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Foto: Jan Woitas/DPA
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Tko je Hrvat Kruno koji Nijemce priprema za SP? Iz istog je mjesta kao legendarni 'vatreni'

Piše Zdravko Barišić,

U njemačkom nogometu radi još od 2009. godine, a ima diplomu sportskih znanosti na Sveučilištu u Frankfurtu. Bit će važan član Njemačke na Svjetskom prvenstvu

U svijetu vrhunskog nogometa, gdje se pobjede i porazi odlučuju u detaljima, iza zvijezda na terenu i glavnih trenera stoji vojska stručnjaka čiji je rad presudan za uspjeh. Jedan od najvažnijih, a javnosti najmanje poznatih članova stožera njemačke nogometne reprezentacije, moćnog "Elfa", upravo je Hrvat rođen u Davoru - Krunoslav Banovčić (46). Iz istog mjesta je i legendarni hrvatski reprezentativac Ivica Olić (46).

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