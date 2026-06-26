Tko je Brian Brobbey? Zloglasni kriminalac pretvorio mu život u pakao. Sad briljira na Mundijalu

Dok nizozemski navijači slave golove Briana Brobbeyja na Svjetskom prvenstvu (zasad ih je zabio tri), malo tko zna da je snažni napadač samo godinu dana ranije bio na naslovnicama iz potpuno drugačijih, zastrašujućih razloga. Njegova dva gola u furioznoj pobjedi 5-1 protiv Švedske uz jedan Tunižanima slika su trijumfa i iskupljenja, no put do statusa nacionalnog heroja bio je popločan prijetnjama, nasiljem i borbom za vlastiti mir.

Sve je počelo u prosincu 2022. godine. Tadašnji napadač Ajaxa prisustvovao je glazbenom festivalu Valhalla u rodnom Amsterdamu kada mu je prišao čovjek kojeg je poznavao samo iz viđenja iz kvarta Zuidoost u kojem su obojica odrasli. Taj čovjek, kasnije identificiran kao ozloglašeni lokalni kriminalac Jeymon A., poznat pod nadimkom 'Piccalo', povukao je Brobbeyja u stranu.

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Ispričao mu je priču kako su ga tražili opasni marokanski kriminalci iz Utrechta, ali da je on, Jeymon A., "riješio problem" i kako bi bilo pošteno da mu nogometaš za to isplati kompenzaciju. Cifra je kasnije postala jasna, čak 150.000 eura.

Život mu je brzo postao pakao

Brobbey, koji nije imao nikakve veze s Utrechtom niti je poznavao ikakve kriminalce, nije shvatio prijetnju ozbiljno. Vjerovao je da je to samo još jedan oportunistički pokušaj iznude. No, uslijedio je pakao. U siječnju 2023. godine, kroz poštanski sandučić kuće njegove punice ubačena je snažna pirotehnika. Dva mjeseca kasnije, pokraj njegovog parkiranog automobila detonirana je eksplozivna naprava. Ubrzo nakon toga, zapaljen je i automobil njegove šogorice.

Teror je eskalirao kada je Brobbeyjev prijatelj iz djetinjstva, pokušavajući posredovati i riješiti situaciju, dogovorio sastanak s Jeymonom A. Na tom sastanku, kriminalac je izvukao pištolj i upucao ga. Prijatelj je preživio samo zahvaljujući hitnoj operaciji, a jedan od metaka probio mu je crijeva. Tjedan dana nakon pucnjave, Brobbey je dobio poruku: plati 150.000 eura do kraja mjeseca ili "ćemo stvari riješiti na drugačiji način".

Vodio se 'zakonom ulice'

Unatoč hororu koji je proživljavao, Brobbey je odbijao suradnju s policijom. Odrastao u Zuidoostu, bio je svjestan nepisanog uličnog koda koji nalaže da se s vlastima ne razgovara. Vjerovao je da bi prijava policiji samo pogoršala stvari. I Ajax, njegov klub, bio je upoznat sa situacijom.

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Ponudili su mu pomoć i podršku, čak su organizirali sastanak s detektivima specijaliziranim za rad s nogometašima, no Brobbey je inzistirao da je to njegova privatna stvar koju će sam riješiti. Taj golemi pritisak ostavio je dubok trag na njegovoj igri. U sezoni 2023./24., jednoj od najproduktivnijih u karijeri s 22 postignuta gola, Brobbey je bio meta iznude. No, kako se pritisak pojačavao, njegova forma je u idućoj sezoni pala, postigavši tek osam golova u 44 nastupa. Izgledalo je kao da je izgubio radost igranja nogometa.

Bijeg u Englesku kao novi početak

Prekretnica se dogodila u ljeto 2025. godine, kada je potpisao za Sunderland u transferu vrijednom više od 20 milijuna eura. Prelazak u Premier ligu bio je više od sportskog izazova, bio je to bijeg u sigurnost i mir. Daleko od amsterdamskih ulica i prijetnji koje su ga proganjale, Brobbey je pronašao utočište.

- Mirniji sam u glavi. Sunderland nije Amsterdam, znate. Želio sam novi izazov i trebao sam izaći iz svoje zone komfora. To je ispalo jako dobro. Ovdje je manje hektično. Imam manje ometanja i više mira - rekao je nedavno.

U Engleskoj je promijenio životne navike, posvetio se treninzima i suradnji sa sportskim psihologom. Ta promjena okruženja pokazala se ključnom za njegov mentalni i igrački oporavak.

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U međuvremenu, nizozemska policija je uhitila Jeymona A. zbog drugih kaznenih djela, a u studenom 2024. osuđen je na deset godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Brobbeyjevog prijatelja i trgovine drogom. Iako nikada nije optužen za iznudu, detalji o prijetnjama nogometašu bili su dio sudskog spisa, što je postalo javno poznato nakon opsežne istrage nizozemskih medija.

Uskrsnuće 'buldožera' u nizozemskom dresu

Na Svjetskom prvenstvu gledamo potpuno drugačijeg Brobbeyja. Onog koji igra u Premier ligi i koji je postao kompletniji igrač. Protiv Švedske je izbornik Ronald Koeman odlučio dati mu priliku od prve minute, a ovaj mu je uzvratio na najbolji mogući način. S dva gola u prvih 17 minuta uništio je švedsku obranu, pokazavši sve ono što ga čini posebnim. Njegov stil igre je surova snaga, "buldožer" kojeg je nemoguće zaustaviti kad krene prema golu.

Foto: Troy Taormina/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)