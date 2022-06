Tko Čiliću stoji na putu do finala RG-a: Ne prepoznaju ga na ulici u domovini, trenira kod Nadala

Marin je igrao sjajno cijeli tjedan. čini se da igra najbolji tenis u životu i bit će to za mene još jedan težak meč. Igrao sam protiv mladog igrača i na meni je bio pritisak da pobijedim. Protiv Čilića nemam što izgubiti, sav je pritisak na njemu, rekao je Marinov protivnik u polufinalu Casper Ruud (23) nakon što je u četiri seta četvrtfinala mladog kolegu iz Danske Holgera Runea (19) s 3-1 u setovima (6-1, 4-6, 7-6(2), 6-3).

ATP lista poprilično se promijenila u proteklih nekoliko godina, ostali smo bez dosta dobro poznatih lica te su primat počele uzimati mlade nade. a za one koji u spomenutim godinama pomnije prate tenis ovaj Norvežanin dobro je poznati zemljaš. No, nekima je možda i prošao 'ispod radara', ali Norvežanin koji na Roland Garrosu nikad nije došao dalje od treće runde, opasan je protivnik.

- Nisam najpoznatiji sportaš u zemlji, znam doći u dućan i ljudi mi govore da me znaju odnekud, ali ne mogu se točno sjetiti gdje pa me pitaju jesam li neka poznata ličnost. Ali, još me ne 'love po gradu' što je dobro - rekao je svojevremeno Ruud.

Da, Marin Čilić igra vrhunski na ovom turniru i ako će igrati kao što je to napravio protiv Rubljeva i Medvjedeva, pobijedit će svakog na svijetu. A njegov idući protivnik rođen je 22. prosinca 1998. godine u norveškom Oslu. Počeo je igrati tenis već sa četiri godine u teniskom klubu u Snaroyi, mjestu na poluotoku nedaleko Osla.

- Tko je poznatiji od mene? Definitivno nogometaš Erling Haaland, olimpijska medaljašica na 400m s preponama Karsten Warholm, tu je i Jakob Ingebritsen koji je bio zlatni na 1500 metara.

Ima dvije sestre, a sin je bivšeg norveškog tenisača Christiana Ruuda (49) koji je svojevremeno bio 39. tenisač svijeta, a sin mu je s 22 godine već bio bolji nego on kad je sezonu završio na 27. mjestu. Gradio je put prema vrhu i s 18 godina zasjeo na prvo mjesto juniorske ATP ljestvice te postao prvi Norvežanin kojem je to uspjelo. Prvi je seniorski ATP Challenger odigrao 2016. godine i u finalu pobijedio Japanca Tara Daniela (29, ATP 114.) i najavio velike stvari.

Tri godine kasnije ušao je u TOP 100 i igrao Next Gen Finals, ali je ispao u grupnoj fazi natjecanja. Do prve ATP titule dolazi godinu kasnije kad je slavio u Argentini, a ušao je među najboljih 25 tenisača svijeta.

Tad se već pridružio akademiji Rafaela Nadala u Mallorci, a nakon uvoda u 2020., godinu dana kasnije igrao je u četiri polufinala na velikim turnirima i osvojio pet turnira iz 250 serije, dok je trenutačno u nizu od devet pobjeda na zemlji, a prije dolaska u Pariz osvojio je turnir na zemlji u Ženevi.

Poslao je u mirovinu Tsongu, izbjegao sve tenisače iz TOP 10 na putu do polufinala, a sad pred njim stoji bivši treći tenisač svijeta. Ovaj dešnjak tražit će svoju priliku s osnovne linije, ali pokazao je Marin da mu duže izmjene trenutačno ne stvaraju probleme. Njihov je susret na rasporedu u petak, a još je pitanje u kojem terminu.

Dva su puta igrali, jednom prije dvije godine u Rimu na zemlji te prošle godine u Torontu na tvrdoj podlozi i oba je puta slavio Ruud. Ovaj je put prema kladionicama favorit Norvežanin na kojeg je koeficijent 1.50, dok je na pobjedu Čilića koeficijent 2.40.

