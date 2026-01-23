Obavijesti

Tko će koga ako neće Dagur svoga! Možda još nije savršeno, ali je borbeno. I pobjednički!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Slavić se nakon sat i pol hlađenja drznuo obraniti sedmerac Magnussonu, a kad zaslužiš, onda te poljubi i sreća kao Maraša. Island je pao, Hrvatska se digla!

Admiral

Bodovi! Baš kako usklikne Dagur Sigurdsson za trenutke TV predaha. Tražili smo ih i uzeli za produljenje nade na Europskom prvenstvu. Pobijedili smo Island u prvoj utakmici drugog kruga (30-29) i nastavljamo prema sljedećem "finalu", prema Švicarskoj u nedjelju (20:30). Tko će koga ako neće Dagur svoga....

