Tko je Alysa Liu? Rodila ju je surogat majka, pratili je špijuni

Američka klizačica Alysa Liu ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama gdje je osvojila zlatnu medalju za Sjedinjene Američke Države u pojedinačnoj konkurenciji nakon dugih 20 godina. Da njezin uspjeh bude još bolji, Liu ima tek 20 godina, a ovo je njezino drugo zlato na ovim Igrama.

Foto: Yara Nardi

Liu je nakon kratkog programa bila treća, a onda je briljirala u slobodnom nastupu gdje je zaradila 226.79 bodova i pomela konkurenciju. Srebro i broncu osvojile su Japanke Kaori Sakamoto i Ami Nakai.

Amerikanka je rođena 8. kolovoza 2005., a na led je prvi put stala s pet godina. Rodom je iz Kalifornije te je najstarija od petero braće i sestara. Zanimljivo, njezin otac emigrirao je iz Kine, a nju i njezinu braću i sestre rodila je surogat majka putem anonimnih donora jajnih stanica. Alysa je počela klizati zahvaljujući ocu koju je odveo na prvi trening.

Koliki je talent za umjetničko klizanje bilo je vidljivo kada je kao tinejdžerica sa samo 13 godina osvojila državno prvenstvo u SAD-u i postala najmlađa kojoj je to uspjelo. Osim što je već tada ispisala povijest, srušila je i rekord koji je desetljećima držala Tara Lipinski. Ne samo da je pobijedila, već je to učinila na spektakularan način, izvodeći tri trostruka axela, skok koji je i danas rijetkost u ženskom klizanju.

Foto: Claudia Greco

Postala je prva Amerikanka koja je na natjecanju izvela četverostruki Lutz te prva klizačica na svijetu koja je u jednom programu spojila četverostruki skok i trostruki Axel.

Nastup na ZOI 2022. tijekom špijunaže

Nastupila je na Olimpijskim igrama u Pekingu prije četiri godine s kojih se je vratila bez medalje. Tamo je završila sedma, a onda mjesec dana kasnije napravila je senzaciju osvojivši brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Prije nastupa na ZOI 2022., ona i njezina obitelj bila je meta špijunaže od strane operacije kineske vlade. Njezin otac je politička izbjeglica pa je bio na meti. Zbog cijele situacije, Liu je bila pod povećanim sigurnosnim nadzorom za vrijeme Olimpijskih igra.

- Zamisli da si to otkrio u tako mlad, mislim, na neki čudan način sam mislila da je riječ o šali - rekla je jednom prilikom.

Ipak, teret joj je bio prevelik i u travnju 2022. sa 16 godina objavila je da se povlači iz profesionalnog klizanja kako bi se posvetila 'normalnom životu'.

- Počela sam klizati s pet godina i klizala sve do 16. Nikad nisam išla u školu, školovala sam se kod kuće. Vrlo sam društvena osoba i volim interakciju s ljudima. Godinama sam živjela sama, bez obitelji, bez prijatelja, sve zbog treninga - rekla je u intervjuu za NBC News.

Povratak na led

Tijekom pauze od leda i klizaljki, upisala je studij psihologije na prestižnom UCLA. Međutim, odlučila se vratiti na led. U ožujku 2024. objavila je povratak natjecanjima, a sama je birala glazbu, sudjelovala u koreografiji i odlučivala o rasporedu treninga. Ima prepoznatljivi imidž, njezina obojena kosa nije nešto što se često viđa na ledu, ali time samo potvrđuje svoju autentičnost.