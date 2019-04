Tiranin Kovač: Strašnim drilom kaznio igrače, jedva su izdržali

Niko Kovač kipio je od ljutnje i gorčine nakon što je njegov Bayern remizirao s Nürnbergom (1-1). Veliki je to kiks Bavaraca koji su eventualnom pobjedom mogli otići na teško dostižnih četiri boda prednosti nad drugoplasiranom Borussijom Dortmund koju je Schalke razbio s 4-2.

Mogao je Bayern proći i gore, ali je Nürnberg promašio penal u 91. minuti.

- Ovo je nečuveno. Imali smo priliku iskoristiti meč loptu. Imali smo prilike, ali sada moramo da biti sretni što smo i do jednog boda došli - rekao je Niko Kovač nakon utakmice.

Niko Kovač tormented his players in today's training: Sprints over the entire pitch length with very short breaks, sprints over about 15 meters with full throttle three times back and forth. The spontaneous exhausting session wasn't received with enthusiasm by the team [Bild] pic.twitter.com/Lx3Ci7rD9K