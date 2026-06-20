Tko je Ismael Saibari? Zabio dva gola na SP-u, dolazi 'vatrenom' u klub u transferu od 55 mil. €!

Svako Svjetsko prvenstvo rodi novu zvijezdu, a Ismael Saibari (25) jedna je od najvećih zviejzda na Mundijalu u Sjevernoj Americi. Marokanski ofenzivni veznjak zaludio je nogometni svijet golovima protiv Brazila i Škotske, natjerao Bayern da u dva tjedna završi transfer života vrijedan 55 milijuna eura i pokazao da se upornost isplati.

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Dok su sve oči bile uprte u zvijezde poput Viniciusa Jr. ili Rodryga, šou je ukrao dečko iz PSV-a. U prvoj utakmici grupne faze, Maroko je odigrao 1-1 s moćnim Brazilom, a jedini gol za "lavove Atlasa" zabio je upravo Saibari. Bio je to samo početak. Samo nekoliko dana kasnije, u dvoboju protiv Škotske, ponovno je bio junak.

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Zabio je jedini gol na utakmici za pobjedu 1-0 i to unutar prve dvije minute, što je postao najbrži gol jednog marokanskog igrača na svjetskim prvenstvima. Tim je golom ušao i u elitno društvo, postavši tek drugi afrički igrač u povijesti, nakon velikog Mohameda Salaha, koji je zabio u svoje prve dvije utakmice na Mundijalu. Svijet je preko noći saznao za Ismaela Saibarija.

Bayern nije čekao

Telefoni na relaciji Eindhoven - München užarili su se i prije prvenstva. Vincent Kompany, novi trener bavarskog diva, označio je Saibarija kao ključnu metu za rekonstrukciju momčadi, ali nastupi na svjetskoj pozornici samo su ubrzali cijeli proces. Kako je izvijestio najpoznatiji transfer guru Fabrizio Romano, dogovor je postignut dva tjedna nakon početka pregovora.

Bayern je pristao platiti čak 55 milijuna eura odštete PSV-u, a marokanski fantazist potpisao je ugovor do ljeta 2031. godine. Liječnički pregledi odrađeni su ekspresno u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se Saibari nalazi s reprezentacijom. Dolaskom Saibarija, Bayern nastavlja s remontom momčadi nakon što su klub napustili veterani Leon Goretzka i Raphael Guerreiro.

Od trnja do zvijezda

A tko je zapravo dečko koji je postao globalna senzacija? Njegov put je priča o multikulturalnosti, odricanju i nevjerojatnoj vjeri u sebe. Rođen je 2001. u španjolskoj Terrassi, blizu Barcelone, u obitelji marokanskih imigranata koji su se doselili u potrazi za boljim životom. Zbog ekonomske krize 2007. godine, obitelj se seli u Belgiju.

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Tamo je Ismael napravio prve nogometne korake, no put nije bio posut ružama. Nakon što je prošao akademije Beerschota i Mechelena, stigao je u slavni Anderlecht, no tamo je doživio prvo veliko razočaranje. Smatrali su da ima problema s viškom kilograma i jednostavno su ga otpisali. Bio je to težak udarac za tinejdžera, ali ne i kraj njegovog sna. Priliku za novi početak dobio je u Genku, gdje je 2017. potpisao prvi profesionalni ugovor.

Odbio Belgiju, pokorio Nizozemsku i postao heroj Maroka

Saibari posjeduje trojno državljanstvo - španjolsko, belgijsko i marokansko. Iako je rođen u Španjolskoj i odrastao u Belgiji, srce je uvijek kucalo za Maroko. Uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022., tadašnji izbornik Belgije, Roberto Martínez, osobno ga je kontaktirao i pokušao nagovoriti da se pridruži belgijskoj reprezentaciji. Saibari je ostao čvrst u svojoj odluci.

​- Bilo je to fantastično. Ali rekao sam mu da sam izabrao Maroko - otkrio je Saibari u jednom intervjuu.

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Pravi proboj doživio je u PSV-u, u koji je stigao 2020. iz Genka. Nakon kaljenja u drugoj momčadi, eksplodirao je pod vodstvom legende Ruuda van Nistelrooya. Postao je ključni igrač, svestrani ofenzivac koji može igrati kao "desetka", krilo ili čak lažna devetka. Njegova tehnička briljantnost, fizička snaga i nevjerojatan udarac s obje noge donijeli su PSV-u tri uzastopna naslova prvaka Nizozemske.

Prošlu sezonu, 2025./26., odigrao je za pamćenje: u 27 ligaških utakmica zabio je 15 golova i dodao osam asistencija, što mu je donijelo prestižnu nagradu za najboljeg igrača Eredivisie. Ta odanost i klupski uspjesi isplatili su mu se i na reprezentativnom planu, gdje je postao nezamjenjivi član prve postave i heroj nacije.

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