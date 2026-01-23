Tko će koga ako neće Dagur svoga! Možda još nije savršeno, ali je borbeno. I pobjednički!

Bodovi! Baš kako usklikne Dagur Sigurdsson za trenutke TV predaha. Tražili smo ih i uzeli za produljenje nade na Europskom prvenstvu. Pobijedili smo Island u prvoj utakmici drugog kruga (30-29) i nastavljamo prema sljedećem "finalu", prema Švicarskoj u nedjelju (20:30). Tko će koga ako neće Dagur svoga....

