo svoje rutine izbjegavajući skandale i pojavljivanje u medijima, 2017. godine opet je bio na naslovnicama.

Policija ga je privela zbog vožnje pod utjecajem, kaže Woods, lijekova iako većina nagađa da je jednostavno bio - pijan.

- Moja opijenost nema nikakve veze s alkoholom već s kombinacijom propisanih lijekova za koje nisam znao da će tako utjecati na mene. Ispričavam se svojoj obitelji, prijateljima i navijačima. Svjestan sam ozbiljnosti situacije i što sam učinio - rekao je Tiger Woods nakon što je tri sata proveo u policijskoj postaji, a njegova fotografija iz postaje postala hit na društvenim mrežama i prije no što je izašao.

I nakon toga je jednostavno nestao. Pronašao je novu djevojku Ericu Herman s kojom je i danas, natjecao se na turnirima te na GOLF TV-u snimao emisije u kojima je poznate osobe učio golfu. Smirio se i posvetio privatnom životu, ali u utorak u Južnoj Kaliforniji imao je novu prometnu nesreću koja bi mogla uništiti njegovu golfersku karijeru.

Woods je doživio ozbiljne ozljede noge nakon što je njegov terenac prvo udario u rubnik, potom u drvo dok se nije više puta prevrnuo. Iz olupine su ga vatrogasci morali izvlačiti "raljama života" (hidrauličnim kliještima za rezanje lima nap. a.).

- Ima teške ozljede nogu, osobito desne na kojoj su dva otvorena prijeloma. Kosti smo mu povezali šipkama i vijcima, a najteže su prošli gležnjevi i stopala. Natekli su mu mišići i mekano tkivo koje smo morali osloboditi rezanjem kože - objasnio je Anish Mahajan, šef Harbor-UCLA Medical Centera.

Još nije poznat uzrok, no taj je dio kalifornijskih cesta kod Rancha Palosa Verdesa poznat mnogim nesrećama kojima je uzrok bila neumjerena brzina. Nisu pronađeni nikakvi tragovi kočenja, a položaj automobila od mjesta udarca sugerira da je svemu kumovala prekomjerna brzina.

Nesreća je mogla biti kobna da Woods nije bio svezan pojasom, a najtežih posljedica spasili su ga i zračni jastuci. Zamjenik lokalnog šerifa prvi je došao na mjesto nesreće i našao ga je još u sjedalu, a golfer je odmah bio sposoban odgovoriti kako se zove.

Pretpostavlja se da je Woods vozio prema Rolling Hills Country Clubu gdje je imao zakazano sponzorsko snimanje za GolfTV s igračima američkog nogometa Drewom Breesom i Justin Herbertom. U ponedjeljak su to bili košarkaš Dwyane Wade te glumci Jada Pinkett Smith i David Spade.

I dalje nije poznato njegovo stanje, ali čini se da je ovo kraj jedne velike karijere.

Inače, mnogi su već krenuli zaključivati kako je ovo izvjesno i kraj njegove karijere.

- Razgovarao sam s njim nakon Mastersa 2019. godine, kad je odradio najveći povratak u povijesti sporta. Sjećam se da se jedva ustao sa stolice nakon razgovora. Njemu je u kasnom dijelu karijere teško odigrati četiri runde golfa, ipak ima 45 godina. Ako su ozljede nogu ozbiljne kako kažu, vjerojatno je to kraj njegove karijere - rekao je novinar CNN-a Andy Scholes.

I to je, nažalost, najgori kraj priče jednog američkog junaka. Nije uspio ujediniti 'sve rase svijeta i sva plemena', za što ga je predodredio njegov otac Earl. No postao je najbolji golfer u povijest i jedan od najpopularnijih sportaša na planeti. Koji je, na kraju, sam sebe uništio.