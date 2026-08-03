Tko čeka Dinamo u play-offu? Viking je 34 godine čekao naslov, a predvodi ih Riječanin

Nakon 34 duge godine čekanja, suza i nadanja, Viking iz Stavangera ponovno krajem prošle godine postao prvak Norveške. U dramatičnoj završnici sezone 2025., u danu koji će se u povijesti kluba pamtiti kao jedan od najvećih, srušena je dominacija moćnog Bodø/Glimta, a pehar namijenjen prvacima Eliteserien lige podigao je kapetan momčadi, rođeni Riječanin Zlatko Tripić. Grad od 135 tisuća stanovnika na jugozapadnoj obali Norveške eksplodirao je u slavlju koje se čekalo više od tri desetljeća, slaveći heroje koji su im vratili ponos i ispisali jednu od najljepših sportskih priča posljednjih godina.

Posljednje kolo za vječnost

Napetost se uoči posljednjeg kola mogla rezati nožem. Viking je uoči odlučujuće utakmice protiv Vålerenge na svom stadionu imao sve u svojim rukama, ali pritisak je bio golem. Bodø/Glimt, momčad koja je osvojila četiri od prethodnih pet naslova i postala europska senzacija, disala im je za vratom, čekajući i najmanji kiks. No, Vikinzi ovaj put nisu dopustili da im povijesna prilika isklizne iz ruku. Pred ispunjenim tribinama Lyse Arene, u atmosferi kakvu Stavanger ne pamti, momčad trenera Bjartea Lunde Aarsheima i Mortena Jensena odigrala je utakmicu sezone. Uvjerljivom pobjedom 5-1 potvrdili su osvajanje naslova, završivši prvenstvo sa samo jednim bodom prednosti ispred sada već bivših prvaka, kojima ni pobjeda od 5-0 protiv Fredrikstada nije bila dovoljna. Treći gol na utakmici, onaj koji je prelomio sve sumnje, zabio je iz penala upravo kapetan Tripić.

Slavlje koje je uslijedilo bilo je katarzično, oslobađanje emocija nakupljenih kroz generacije navijača. Lars Risan, navijač i voditelj klupskog podcasta, savršeno je sažeo osjećaje koji su preplavili grad.

​- Mnogo je ljudi bilo nervozno i uzbuđeno. Nikad prije nisam doživio ništa slično. Nadam se da ovo neće biti jedini put u njihovim životima, ali prošle su 34 godine. Ovo je ogromna stvar. Spaja nas sve zajedno i možemo slaviti kao grad. To je jedna od onih posebnih stvari za koje nikad ne znate kada ćete ih ponovno doživjeti - rekao je Risan za BBC.

Od dna druge lige do trona uz riječkog kapetana

Put do ovog trijumfa bio je sve samo ne lagan. Priča o uspjehu Vikinga priča je o padu na samo dno i nevjerojatnom uskrsnuću. Još nedavno, 2017. godine, klub je pod vodstvom engleskog trenera Iana Burchnalla po prvi put nakon 31 godine ispao u drugu ligu. Financijski problemi i kriva sportska politika doveli su slavni klub na rub propasti.

​- Trošili su previše novca na igrače koji nisu bili dovoljno dobri. Mnogo je toga pošlo po zlu i završilo je ispadanjem. Ali pokazalo se da je to bila dobra stvar za Viking - objasnio je Risan.

Foto: Viking FK

Taj bolni pad postao je temelj za novi početak. Klub se vratio svojim korijenima. Na klupu je sjeo legendarni Bjarne Berntsen, a momčad se počela graditi oko domaćih igrača i ulaganja u omladinsku školu. Jedan od ključnih poteza bio je dolazak Zlatka Tripića, ofenzivca rođenog 1992. u Rijeci, koji je odrastao u Norveškoj. Njegov dolazak u drugoligaški klub 2018. godine bio je pravo iznenađenje. Tripić, koji je već osvajao naslove s Moldeom i igrao u Europi za moldavski Sheriff, vidio je u posrnulom Vikingu priliku za stvaranje nečeg velikog.

​- Bio je to veliki šok kad se Zlatko pojavio. Mislili smo da je došao samo održavati formu. Ali svidjela mu se ideja da povede klub prema nečemu velikom i bude dio dobre priče. Viking je tradicionalno velik klub, ali bio je u prašini. On je bio ogroman dio povratka na vrh - prisjetio se Risan.

Tripić je odmah postao vođa. Njegova energija, borbenost i kvaliteta bili su zarazni. Viking se ekspresno vratio u prvu ligu, a već 2019. osvojili su Norveški kup, prvi trofej nakon 2001. godine. Pobjednički gol u finalu protiv Haugesunda zabio je, naravno, Tripić iz penala. Nakon kratke epizode u turskom Göztepeu, vratio se u Stavanger 2021. i postao apsolutna ikona kluba. U posljednje tri sezone postavio je klupski rekord postavši prvi igrač u povijesti s dvoznamenkastim brojem golova i asistencija u tri uzastopne sezone.

Bogata povijest i pogled prema eliti

Ovaj, deveti naslov prvaka u klupskoj povijesti, stigao je kao kruna mukotrpnog rada, ali i kao podsjetnik na slavnu prošlost. Viking FK, osnovan davne 1899. godine, jedan je od najuspješnijih norveških klubova. Svoju "zlatnu eru" doživjeli su sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su osvojili četiri uzastopna naslova prvaka (1972.-1975.) te duplu krunu 1979. godine. Posljednji naslov prije ovogodišnjeg osvojili su davne 1991. godine.

Foto: Viking FK

Kroz klub su prošla i neka poznata imena poput bivšeg engleskog izbornika Roya Hodgsona, koji ih je vodio od 2004. do 2005., dok su igrači poput Erika Nevlanda (Manchester United, Fulham) i Bredea Hangelanda (Fulham) ostavili trag u engleskom Premiershipu. Nevland se vratio u klub i od 2021. obnaša funkciju sportskog direktora. Navijači se s ponosom sjećaju i velikih europskih noći, a ona najveća dogodila se 2002. godine kada su u Kupu Uefa senzacionalno izbacili moćni Chelsea s ukupnih 5-4. Pobjeda protiv Sportinga iz Lisabona 1999. također spada u anale klupske povijesti.

Osvajanjem naslova prvaka Norveške Viking je osigurao mjesto u play-offu Lige prvaka, gdje će igrati protiv Dinama. Naravno, postoji i "ali", a to je da Dinamo prvo mora izbaciti Kauno Žalgiris. Ako u tome uspije, protiv Vikinga će za mjesto u eliti igrati 18. ili 19. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 25. i 26. kolovoza. Prvu utakmicu Dinamo će igrati kod kuće.

*Uz korištenje AI-ja