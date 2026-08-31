Tko je Frank Sanchez? Hrgovićev mogući protivnik gliserom je bježao kako bi započeo karijeru

Dok Filip Hrgović (34) slavi povijesni naslov svjetskog prvaka i glasno proziva Daniela Duboisa i Agita Kabayela za mečeve ujedinjenja, u sjeni strpljivo čeka čovjek koji ima pravo prvenstva. Njegovo ime je Frank Sanchez (34), kubanski teškaš s nadimkom "The Cuban Flash" i obavezni izazivač po IBF-u.

Upravo je njegov pristanak da se privremeno makne u stranu, uz izdašnu kompenzaciju, omogućio Hrgoviću da se uopće bori za pojas. Sada je on iduća, po pravilima neizbježna, prepreka na putu "El Animala".

Sanchez dobio ogromnu lovu - da se ne bori

Situacija oko upražnjene IBF-ove titule zakomplicirala se kada je federacija prvotno naredila borbu između Sancheza i Mosesa Itaume. No, kako je meč Itauma - Hrgović već bio dogovoren, Kubanac je pristao na "step-aside" dogovor.

Za navodno sedmeroznamenkasti iznos odustao je od svoje trenutne prilike, ali uz čvrsto jamstvo da će se boriti protiv pobjednika. Svoj status zacementirao je u svibnju spektakularnim nokautom protiv Richarda Torreza Jr. u drugoj rundi, poslavši jasnu poruku ostatku divizije. Njegov tim je jasan.

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​- To što su se Itauma i Hrgović borili za titulu dobro je za sve uključene, a posebno za Franka Sancheza, koji ima unosan dogovor za borbu s pobjednikom s ciljanim datumom u prosincu ili siječnju - potvrdio je njegov sumenadžer Mike Barao.

Trnovit put od Guantanama do svjetskog vrha

Sanchez nije boksač kojem je uspjeh serviran na pladnju. Odrastao je u siromaštvu u Guantanamu, a boks je počeo trenirati s devet godina. Kao amater ostvario je impresivan omjer 214-6 i postao kubanski prvak pobjedom nad Erislandyjem Savonom, kasnijim svjetskim amaterskim prvakom.

​- Dvaput sam ga pobijedio prije Olimpijskih igara, ali zbog politike su poslali njega umjesto mene - otkrio je jednom prilikom. Želja za profesionalizmom natjerala ga je da 2016. godine zajedno s bratom pobjegne s Kube, gliserom do Meksika, a zatim preko Miamija do boksačke meke Las Vegasa.

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Kao profesionalac (26-1, 19 KO) pod vodstvom slavnog trenera Eddyja Reynosa, izgradio je reputaciju tehnički superiornog i iznimno brzog borca, zaradivši nadimak "Kubanski bljesak".

Hrgović ga ne želi

Unatoč jasnom dogovoru, Hrgović je odmah nakon osvajanja titule pokušao Sancheza gurnuti u drugi plan, pokazavši da ga obavezna obrana nimalo ne zanima. Sjetimo se, između ostalog, kako je i Hrgović godinama imao status IBF-ovog izazivača, ali je taj status redovito bio zaobiđen...

​- Ma dajte, kakav Frank Sanchez? Želim ujedinjenje titula! Želim Daniela Duboisa i Agita Kabayela. Frank Sanchez će pričekati. Dobit će još jedan 'step-aside' dogovor, zaradit će novac bez borbe i svi će biti sretni - ispalio je Hrgović u mikrofon.

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Njegova brutalna iskrenost zatekla je i promotora Franka Warrena, koji je diplomatski podsjetio da "postoji obveza", ali i da je cilj organizirati najveće moguće mečeve. Hrgovićev stav je ipak jasan, on želi veća imena i unosnije borbe, a obaveznog izazivača vidi tek kao smetnju.

Kubanac uvjeren u svoju brzinu i iskustvo

Za razliku od Hrgovića, Sanchez je potpuno fokusiran na meč koji mu pripada po pravilima. Uvjeren je da posjeduje sve alate potrebne za pobjedu nad novim prvakom. Njegov jedini poraz u karijeri, od Agita Kabayela u svibnju 2024., dogodio se dok se borio s ozlijeđenim koljenom, zbog čega je kasnije i operiran. Sada tvrdi da je potpuno zdrav i spremniji no ikad. Smatra da su njegova brzina i superiorno boksačko iskustvo, kaljeno kroz stotine amaterskih mečeva, ključna prednost.

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