Tijelo nogometašice pronađeno je na dnu jezera Como u Italiji

Tužne vijesti stigle su iz Italije. Švicarska reprezentativka Florijane Ismaili (24) koja je prije tri dana misteriozno nestala, pronađena je mrtva na dnu jezera Como.

Tragically, divers have recovered the body of Young Boys and Swiss women’s team player Florijana Ismaili from Lake Como https://t.co/cMAZ41tKzi pic.twitter.com/m15hNd1LGz