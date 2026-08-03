Tko čeka Rijeku u play-offu? Irci prkose modernom nogometu, Danci imaju jednog 'vatrenog'

Rijeka je saznala moguće protivnike u play-offu Konferencijske lige. Ako momčad Matjaža Keka u trećem pretkolu izbaci finski Ilves, za ulazak u ligašku fazu igrat će protiv pobjednika dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Ždrijeb je Riječanima donio dva vrlo različita moguća protivnika. Bohemians predstavlja jednu od najneobičnijih nogometnih priča u Europi, klub koji je ostao u vlasništvu svojih navijača i snažno se povezao s lokalnom zajednicom. Midtjylland je potpuno drukčija priča. Danski klub izgradio je uspješan model na analitici, razvoju mladih igrača i pametnom poslovanju, a u njegovoj obrani igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić.

Rijeka najprije mora odraditi posao protiv finskog Ilvesa, a nakon toga mogla bi dobiti priliku izboriti europsku jesen protiv Iraca ili Danaca. Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.

Više od nogometnog kluba

Bohemians je jedan od najstarijih i najpoznatijih irskih klubova. Osnovan je 1890. godine u Dublinu, a posebno se izdvaja činjenicom da klub i dalje pripada svojim članovima. Funkcionira po načelu "jedan član, jedan glas", bez privatnog vlasnika koji bi kontrolirao klub. Takav model doveo je do toga da Bohemians izgradi identitet koji uvelike nadilazi nogometne rezultate. Klub snažno djeluje u lokalnoj zajednici, surađuje s brojnim humanitarnim organizacijama i dio prihoda od svojih projekata usmjerava prema različitim društvenim inicijativama.

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Bohemians je kroz godine stekao i prepoznatljiv kulturni identitet. Klub je surađivao s Amnesty Internationalom, sudjelovao u projektima usmjerenima na pomoć beskućnicima, izbjeglicama i drugim ranjivim skupinama, a veliku pozornost privukli su i njihovi posebni dresovi povezani s glazbenim sastavima Fontaines D.C. i Oasis.

Bogata povijest i kultni Dalymount Park

Ipak, Bohemians nije zanimljiv samo zbog društvenog djelovanja. Riječ je o jednom od najuspješnijih klubova u povijesti irskog nogometa. Osvojio je 11 naslova prvaka i sedam irskih kupova, a jedan je od osnivača irske lige iz 1921. godine. Njegov dom je Dalymount Park u dublinskoj četvrti Phibsborough, stadion koji nosi nadimak "dom irskog nogometa". Ondje su tijekom desetljeća igrane brojne velike utakmice, ali su nastupali i poznati glazbenici poput Boba Marleyja i grupe Thin Lizzy. Bohemians je svoj europski put ove sezone otvorio protiv St Joseph'sa s Gibraltara, a u drugom pretkolu izbacio je kosovski Ballkani nakon velike drame.

Irci su u prvoj utakmici slavili 2-1, a u uzvratu na Kosovu našli su se pred ispadanjem. Ballkani je vodio 3-1, ali je Patrick Hickey golom u 88. minuti smanjio na 3-2 i odveo dvoboj u produžetke. Nakon što u dodatnih pola sata nije bilo golova, Bohemians je slavio nakon izvođenja penala i izborio dvoboj s Midtjyllandom.

Rođen iz rivalstva, stvoren za trofeje

Puno ozbiljniju europsku reputaciju ima danski klub. Midtjylland je osnovan tek 1999. godine spajanjem Ikast FS-a i Herning Fremada, ali je u vrlo kratkom razdoblju izrastao u jedan od najuspješnijih danskih klubova. Već godinu dana nakon osnutka izborio je ulazak u najviši rang i od tada nije ispao iz danske Superlige. Veliki iskorak napravio je nakon što je 2014. godine većinski vlasnik postao Matthew Benham, poznat i kao čovjek koji je izgradio uspješnu nogometnu priču engleskog Brentforda.

Midtjylland je pod njegovim vodstvom počeo snažno koristiti statistiku i analitiku pri dovođenju igrača i sastavljanju momčadi. Rezultati su stigli vrlo brzo. Prvi naslov prvaka Danske osvojio je u sezoni 2014./15., a potom je prvenstvo osvajao još tri puta. Klub je uz četiri naslova prvaka osvojio i tri Danska kupa, dok je najveći europski uspjeh ostvario plasmanom u grupnu fazu Lige prvaka u sezoni 2020./21.

Akademija kao tvornica talenata

Jedan od temelja Midtjyllandova uspjeha njegova je nogometna akademija. Danci su još 2004. godine osnovali prvu takvu akademiju u zemlji i izgradili široku mrežu partnerskih klubova. Njihov model temelji se na pronalaženju mladih talenata, njihovu razvoju i kasnijoj prodaji za znatno veće iznose. Kroz taj sustav prošli su brojni poznati igrači, među kojima su Simon Kjær, Winston Reid, Pione Sisto i Rasmus Nissen Kristensen. Midtjylland je tako izgradio reputaciju kluba koji može razvijati igrače, ali istodobno ostati konkurentan u borbi za domaće trofeje i europska natjecanja.

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Posebno zanimljivu poveznicu s Rijekom predstavlja Martin Erlić. Hrvatski reprezentativni stoper stigao je u Midtjylland nakon dugogodišnje karijere u Italiji, gdje je nosio dresove Sassuola, Spezije i Bologne. Erlić je dio nogometnog odrastanja proveo upravo u Rijeci pa bi njegov eventualni dolazak na Rujevicu u dresu protivničke momčadi dao dodatnu zanimljivost cijelom dvoboju.

Rijeku tako, prođe li Ilves, mogu čekati dva potpuno različita izazova. Bohemians bi na Rujevicu donio tradiciju, specifičnu navijačku kulturu i priču kluba koji prkosi uobičajenim modelima modernog nogometa. Midtjylland bi predstavljao znatno iskusnijeg europskog protivnika, višestrukog danskog prvaka s razvijenim sustavom rada i hrvatskim reprezentativcem u obrani.

Pobjednik dvoboja Rijeke i Ilvesa igrat će protiv boljeg iz susreta Bohemiansa i Midtjyllanda. Play-off Konferencijske lige igra se 20. i 27. kolovoza, a pobjednik će izboriti mjesto među 36 klubova u ligaškoj fazi natjecanja.

*Uz korištenje AI-ja