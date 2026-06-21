Tko Deniz Undav? Postao heroj 'elfa' i osigurao im prolazak dalje, bio u svađi s izbornikom

U samo nekoliko mjeseci, Deniz Undav prešao je put od napadača u javnom sukobu s izbornikom do nacionalnog heroja. Njegova dva gola protiv Obale Bjelokosti na Svjetskom prvenstvu donijela su Njemačkoj ključnu pobjedu.

Rođen u obitelji kurdsko-jezidskog podrijetla koja je emigrirala iz Turske, Undav je nogometni put započeo u Achimu blizu Bremena. Kao dječaka ga je prepoznao Werder, no san o igranju za veliki klub raspao se 2012. kada su ga proglasili preniskim i otpustili. Njegov tadašnji trener Jens Janssen smatrao je to besmislicom. Umjesto odustajanja, Undav je gradio karijeru korak po korak, kroz njemačke niželigaše poput Havelsea i Meppena, gdje je svojim golovima počeo privlačiti pozornost.

Foto: Thomas Mukoya

Procvao u Belgiji i vratio se u Njemačku

Ključan trenutak dogodio se 2020. kada je kao 24-godišnjak prešao u belgijski Union Saint-Gilloise. Iskoristio je priliku na spektakularan način. U prvoj sezoni je sa 17 golova uveo klub u prvu ligu, a u drugoj je eksplodirao s 26 pogodaka, postavši najbolji strijelac i najbolji igrač belgijske lige. To mu je osiguralo transfer u engleski Brighton, a zatim povratak u domovinu, u VfB Stuttgart. U Stuttgartu je pronašao pravu formu, zabivši 18 golova u debitantskoj sezoni i zasluživši prvi poziv u njemačku reprezentaciju u ožujku 2024.

Foto: Annegret Hilse

Svađa s izbornikom

Unatoč sjajnoj klupskoj formi, njegov status u reprezentaciji bio je neizvjestan. Sve je kulminiralo u ožujku 2026. nakon utakmice protiv Gane, gdje je kao zamjena zabio pobjednički gol i potom izrazio želju da bude starter. Reakcija izbornika Juliana Nagelsmanna bila je neočekivano oštra. Javno je doveo u pitanje Undavovu fizičku spremu za 90 minuta.

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- Nije bio previše uključen u igru, bio je nevidljiv sve do tog gola. Mislim da nije odigrao dobro - izjavio je tada njemački izbornik.

Nagelsmann je kasnije priznao da su komentari bili prestrogi i javno se ispričao, otkrivši da ga je na to nagovorila supruga.

Heroj 'elfa'

Najbolji odgovor na izbornikove sumnje ponudio je na najvećoj pozornici. U ključnoj utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva, Njemačka je gubila 1-0 od Obale Bjelokosti. Nagelsmann je u drugom poluvremenu na teren poslao upravo Undava. Bio je to potez koji je preokrenuo susret. Prvo je u 68. minuti izjednačio na 1-1, a onda, u 94. minuti, nakon sjajne dubinske lopte, ponovno je bio na pravom mjestu i zabio za pobjedu 2-1. Tim je golovima osigurao Njemačkoj prolazak skupine.

(*uz korištenje AI-ja)