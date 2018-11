Tinejdžerica koja je slomila kralježnicu dobro se oporavlja

Njemica Sophia Flörsch koja je u nedjelju imala tešku nesreću u Formuli 3, izvrsno se oporavlja. Sophia je počela micati s nogama i rukama nakon što je doživjela frakturu kralježnice te komunicira s bližnjima.

Teenage driver @SophiaFloersch is able to move her limbs and is recovering after a marathon spinal operation, following her terrifying airborne crash at the Macau GP Full story here: https://t.co/UoAlYMYBWG pic.twitter.com/OrpTt5W1vo

Ona je u nedjelju u Formuli 3 na VN Macaua doživjela strašnu nesreću nakon što joj je bolid ostao bez kotača i stravičnom se brzinom katapultirao u zrak te zabio u zaštitnu ogradu i kućicu gdje su se nalazili fotografi.

Dežurni na stazi su odmah podignuli crvenu zastavu i krenuli pružati pomoć mladoj vozačici.

Sophia je uspjela izaći iz vozila te je hitno prevezena u bolnicu. Bolje je nakon maratonske operacije koju su liječnici morali odrađivati u dva navrata zbog izuzetne kompleksnosti i kako ne bi došlo do komplikacija.

- Osjećam se dobro, ali ću sutra morati na operaciju - napisala je Sophia neposredno nakon nesreće te prije operacije i zahvalila se svim navijačima na podršci.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.