TKO JE FILIP HRGOVIĆ? Prošao je obiteljsku tragediju i bolan poraz. A onda se uspeo na tron!

Filip Hrgović, 34-godišnji boksač iz zagrebačkih Sesveta, ispisao je najsvjetlije stranice hrvatskog boksa postavši prvi Hrvat s titulom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 Areni, tehničkim nokautom u devetoj rundi svladao je britansku nadu Mosesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF-ov pojas.

Njegov put do vrha bio je sve samo ne lagan; obilježen je osobnim tragedijama, teškim odlukama, osjećajem usamljenosti i borbom protiv sustava koji rijetko pruža priliku onima koji dolaze iz malih zemalja. "El Animal", kako mu glasi nadimak, dokazao je da se ustrajnošću i nepokolebljivom vjerom mogu srušiti i najveće prepreke.

"Debeljko" koji je pronašao poziv u ringu

Rođen 4. lipnja 1992. u Zagrebu, Hrgovićev put u borilački svijet nije bio predodređen. U mladosti se borio s viškom kilograma, zbog čega je zaradio i nadimak "debeli". Prve sportske korake napravio je u košarci i plivanju, no tek je s 13 godina, pod vodstvom trenera Leonarda Pijetraja u boksačkom klubu Leonardo, pronašao istinski poziv.

Njegova amaterska karijera bila je blistava. Godine 2010. osvojio je zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu, pobijedivši u finalu buduću zvijezdu Josepha Parkera. Pet godina kasnije postao je europski amaterski prvak, a kruna amaterskog bavljenja boksom stigla je 2016. na Olimpijskim igrama u Riju, gdje je osvojio brončanu medalju. U polufinalu ga je zaustavio Francuz Tony Yoka, rival s kojim će se kasnije često spominjati u profesionalnom kontekstu.

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Usamljenost i borba izvan ringa

Prelazak u profesionalce 30. rujna 2017. označio je početak novog, još težeg poglavlja. Iako je nizao pobjede, uglavnom nokautima u ranim rundama, Hrgović se suočavao s izazovima koji nisu bili vidljivi pod svjetlima reflektora. U kasnijim intervjuima otvoreno je govorio o osjećaju usamljenosti i preprekama s kojima se borio kao Hrvat u svijetu boksa, gdje dominiraju promotori i borci s velikih tržišta. U međuvremenu je napustio i Pijetraja, pale su tu i teške optužbe na obje strane.

​​​- Kad sam postao profesionalac, postalo je još gore, puno gore. To je veliki biznis, a promotori jednostavno nisu zainteresirani za tebe kao Hrvata jer iza tebe ne stoje veliki TV ugovori ni velika publika. U Hrvatskoj nemaš koga pitati za savjet oko ugovora. Nemaš boksačke odvjetnike, nemaš menadžere, nemaš nikoga sa znanjem o boksu - priznao je Hrgović, opisujući svoj put kao mukotrpan i pun pogrešaka iz kojih je morao sam učiti.

U tim trenucima, kako je sam istaknuo, jedini oslonac pronalazio je u vjeri.

​​​- Bio sam tako usamljen, nisam znao što da radim i imao sam samo Boga. Bog mi je dao snagu da sve izdržim i mudrost da donosim dobre odluke.

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Unatoč svemu, "El Animal" je krčio put. Osvajao je međunarodne WBC i IBF titule, pobjeđujući iskusne borce poput Amira Mansoura, Érica Moline i Rydella Bookera. Svaka pobjeda bila je korak bliže statusu obveznog izazivača za svjetsku titulu, statusu koji je čekao gotovo dvije godine, često frustriran izbjegavanjem od strane rangiranih protivnika.

Očeva smrt i najteža odluka u karijeri

U svibnju 2022., dok se pripremao za najvažniji meč dotadašnje karijere protiv Kineza Zhanga Zhileija, meč koji bi mu osigurao status prvog izazivača, Hrgovićev svijet se srušio. Njegov otac Pero, za kojeg je bio iznimno vezan, preminuo je nakon teške bolesti. Tragedija se dogodila samo 20 dana prije borbe.

​​​- Zbog bolesti i smrti mog oca za kojeg sam bio jako vezan i s kojim sam provodio njegove zadnje dane, nisam uspio završiti pripreme. Sve se dogodilo iznenada - objavio je tada na Instagramu.

Bio je prisiljen donijeti jednu od najtežih odluka u karijeri i odgoditi meč. Očeva smrt ga je shrvala, a povratak u dvoranu bio je nemoguć. Misli su mu lutale, a fizička i mentalna sprema bile su daleko od razine potrebne za okršaj na svjetskoj sceni. Nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu 2022., ipak je ušao u ring sa Zhangom. U kontroverznom meču u kojem je bio i u nokdaunu, slavio je podijeljenom sudačkom odlukom, a pobjedu je posvetio upravo pokojnom ocu.

Put do titule: Poraz, provokacije i šamar na vaganju

Nakon pobjede nad Demseyjem McKeanom, Hrgović je konačno dobio priliku boriti se za svjetski naslov, doduše privremeni. U lipnju 2024. u Rijadu, doživio je prvi i jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Britanac Daniel Dubois zaustavio ga je tehničkim nokautom u osmoj rundi nakon što je liječnik prekinuo borbu zbog dubokih posjekotina iznad oba Hrgovićeva oka. Mnogi su ga tada otpisali, no sudbina je imala drugačije planove.

Kada je Oleksandr Usik napustio IBF-ov pojas, Hrgoviću se ukazala nova, izravna prilika za titulu protiv neporaženog britanskog talenta Mosesa Itaume. U tjednu uoči borbe, Hrgović je pokrenuo verbalni rat, svjestan da se bori ne samo protiv Itaume, već i protiv cijele britanske javnosti koja ga je vidjela kao autsajdera.

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Itaumu je nazivao pripadnikom "nove škole boksa koja grli drveće" i poručio mu da bi za njegovu dušu bilo najbolje da izgubi. Psihološke igre kulminirale su na vaganju, gdje ga je Itauma gurnuo s leđa, na što mu je Hrgović uzvratio šamarom prije nego što ih je osiguranje razdvojilo. Uoči samog meča, izazvao je i kontroverze u domovini izjavom "Za dom spremni", čiju je snimku kasnije tražio da se ukloni.

Svjetski prvak: "Ovo nisam bio ja, nego Duh Sveti"

U londonskoj O2 Areni odigrala se prava drama. Itauma je dominirao od početka, bio je brži i precizniji, a Hrgović je trpio teške udarce i gubio rundu za rundom. Činilo se da je poraz neizbježan. A onda, u devetoj rundi, dogodio se preokret. Potpuno iscrpljen, Hrgović je pronašao nadljudsku snagu, uzdrmao Itaumu serijom udaraca i prisilio njegov kut na predaju bacanjem ručnika. Hrvatska je dobila svjetskog prvaka.

​​​- Da vam kažem nešto. Nisam bio ja večeras, nego Isus Krist u meni, Duh Sveti. Gubio sam svaku rundu, nadboksao me, ali ne znam odakle sam dobio energiju. To nije bilo moje - rekao je u emotivnom govoru u ringu, posvetivši pobjedu pokojnom ocu i kćeri.

Zagreb: Filip Hrgović najavio meč karijere | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

​​​- Nakon poraza od Duboisa bio sam tako ponižen i umoran. Tad mi se rodila kći. Rekao sam joj: želim pokušati još jednom zbog nje i učiniti je ponosnom. Ona sad može hodati ponosna, tata je čuva!

Zatražio je revanš s Duboisom kako bi ujedinio titule i apelirao na promotora Franka Warrena da mu organizira borbu u Hrvatskoj, zemlji za koju se borio 20 godina po cijelom svijetu, često sam i bez podrške, ali s vjerom koja ga je na kraju i dovela na svjetski tron.

*uz korištenje AI-ja