Nogometaši Manchester Cityja ipak nisu već u subotu osigurali naslov prvaka Engleske za ovu sezonu, za to im je bila potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv Chelseaja, no na kraju su gosti iz Londona slavili 2-1 (0-1).

City i Chelsea će za tri tjedna igrati finale Lige prvaka pa su se oba trenera odlučila na travnjak Etihada poslati "šarene" sastave iako je Cityju trebala pobjeda za naslov, a Chelseaju su potrebni bodovi u borbi za mjesta koja vode u Ligu prvaka sljedeće sezone (ako ne osvoje europski naslov).

Domaći su stigli do prednosti u završnici prvog poluvremena kada je Christensen promašio loptu, pritom se i ozlijedio, a Gabriel Jesus ubacio loptu pred gostujuća vrata. Tamo je Sterling bio spretniji od Aguera i on zatresao mrežu za 1-0.

I prije no što je Zouma zamijenio ozlijeđenog Christensena, City je dobio kazneni udarac iz kojega je mogao povećati na 2-0. Gilmour je zaustavio prekršajem Gabriela Jesusa u svom kaznenom prostoru, a loptu je uzeo najbolji strijelac u povijesti Cityja Agüero. On je pokušao "panenkom" pogoditi za 2-0, ali to je izveo vrlo loše i Mendy je uhvatio njegov udarac.

U nastavku je stigla kazna za to poigravanje, Ziyech je lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora u 63. minuti poravnao na 1-1 da bi Marcos Alonso u drugoj minuti sudačke nadoknade iz protunapada pogodio za pobjedu Chelseaja.

Vodeći City je ostao na 80 bodova, 13 više uz dvije utakmice više od drugog Manchester Uniteda te bi mogao osvojiti svoj sedmi naslov i u nedjelju ako United izgubi na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu, dok je Chelsea stigao na treće mjesto sa 64 boda, jednim više od četvrtog Leicester Cityja.