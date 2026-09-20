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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
NOVA ERA 'VATRENIH' PLUS+

Tko će u špicu? Svejedno je, svi trpaju! Ipak, Bilića mora brinuti minutaža dva aduta iz veze...

Piše Mato Galić,

Matanović je senzacija u Bundesligi, Budimir u Osasuni lovi Šukerov rekord, Musa u MLS-u zabija koliko i Messi... Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu, a u 14 sati ide u Rijeku

Hrvatska reprezentacija danas ulazi u novu eru. Novi izbornik Slaven Bilić u Zagrebu će u ponedjeljak okupiti igrače i odraditi presicu, a u 14 sati "vatreni" će autobusom krenuti prema Rijeci, gdje će od 19 sati odraditi prvi trening uoči utakmica u Ligi nacija.

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