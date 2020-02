Tko će suditi Hajduku? Jovića protiv Tudora zastupa - kolega

Jučer smo izvijestili o do sada neviđenom slučaju u hrvatskom nogometu, o tužbi suca Frana Jovića koji od trenera Hajduka Igora Tudora sudskim putem traži materijalnu naknadu za povredu ugleda i časti, i to nakon što je već izgubio kazneni spor u istom slučaju. No kad je hrvatski nogomet u pitanju, više nas ništa ne može iznenaditi, pa tako ni informacija kako je Jovića zastupao i još uvijek zastupa njegov kolega, prvoligaški nogometni sudac Ivan Župan!? Krenimo redom...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije točno godinu dana pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu Igor Tudor oslobođen je kaznenog djela klevete za koje su ga tužili nogometni suci Fran Jović i Dalibor Conjar. Conjar i Jović tužili su Tudora zbog toga što je kao trener Galatasaraya, na pitanje hrvatskih novinara o tome tko će biti prvak Hrvatske Rijeka ili Dinamo, kazao kako će to u slučaju neizvjesne završnice biti Dinamo, zbog toga što su "tu raznorazni Matoci, Jovići, Conjari...", očito misleći na nogometne suce...

Marko Matoc nije se našao uvrijeđenim, no Jović i Conjar smatrali kako im je Tudor svojim izjavama povrijedio čast i ugled. Županijski sud u Zagrebu očito nije dijelio njihovo mišljenje te je presudio u Tudorovu korist, pa iako je presuda u krivičnom postupku pravomoćna, Jović je uporan u Tudorovom progonu te je protiv njega pokrenuo još jednu parnicu, ovoga puta za naknadu štete.

No to naravno nije sve, kad se sutra Tudor pojavi na Općinskom sudu u Zagrebu kako bi dao svoj iskaz, nasuprot njemu sjedit će tužitelj Fran Jović a vjerojatno i njegov odvjetnik i kolega sudac Ivan Župan, koji ga je zastupao i u prvom postupku!? Dakle, dvojica sudaca koji sude Prvu HNL naći će se na sudu nasuprot tuženiku Igoru Tudoru, trenera Hajduka, kluba koji igra istu tu Prvu HNL!?

Pisali smo već da će biti zanimljivo kakav će stav o ovom slučaju zauzeti povjerenik za određivanje sudaca Alen Gerek te predsjednik sudačke komisije Ante Kulušić. Spor je, istina, započeo dok je Tudor još bio trener Galatasaraya, no sada, kad se vratio za kormilo Hajduka, cijeli slučaj poprima posve novu dimenziju. Logično se zapitati je li moguće da Jović i Župan 'dijele pravdu' Tudorovom Hajduku u nastavku sezone?

Foto: HNS