HRVATSKA - ISLAND 30-29 Slavić se nakon sat i pol hlađenja drznuo obraniti sedmerac Magnussonu, a kad zaslužiš, onda te poljubi i sreća kao Maraša. Island je pao, Hrvatska se digla!
Tko će koga ako neće Dagur svoga! Možda još nije savršeno, ali je borbeno. I pobjednički!
Bodovi! Baš kako usklikne Dagur Sigurdsson za trenutke TV predaha. Tražili smo ih i uzeli za produljenje nade na Europskom prvenstvu. Pobijedili smo Island u prvoj utakmici drugog kruga (30-29) i nastavljamo prema sljedećem "finalu", prema Švicarskoj u nedjelju (20:30). Tko će koga ako neće Dagur svoga....
