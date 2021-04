Hrvatska gimnastika neće ima predstavnika u finalima po spravama na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Baselu, nitko od naših šest reprezentativaca nije bio uspješan u kvalifikacijama u četvrtak.

Branitelj dvostrukog uzastopnog srebra na preči, aktualni viceprvak svijeta, Tin Srbić, zbog pogreške pred kraj vježbe zauzeo je ukupno 17. mjesto s ocjenom 13.233. Hrvatska je u Baselu imala još dvojicu branitelja srebrnih medalja s posljednjeg EP-a u Mersinu, međutim, Aurel Benović zbog pogreške na posljednjoj dijagonali završio je kao 14. (14.133) na parteru, dok je Filip Ude na konju s hvataljkama pak zbog pada na saskoku bio 56. (12.433).

-Nije ispalo kako je bilo planirano. Napravio sam grešku na elementu prije saskoka. Sve ono do tada je bilo OK. Na žalost neću biti u finalu. Eto, nekada u gimnastici neke stvari ne možeš kontrolirati. Dogodila se greška, zato nisam uspio ući u finale. Nije bio pad, ali u gimnastici svaka mala greška znači neulazak u finale. Stvarno sam razočaran jer sam u jako dobroj formi, ali vidim da je jako puno vježbača pogriješilo u kvalifikacijama jer nismo dugo imali natjecanja. Ovo je novo iskustvo. Imamo još dva Svjetska kupa, Varnu i Osijek, a onda Olimpijske igre u Tokiju. To je i onako glavni cilj. Nećemo sada pasti. Idemo dalje - poručio je Tin Srbić.

Najbolji hrvatski plasman na ovom EP-u je 14. mjesto Aurela Benovića na parteru.

- Sretan sam i zadovoljan sa svojom vježbom. Od početka pa gotovo do kraja bila je na visokoj razini, ali na kraju se dogodila tehnička pogreška i veliki iskorak pri doskoku koji me stajao ulaska u finale. Moja vježba je bila konkurentna, početna ocjena od 6.3 je visok start, bez problema s njom mogu ući u finale i konkurirati svima ovdje. I s tom velikom greškom je ocjena bila 14.133, što je visoka ocjena. Bez te greške ulazak u finale ne bi bio upitan. Jedna stvar koja je možda otežala sve ovo je činjenica da od Mersina kada sam osvojio srebrnu medalju, nije bilo nikakvih međunarodnih natjecanja na kojima bih probao odraditi ovu vježbu. Nisam imao tremu ovdje, sve je bilo fantastično, ali eto, dogodila se tehnička pogreška. Ništa, idemo nastaviti raditi. Očekuju me Svjetski kupovi u Varni i Osijeku, na jesen Svjetsko prvenstvo u Japanu. Ovo je jednostavno život, sport, gimnastika. Treba ostati skroman i u porazu i u pobjedi. Nastaviti ću se truditi i raditi, pojačavati startnu ocjenu da mogu konkurirati na nekim drugim natjecanjima, u nekim drugim, nadam se boljim okolnostima - komentirao je Aurel Benović.

Filip Ude na svom čak 16. seniorskom Europskom prvenstvu u karijeri nije odradio onako kako on zna.

- Nisam napravio vježbu. Dobro sam se osjećao, dobro sam krenuo, prva tri elementa super, ali jednostavno, ja jako rijetko širim noge, a sada sam to napravio na 'ruskim kolima'. Tu je sve krenulo krivo. Nekoliko puta sam se izvukao, napravio sam dosta više kola nego inače, a to mi je oduzelo puno snage i na kraju, na saskoku, napravio sam tehničku grešku. Ali dobro, glavu gore, svima je teško, dosta njih je brljalo, ovo je prvo natjecanje ove godine i svima nam treba natjecanja da uhvatimo formu. Svi smo u istom košu. Nadam se da će dalje sve ići po planu - rekao je Filip Ude nakon kvalifikacija.

Od ostalih hrvatskih predstavnika u Baselu, Marko Sambolec je 67. na konju s hvataljkama (12.033), na istoj spravi Jakov Vlahek je 79. (11.466), a Filip Boroša 78. na parteru (12.566).