Tko je Gregor Kobel? Švicarski heroj odveo je reprezentaciju u četvrtfinale nakon 72 godine

U zraku Vancouvera osjećala se napetost. Nakon 120 minuta iscrpljujuće borbe, na semaforu je stajalo 0-0. Kolumbija, nošena vojskom svojih navijača, promašivala je nevjerojatne prilike. A onda, lutrija penala. U tom trenutku, u središte pozornosti stupa čovjek čije su rukavice te večeri postale teže od zlata. Gregor Kobel, 27-godišnji golman Borussije Dortmund, obranom ključnog penala odveo je Švicarsku u njezino prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon duge 72 godine, ispisavši tako jednu od najljepših stranica u povijesti švicarskog nogometa.

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Put do zvijezda: od hokejaške obitelji do Borussije Dortmund

Iako danas slovi za nogometnog heroja, njegov put nije bio predodređen. Njegov otac, Peter Kobel, bio je profesionalni hokejaš na ledu i, kako je jednom priznao, dugo nije mogao razumjeti zašto njegov sin želi biti baš nogometni golman. No, Gregorova odlučnost bila je jača. Nogometnu karijeru započeo je u rodnom Zürichu, prvo u lokalnom klubu, a zatim u akademiji slavnog Grasshoppera. Već sa 16 godina, njegov je talent prepoznat izvan švicarskih granica.

Foto: Agustin Marcarian

Donio je hrabru odluku i preselio se u Njemačku, u akademiju Hoffenheima. Seniorski proboj nije stigao odmah. Kalio se na posudbama, prvo u Augsburgu, a zatim u Stuttgartu, gdje je eksplodirao. S deset utakmica bez primljenog gola u 31 nastupu, bio je ključan čovjek u povratku Stuttgarta u Bundesligu. Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo. U ljeto 2021. godine, za 15 milijuna eura, potpisao je za giganta, Borussiju Dortmund.

Vratar svjetske klase

U Dortmundu, Kobel nije postao samo prvi golman, već jedan od lidera svlačionice i zamjenik kapetana. Njegova visina od 194 centimetra, nevjerojatni refleksi i mirnoća u situacijama jedan na jedan brzo su ga etablirali kao jednog od najboljih golmana u Europi.

​- Gregor se razvio u golmana svjetske klase koji je privukao interes mnogih vrhunskih europskih klubova - izjavio je sportski direktor Dortmunda, Sebastian Kehl.

Foto: ANNE-MARIE SORVIN

Vrhunac klupske karijere doživio je u sezoni 2023./24., kada je bio apsolutni junak Borussijinog puta do finala Lige prvaka. S 42 obrane i šest utakmica bez primljenog gola, bio je statistički najbolji golman natjecanja, a njegove su intervencije, posebno u polufinalu protiv PSG-a, ušle u anale. Ugovor s klubom produžio je do 2028., potvrdivši svoju odanost "žuto-crnima".

Noć za pamćenje u Vancouveru

A onda je stigla ta noć u Vancouveru, osmina finala Svjetskog prvenstva 2026. godine. S druge strane stajala je Kolumbija, neporažena i nošena vojskom svojih navijača koji su BC Place pretvorili u svoj domaći teren. Utakmica je bila taktička bitka, iscrpljujuća i siromašna prilikama. Kolumbijci su bili opasniji; Jhon Lucumí je pogodio prečku, a Jaminton Campaz je u posljednjim sekundama produžetaka promašio nemoguće. Nakon što je Granit Xhaka napravio pogrešku, Campaz se našao sam ispred Kobela, ali je u ključnom trenutku izgubio prisebnost i poslao loptu visoko preko gola.

Foto: Agustin Marcarian

Uslijedili su penali. Drama je dosegla vrhunac. Nakon što su promašili Kolumbijac Davinson Sánchez (pogodio prečku) i Švicarac Manuel Akanji (pucao preko gola), rezultat je bio napetih 2-2. Tada je loptu uzeo Juan Hernández. Kobel se bacio u svoju desnu stranu i sjajnom paradom obranio njegov udarac. Bio je to trenutak koji je prelomio cijeli dvoboj. Nakon što je Cedric Itten zabio za 3-2, a Luis Díaz izjednačio na 3-3, odgovornost je pala na Rubéna Vargasa. On je ostao hladan kao led, poslao loptu u jednu, a golmana u drugu stranu za konačnih 4-3 i erupciju slavlja švicarskih igrača i navijača. Povijesni uspjeh Švicarske bio je osiguran.

Foto: ANNE-MARIE SORVIN

Izvan terena

Kada skine rukavice i napusti svjetla reflektora, Gregor Kobel vodi miran obiteljski život. On i njegova dugogodišnja partnerica Anna postali su roditelji po prvi put u ljeto 2025. godine. Iako je vijest podijelio s javnošću, par je odlučio detalje, poput imena i spola djeteta, zadržati za sebe, čuvajući svoju privatnost daleko od očiju medija. Ovaj mirni div, koji na terenu ulijeva strah protivničkim napadačima, izvan njega je posvećeni obiteljski čovjek.

*uz korištenje AI-ja