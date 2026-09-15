Tko će na klupu Dinama ako Kovačević dobije otkaz? U igri su dva bivša trenera 'modrih'

Oslabljen će Dinamo biti u srijedu od 21 sat u Bukureštu, gdje će u prvom kolu ligaške faze Europske lige igrati protiv izraelskog prvaka Hapoela Be'er Sheve (Arena Sport 1). Viroza se prošli tjedan uvukla u svlačionicu kluba iz Maksimirske 128. Prvi je nakon utakmice s Bedemom u Kupu obolio lijevi bek Bruno Goda.

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Momčad više ne slijedi Kovačevića?

Potom je zahvatila i najboljeg Dinamova napadača Diona Drenu Belju. Požalio se na mučninu i povišenu tjelesnu temperaturu uoči subotnje utakmice s Osijekom, pa je njegovo mjesto u prvih 11 zauzeo Smail Prevljak. Beljo je preskočio nedjeljni trening, u ponedjeljak se stavio na dispoziciju, ali nije bilo dobro. U klubu su zato zaključili da ga nema smisla forsirati.

Razbolio se i 29-godišnji stoper Stjepan Radeljić, koji, kao i Beljo, nije otputovao u Rumunjsku. Mario Kovačević tako na raspolaganju od stopera ima samo Sergija Domingueza, Scotta McKennu i Niku Galešića.

Galešića, kojem je već nekoliko puta obećano mjesto u prvih 11, ali bi na kraju počeo netko drugi. Posljednji put bilo je to u subotu protiv Osijeka. Trebao je Galešić startati na desnom beku, no ponovno je zaigrao neuvjerljivi Moris Valinčić.

A Dinamo praktički od početka sezone ne izgleda dobro. Protiv Thuna se mučio i prolazak osigurao tek nakon što su Švicarci ostali s igračem manje, ispao je od Vikinga u play-offu za Ligu prvaka, a i trenutačno četvrto mjesto u HNL-u nakon sedam kola također dovoljno govori o formi "modrih".

Sve češće do nas dopiru priče da svlačionica više ne slijedi Kovačevića, a određene stvari na terenu dodatno hrane takav dojam. Zvonimir Boban u neformalnim razgovorima poručuje da Kovačevića neće (još) mijenjati, čak ni u slučaju poraza od Hapoela. No realnija je mogućnost da je Kovačević i dalje trener zato što Dinamo još nema dogovorenu zamjenu.

Opcije Perković i Jovićević

Boban je često isticao kako bi bilo dobro da trener Dinama uvijek bude netko s "našega govornog područja", zbog čega nije izgledno da bi izbor pao na Španjolca Alberta Capellasa, trenutačno direktora nogometa u hrvatskom prvaku. U maksimirskim kuloarima posljednjih dana tako se sve češće spominju Sandro Perković (42) i Igor Jovićević (52). Profilom su vrlo slični.

Perković je mlad, godinama je dio Dinamova sustava i radio je kao pomoćnik Kopiću, Jakiroviću, Bišćanu, Bjelici te Cannavaru. Kao pravi vojnik kluba, lani je samostalno preuzeo momčad kad to nitko nije htio budući da je Cannavaro "ubio" igrače preteškim pripremama i treninzima, pa više nije bilo snage da dostignu Rijeku, koja je uzela naslov. Perković je nedavno dobio otkaz u armenskoj Noi nakon jednog poraza u 26 utakmica!?

Jovićević je također dijete Maksimira. Prošao je Dinamov sustav, vodio mlađe kategorije "modrih" i Dinamo B, a potom i prvu momčad. I on je, poput pravog vojnika kluba, preuzeo momčad kad to nitko nije htio. Bilo je to u koroni, nakon što se Nenad Bjelica "na pas mater" razišao s čelnicima Dinama jer nije pristao na smanjenje plaća.

Jovićević je nakon toga poprilično uspješno vodio Dnjipro, Šahtar, s kojim je igrao LP, saudijski Al-Raed, Ludogorec i Widzew Lodz. S Poljacima se razišao u ožujku...

Izraelci su opasni

Povjerenje u ovakav Dinamo gube i najveći optimisti, pogotovo jer su Izraelci kvalitetni, ovog su ljeta izbacili čak 103 milijuna vrijednu Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za LP. Kapetan je 37-godišnji stoper Miguel Vítor. Prošao je Benficinu školu, a u Izraelu je već 10 godina, uzeo je državljanstvo i igra za tamošnju reprezentaciju.

Inspirativna je i priča napadača Muhammada Abua Rumija (22). Rođen je u arapskoj obitelji, ali igra za mladu reprezentaciju Izraela. Godine 2022. udario ga je auto kad je išao na trening, jedva je ostao živ. Unatoč svemu, vratio se nogometu i postao paklen igrač...