NOVA ERA 'VATRENIH' PLUS+
Tko će u špicu? Svejedno je, svi trpaju! Ipak, Bilića mora brinuti minutaža dva aduta iz veze...
Matanović je senzacija u Bundesligi, Budimir u Osasuni lovi Šukerov rekord, Musa u MLS-u zabija koliko i Messi... Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak u Zagrebu, a u 14 sati ide u Rijeku
Hrvatska reprezentacija danas ulazi u novu eru. Novi izbornik Slaven Bilić u Zagrebu će u ponedjeljak okupiti igrače i odraditi presicu, a u 14 sati "vatreni" će autobusom krenuti prema Rijeci, gdje će od 19 sati odraditi prvi trening uoči utakmica u Ligi nacija.
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