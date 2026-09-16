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PROTIVNIK VEĆ KIKSAO

Tko je idući protivnik Dinama u Europi? 'Modri' će biti domaćini

Piše Luka Tunjić,
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Tko je idući protivnik Dinama u Europi? 'Modri' će biti domaćini
Foto: ROBERT GHEMENT
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U prvenstvu je Anderlecht tek na sedmom mjestu s tri pobjede, remijem i dva poraza iz šest utakmica. Još više zabrinjava skromni napad, koji je zabio četiri gola

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Nogometaši Dinama odigrali su utakmicu prvog kola ovosezonske Europske lige te su na gostovanju u Bukureštu osvojili bod odigravši 0-0 protiv izraelskog Hapoel Beer Sheve. Osim u uvodnim minutama gotovo cijeli ostatak ogleda hrvatski prvak se branio i do kraja uspio odbiti napade suparnika koji i nisu bili odveć opasni i intenzivni

Protivnik "modrih" u drugom kolu EL-a bit će belgijski predstavnik Anderlecht. Bit će to prva ovosezonska utakmica Europske lige na Maksimiru, a Belgijci trenutačno nisu u bajnoj formi. Utakmica je na rasporedu za skoro mjesec dana, 15. listopada, od 21 sat.

UEFA Europa League - Hapoel Beer-Sheva vs GNK Dinamo
Foto: ROBERT GHEMENT

U prvenstvu je Anderlecht tek na sedmom mjestu s tri pobjede, remijem i dva poraza iz šest utakmica. Još više zabrinjava skromni napad, koji je zabio četiri gola. Anderlecht je u prvom kolu odmjerio snage s Lyonom, a susret je završio 2-1 za francuski klub.

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Ljetos je momčad preuzeo portugalski strateg Vitor Bruno, koji je u karijeri vodio još i Porto. Momčad čine uglavnom Belgijci, ali u svlačionici ima igrača iz raznih dijelova svijeta. Tu su tako, primjerice, Mario Stroeykens, koji dolazi iz DR Konga, Bjelokoščanin Romeo Amane, Grk Ilias Koutsoupias, u obrani je Senegalac Ilay Camara, Marokanac Ali Maamar, Irac Andrew Omobamidele...

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