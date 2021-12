Bila je to sezona 2000/2001. Trener Osijeka bio je legendarni Stanko Mršića, a najbolji igrač i mozak momčadi Nenad Bjelica. Bijelo-plavi su briljirali do zimske stanke te došli do laskavog epiteta jesenskog prvaka. Jedini put u povijesti. Punili su Gradski vrt, najavili pohod na prvu titulu u povijesti kluba, ali zaustavio ih je financijski kolaps. Nenad Bjelica je otišao, bio je to pravi egzodus igrača pa je lijepoj priči došao kraj.

No, nakon 21 godine, Osijek je opet na vrhu i ima priliku opet postati jesenski prvak. Jako puno toga se u međuvremenu promijenilo. Osijek je prošao nekoliko faza od neimaštine, borbe za ostanak u ligi pa do statusa jednog od hrvatskih najboljih klubova. Puno toga se promijenilo, ali jedno je ostalo isto. Glavni protagonist još jedne lijepe osječke priče je Nenad Bjelica.

Sjajni trener preporodio je Osijek po svom dolasku prije više od godinu dana i lansirao 'bijelo-plave' u dostojnog kandidata za naslov prvaka. Prošle sezone izgubili su korak za Dinamom u završnici prvenstva, ali ove sezone idu na sve ili ništa.

Polovica je prvenstva za nama, a danas na Poljudu od 17.30 Hajduk i Osijek će velikim derbijem zaključiti jesenski dio sezone. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka na toj utakmici doznat ćemo tko će biti jesenski prvak. Za taj laskavi status bore se Dinamo, Rijeka i Osijek dok je Hajduk otpao iz te utrke nakon remija protiv Lokomotive u prošlom kolu.

Rijeka se pobjedom nad Istrom (1-0) vratila na prvo mjesto, a hoće li na njemu dočekati i 2022. godinu, to ovisi o današnjim utakmicama. Dinamo od 15 sati gostuje kod Hrvatskog dragovoljca, a ako Riječani žele ostati na prvom mjestu, 'modri' ne smiju slaviti. Uz to i Hajduk mora pobijediti Osijek. Rijeka je posljednji put jesenski prvak bila 2016. godine. Te iste sezone osvojila je naslov.

Utakmica se igra od 17.30, a bit će to spektakularan završetak sjajne 2021. godine. Poljud je rasprodan prije dva dana, teška euforija zahvatila je navijače Hajduka koji sanjaju naslov prvaka nakon 17 godina čekanja. Iskru euforije zapalio je sjajni Valdas Dambrauskas koji je preporodio Splićane u kratko vrijeme, srušio Rijeku i Dinamo, odveo klub u polufinale Kupa te podignuo navijače na noge.

Krcati Poljud danas očekuje pobjedu protiv tvrdih Osječana. Hajduk bi pobjedom stigao na samo dva boda zaostatka, ali porazom bi se doveo u velike probleme. Osijek bi stvorio zalihu od devet bodova uz utakmicu više što u ovoj ludoj i neizvjesnoj sezoni nije bezazlena prednost.

U prvom međusobnom susretu na Poljudu ove sezone gosti su slavili 2-1, a u listopadu je u Gradskom vrtu bilo 1-1 u tvrdoj i čvrstoj utakmici. Slično nešto gledat ćemo i danas. Obzirom na posljednja izdanja, Splićani ulaze u susret kao blagi favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu je 2, dok je na Osijek 3.40. Zanimljivo, gosti iz Slavonije su tek pet puta slavili u 45 utakmica na Poljudu. Ova dva kluba su ukupno odigrala 95 utakmica, 46 puta je bolji bio današnji domaćin, Osijek je pobijedio 25 puta, a u 24 susreta nije bilo pobjednika.

- Svi smo u nekoliko bodova, Dinamo i Hajduk još imaju zaostale utakmice. Svaki derbi, bez obzira tko igra, bit će dobro popraćen uz veliki pritisak. Čestitamo Hajduku na odluci da po popularnoj cijeni puste navijače na tribine, to govori o tome koliko cijene svoje navijače. Volimo se takmičiti protiv najboljih, a Hajduk je sigurno jedna od najboljih momčadi HNL-a - nahvalio je Bjelica 'bile'.

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas pokušava stišati euforiju i kupiti mir, ali baš i ne ide. Grad je već danima na nogama, jako dugo Poljud nije bio rasprodan u zimskom periodu. Kao da je sredina kolovoza, a ne kraj prosinca. Navijači ne mogu dočekati derbi i nadaju se prvoj ovosezonskoj pobjedi protiv Osijeka ove sezone.

- Teško je pronaći riječi za ovo što se događa, ova euforija koja vlada danima, ljudi dugo čekaju u redovima... Ostavi te to malo bez riječi, postaneš emotivan, to je fenomen koji je teško objasniti. Čestitam onima koji su bili sretni i uspjeli kupiti ulaznice. Kao trener, uvijek vjerujem u moje igrače i na ovo što se događa gledam kao na priliku da možemo nešto napraviti. A s tom prilikom dolazi i dosta odgovornosti. Teško je ponekad to pokazati na terenu, ali mi rastemo, mentalitet i atmosfera se popravljaju, i ako uvjerimo igrače da ovo nije pritisak, nego prilika, možemo odigrati dobru utakmicu u nedjelju - rekao je litavski trener.

Susret počinje od 17.30, a možete ga pratiti na Areni Sport 3. Emisija uoči utakmice počinje pola sata ranije, a na istom programu od 15 sati možete pratiti susret Hrvatskog dragovoljca i Dinama.

Bit će to festival nogometa i uvertira u proljetni dio jedne od najluđih sezona u povijesti HNL-a. Čak četiri kluba borit će se za naslov.