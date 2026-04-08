Tko je bio Duško Vujošević? Srbima se zamjerio izjavom, a s Kecmanom je 'zaledio' Arenu

Crnogorski košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini. Radi se o jednom od najutjecajnijih košarkaških trenera s ovih prostora, koji je obilježio košarku na ovim prostorima.

Rođen je u Titogradu (današnjoj Podgorici), ali već s pet godina s roditeljima je preselio u Beograd. Od mladih dana se posvetio trenerskoj karijeri, a ime je gradio kroz srpske klubove. Vodio je OFK Beograd, Partizan, Crvenu zvezdu, a 1989. je preuzeo španjolsku Oximesu.

Kao trener je vodio čitav niz klubova, a bio je i izbornik Srbije i Crne Gore (2003.), Bosne i Hercegovine (2017. do 2018.) te Crne Gore (od 2007. do 2010.).

Najveći trag ostavio je u Partizanu, kojeg je vodio u nekoliko navrata, u kojem je osvajao domaće prvenstvo i ABA ligu u više navrata, a 2010. godine je izborio Final Four Eurolige. Izgubio je tada Partizan od Olympiacosa 83-80 u polufinalu, a tada i od Cska Moskve u borbi za treće mjesto (90-88).

Te se 2010. dogodio i službeno najveći trenutak ABA lige u povijesti. Cibona je igrala protiv Vujoševićevog Partizana u Zagrebu u finalu tadašnje Jadranske lige (preteča ABA lige), a svega 0,6 sekundi prije kraja Bogdanović je zabio tricu za delirij na tribinama i veliko slavlje.

Ipak, uslijedio je hladan tuš jer je Partizan izveo loptu sa strane, a Dušan Kecman tricom se preko cijelog terena upisao u povijest košarke. Partizan je na kraju slavio 75-74 nakon produžetaka, a igrači Cibone i navijači su ostali u šoku.

Vujošević je bio vatren na terenu, ali i iskren izvan njega. Jednom je prilikom izjavom naljutio Srbe.

- Ja sam Crnogorac i Jugoslaven, to moram naglasiti. Tko je krivac za rat? Srbija je kontrolirala JNA, zbog toga je Srbija i najodgovornija što nije izbjegnut rat i krvoproliće na prostorima bivše države - rekao je u jednom intervjuu.

Kritizirao je legendarni trener i ponašanje srpskih košarkaša na dodjeli medalja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Srbi su tada osvojili broncu, a na dodjelu medalja došli su u alkoholiziranom stanju, što se moglo vidjeti u Netflixovom dokumentarcu "Court Of Gold".

- Ne sviđa mi se dolazak pijane bande na dodjelu medalja. Ako imaš jedan dan u životu, proživi ga ljudski, a ne da se valjaš kao svinja u brlogu - rekao je Vujošević o tome.

U svakom slučaju, ostat će upamćen kao velika figura košarke na ovim prostorima.