ČELIČNA RUKA PLUS+

Tko je Hrvat Kruno koji Nijemce priprema za SP? Iz istog je mjesta kao legendarni 'vatreni'

Piše Zdravko Barišić,

U njemačkom nogometu radi još od 2009. godine, a ima diplomu sportskih znanosti na Sveučilištu u Frankfurtu. Bit će važan član Njemačke na Svjetskom prvenstvu