Tko je Fabrizio Romano? 'Here we go' ga je proslavio, a postao je najpoznatiji transfer-insajder

U svijetu u kojem su nogometni navijači nekoć strpljivo čekali da klub službeno predstavi igrača s dresom u rukama, danas je dovoljna samo jedna objava na društvenim mrežama i tri magične riječi: "Here we go". Iza njih stoji Fabrizio Romano, talijanski sportski novinar koji je postao globalni fenomen i najpouzdaniji izvor informacija o transferima. Njegove objave često imaju veći doseg od službenih klupskih kanala, a put od anonimnog mladića iz Napulja do najutjecajnijeg insajdera u svijetu nogometa priča je o nevjerojatnoj predanosti, građenju mreže kontakata i nekoliko ekskluziva koje su ga zauvijek upisale u povijest.

Počeci u Napulju i transfer koji je sve promijenio

Romanova priča počinje dok je još bio tinejdžer. Sa samo 16 počeo je besplatno pisati za male talijanske nogometne portale, vođen isključivo strašću. Nije ni slutio da će mu jedan slučajan poziv odrediti karijeru. Kako je ispričao, iz vedra neba kontaktirao ga je jedan talijanski agent koji je radio u Barceloninoj čuvenoj akademiji, La Masiji.

​- Želio je postati agent i nadao se da će uvjeriti dvojicu mladih igrača da ga zastupaju, pa me zamolio da napišem profil o njima - prisjetio se Romano.

Foto: MAXSport

Radilo se o Gerardu Deulofeuu i, ključno, o mladom napadaču po imenu Mauro Icardi. Romano je pristao i napisao priču, čime je uspostavio presudan kontakt. Upravo mu je taj agent nekoliko mjeseci kasnije dojavio informaciju koja će ga lansirati. Otkrio mu je da Icardi napušta Barcelonu i odlazi u Sampdoriju, a nedugo zatim i da je dogovoren njegov prelazak iz Sampdorije u Inter. To je bila Romanova prva velika ekskluziva, vijest koja je odjeknula Italijom i postavila temelje za reputaciju čovjeka koji zna prije svih ostalih. Prepoznao je to i Gianluca Di Marzio, doajen talijanskog transfer-novinarstva na Sky Sportu, koji ga je uzeo pod svoje okrilje i naučio tajnama zanata. Godinama je Romano obilazio hotele i restorane po Milanu, mjesta gdje su se sastajali direktori, agenti i igrači, strpljivo skupljajući djeliće informacija.

Globalna slava i ekskluzive koje su potresle svijet

Jedan od transfera koji je zacementirao Romanov status globalne zvijezde bio je prelazak Cristiana Ronalda iz Real Madrida u Juventus 2018. godine. Dok su direktori Juventusa finalizirali posao u jednom milanskom hotelu, Romano je bio ispred, čekajući potvrdu. Prvi je objavio svoje čuveno "Here we go!", potvrđujući transfer koji je potresao nogometni svijet. No, možda je još dramatičniji bio Ronaldov povratak u Manchester United. Tjednima se činilo da je Portugalac na pragu prelaska u redove gradskog rivala Cityja, a Romano je detaljno izvještavao o pregovorima. A onda, u nevjerojatnom preokretu, United je uskočio u priču. Romano je bio taj koji je u stvarnom vremenu obavještavao milijune pratitelja o drami, objašnjavajući ulogu Sir Alexa Fergusona i kako je postignut dogovor koji je Ronalda vratio na Old Trafford.

Foto: instagram

Svoju moć i utjecaj demonstrirao je i u brojnim drugim situacijama. U nedavnom gostovanju u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu, voditeljici Valentini Miletić ispričao je neke od najzanimljivijih priča iz svoje karijere. Jedna od njih bila je smjena trenera Juliana Nagelsmanna u Bayernu.

​- Dobio sam informaciju da će Nagelsmann dobiti otkaz i da dolazi Thomas Tuchel. Bayern je bio prvi na ljestvici, uspješan u Ligi prvaka, činilo mi se potpuno nelogično - rekao je Romano.

Nakon što mu nitko iz kluba satima nije odgovarao na poruke, odlučio je objaviti vijest. Ispostavilo se da je bio u pravu, a Nagelsmann je za vlastiti otkaz saznao upravo iz Romanove objave.

Moć, odgovornost i hrvatske ekskluzive

S velikom moći dolazi i velika odgovornost, nečega čega je Romano danas itekako svjestan. Priznao je da je u prošlosti ponekad objavljivao vijesti bez previše razmišljanja o posljedicama. Takav je bio slučaj s transferom Lucasa Paquete iz West Hama u Aston Villu, koji je propao upravo zbog njegove objave.

​- Bilo je praktički gotovo. No, nakon što sam ja to objavio, navijači West Hama su se oštro pobunili i vlasnici kluba su stopirali transfer. Da nisam prerano objavio, Paqueta bi danas bio igrač Aston Ville - priznao je.

Foto: instagram

Sličnu dramu proživio je i s transferom Marca Cucurelle u Chelsea, kada je Brighton službenim priopćenjem demantirao njegovu vijest, nazivajući je "netočnom". Romano je ostao pri svome, sto posto siguran u svoje izvore, i dva dana kasnije transfer je potvrđen. Taj trenutak opisao je kao najbolji u karijeri, jer je osjetio da njegov rad ima ogroman utjecaj. U razgovoru za hrvatske medije, Romano je otkrio i jednu ekskluzivu vezanu za hrvatskog reprezentativca. Na pitanje ima li kakvih novosti o hrvatskim igračima, spremno je odgovorio.

​- Evo, kad me već pitate, imam! Joško Gvardiol potpisat će novi ugovor s Manchester Cityjem. Pregovori su u tijeku, vidjet ćemo kada će to objaviti, ali događa se - otkrio je talijanski insajder.

Iako radi i po 20 sati dnevno, spavajući tek nekoliko sati tijekom prijelaznih rokova, Romano svoj posao ne smatra teškim. Za njega je to ostvarenje sna. Od skromnog početka do statusa čovjeka čije ime ima veću težinu od mnogih klubova, Fabrizio Romano je promijenio pravila igre, pretvarajući iščekivanje transfera u globalni spektakl kojem on sam dirigira.

*Uz korištenje AI-ja