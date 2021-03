Dinamo se u ponedjeljak - resetirao! Da, 15. ožujka 2021. godine zauvijek će ostati upamćen u povijesti “modrih”, tog je datuma i službeno potvrđeno kako su se u Maksimiru godinama provodile nečasne radnje, kako se u Dinamu vršio - kriminal...

Zdravko i Zoran Mamić odlaze u povijest, zagrebački se klub sad okreće budućnosti. Jednom novom razdoblju, vremenima koja nad Maksimir donose “mali milijun” upitnika. Da, Dinamo je trenutačno obezglavljen, hrvatski prvak ostao je bez dvije ključne karike u funkcioniranju kluba. Zagrepčani su u ostali bez šefa cijeloga kluba (Zdravko Mamić), ali i bez Zorana Mamića, čelnog čovjeka struke, trenera i sportskog direktora Dinama.

Zdravko Mamić jučer je i službeno podnio ostavke na sve funkcije (članstvo u skupštini, savjetnička uloga) u Dinamu, a baš on je godinama bio “big boss” cijeloga kluba. Njegova je bila zadnja i nakon što je pobjegao u Međugorje. No sad se stvari mijenjaju, netko novi (do daljnjih promjena) mora preuzeti odgovornost te preuzeti njegovu “šefovsku” ulogu.

Budite sigurni, u Dinamu će sljedećih tjedana biti zanimljivo, tražit će se osoba koja će na klupskoj razini postati novi “broj 1”, netko čija će se riječ slušati. Pravih kandidata za tu poziciju u Dinamu nema mnogo, iako velik broj predstavnika izvršnih tijela zagrebačkoga kluba misli kako je došlo “njihovih pet minuta”.

Teško je prognozirati što će se u Dinamu događati u predstojećem periodu, kako će se razmiješati karte, ali u trenutačnoj "borbi za vlast" najbolje kotiraju Vlatka Peras (aktualna predsjednica Uprave) i Krešimir Antolić (član Uprave, gotovo jedini predstavlja Dinamo u medijima). Netko od njih bi mogao postati “veliki šef”, ali ovog će puta trebati samostalno donositi odluke, bez blagoslova iz Međugorja.

Dinamo se u ponedjeljak resetirao, ali promjena će u Maksimiru sljedećih dana, tjedana ili mjeseci biti vrlo mnogo. Nažalost, zagrebački klub, koji je u ratnom razdoblju bio “ponos hrvatstva”, danas je okaljana nogometna sredina, u Dinamu se, sad je i dokazano, godinama vršio kriminal. I svi čelnici Dinamovih nadzornih ili izvršnih odbora, svi skupštinari i rukovoditelji kluba od te činjenice ne mogu pobjeći.

I da, svi imaju prste u tome, svi su bili na važnim funkcijama u klubu dok je ondje bilo kriminala. Dinamova se skupština izjasnila kako klub nije oštećen (iako pravomoćna presuda tvrdi drukčije) u ovom slučaju, pa su “modri” tako izgubili 115,9 milijuna kuna. Taj će novac sad sjesti na državni, a ne na klupski račun. Svi ti skupštinari ozbiljno su oštetili Dinamo, hrvatskom prvaku “uzeli” 15-ak milijuna eura. No, pitanje je jesu li oni toga i sami svjesni?

Zdravko Mamić na jučerašnjoj je presici išao daleko, pa je u jednom trenutku dodao kako “Dinamo za tri mjeseca možda više neće postojati”. Ne, tu doista nema brige, Dinamo će i dalje biti čvrsta i stabilna, nadamo se i “čista” sredina. Vjerujemo kako u Maksimir više neće dolaziti Uskok niti drugi pravosudni organi nego da će se u Dinamu pričati isključivo o nogometu! I konačno o novom stadionu. A da će ova “kriminalna vremena” ipak brzo pasti u zaborav. I da više nikad neće biti dio Dinama.

Zagrebački klub živi teška vremena, Dinamo je okaljan klub, “modri” su uzdrmani, sad je vrijeme za novi početak. Za novu sinergiju klupskih čelnika (tko god to bude u budućnosti) i navijača, za ozbiljan zaokret u povijesti “modrih” ...