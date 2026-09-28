Tko je Ivan Bebek? Trenirao je borilački sport, rekorder je u HNL-u, a bio je i sudac na SP-u

Ivan Bebek (49) jedno je od najprepoznatljivijih lica u povijesti hrvatskog nogometa. Sudačka karijera koja je trajala puna dva desetljeća donijela mu je brojne rekorde, europska priznanja, ali i neizbježne kontroverze koje redovito prate posao djelitelja pravde na nogometnim terenima. Od ranih dana i trčanja po domaćim travnjacima do uloge u modernoj VAR sobi, njegov je profesionalni put doista jedinstven u hrvatskim okvirima.

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Pokretanje videa... VIDEO Snimka zbog koje istražuju Bebeka | Video: 24sata/pixsell

Od karatea do prve zviždaljke u rukama

Rođen je 30. svibnja 1977. godine u Rijeci, kamo se njegova obitelj doselila iz Hercegovine kada je imao nepune dvije godine. Zanimljivo je da kao dječak nije bio previše fasciniran loptom i nogometom, već je punih trinaest godina aktivno trenirao karate. Na tatamiju je nizao sjajne rezultate te je bio kadetski, juniorski i seniorski reprezentativac u kategoriji do sedamdeset i pet kilograma.

Zagreb: Dinamo i Gorica na Maksimiru igraju zadnje, 36. kolo HNL-a | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ipak, inspiracija za suđenje došla je iz obiteljskog kruga. Njegov otac Veselko Bebek bio je poznati prvoligaški sudac, a kasnije i predsjednik Zbora sudaca. Uz oca je Ivan zavolio taj poziv te je ispit položio sa samo šesnaest godina. Karate je napustio kada se probio na listu druge hrvatske lige, iz praktičnog razloga jer nije smio riskirati ozljede ili dolazak na utakmice s modricama ispod oka. S vremenom se potpuno posvetio suđenju, svakodnevno trenirajući trčanje na pomoćnom terenu Kantride kako bi održao visoku razinu fizičke spreme potrebne za napore modernog sporta.

Rekorder domaćeg prvenstva i europska elita

Njegova karijera u Hrvatskoj nogometnoj ligi impresivna je u svakom pogledu. Odradio je čak 318 utakmica u najvišem rangu domaćeg nogometa, čime drži apsolutni rekord. Usto, sudio je i 25 najvećih derbija između zagrebačkog Dinama i Hajduka, utakmica koje nose najveći pritisak i rezultatsku napetost. Na međunarodnoj sceni probio se među najbolje europske suce, postavši prvi Hrvat koji je uvršten u Uefinu elitnu skupinu sudaca. U Ligi prvaka pravdu je dijelio u dvanaest navrata, dok je u Europskoj ligi sudio na 35 utakmica u grupnoj i nokaut fazi.

ARHIVA - Zagreb: Prvi put u Hrvatskoj na službenoj utakmici korištena je VAR tehnologija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

​- Bilo je jako emotivno. Kad sam na početku utakmice dobivao dresove s brojem 318, tek sam tad postao svjestan da je kraj. Nije lako, suđenje je moj život, u suđenju sam više od polovice svog života - rekao je Bebek o svom odlasku s terena.

Posljednji put na terenu se kao glavni sudac našao potkraj svibnja 2023. godine kada je Dinamo pobijedio Goricu 4-1. Otišao je zbog dobne granice preporučene za glavne suce, no ostao je itekako vezan uz nogometni svijet kroz nove uloge koje donosi razvoj tehnologije. Sudio je i na velikim međunarodnim natjecanjima mlađih kategorija, poput Svjetskog prvenstva do dvadeset godina u Egiptu te na Novom Zelandu.

Skandali, suspenzije i pritisak javnosti

Biti nogometni sudac znači biti pod stalnim povećalom medija i navijača, a Bebek nije uspio izbjeći velike afere. Jedna od najpoznatijih europskih kontroverzi dogodila se u ožujku 2016. godine na utakmici Europske lige između Brage i Fenerbahčea. Braga je slavila 4-1, a turski klub bio je ogorčen nakon što im je Bebek pokazao čak tri crvena i osam žutih kartona. Nakon službene žalbe i teških optužbi o manipulacijama, iz Uefe su ga odlučili degradirati iz elitne u prvu kategoriju sudaca. Taj događaj usporio je njegov dotad strelovit europski uspon.

Varaždin: 29. kolo SuperSport HNL-a, Varaždin - Istra 1961 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na domaćem terenu najveći skandal izbio je u jesen 2021. godine. Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza suspendirala ga je na četiri mjeseca nakon što je u javnost procurila privatna glasovna poruka. U njoj je pogrdnim riječima govorio o navijačima Hajduka i jednom splitskom novinaru, a sve to dogodilo se neposredno nakon utakmice na Poljudu na kojoj su mu domaći navijači skandirali uvrede.

​- Ta glasovna poruka je poslana prijatelju. Neovlašteno je distribuirana bez mog znanja i odobrenja. Nije bila namijenjena vrijeđanju. Kriv sam što sam dozvolio da me emocije preplave - priznao je tada.

Zbog te snimke, Bebek do kraja svoje aktivne sudačke karijere na terenu više nije bio delegiran ni za jednu utakmicu koju je igrao splitski klub. Dodatnu buru podigao je slučaj u veljači 2024. godine kada su procurile snimke iz VAR sobe s raznih utakmica. Javnost je tada čula raspravu Bebeka i Marija Zebeca oko jedne situacije na utakmici u kojoj je Osijek ugostio Dinamo, a gdje je glavni fokus bio na potencijalnom penalu zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

Novi izazovi u VAR sobi i odlazak na svjetsku smotru

Nakon što je odložio zviždaljku i kopačke, karijeru je nastavio gledajući utakmice ispred brojnih monitora. Postao je jedan od najistaknutijih VAR sudaca u sustavu HNS-a. Premda su hrvatski suci često na meti teških kritika zbog predugih provjera i neujednačenih kriterija, međunarodne institucije prepoznale su Bebekov tehnički rad i ogromno iskustvo. Njegova najveća profesionalna nagrada stigla je nedavno kada ga je Fifa uvrstila na službeni popis videosudaca za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se održalo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Nogometaši Dinama i Istre na teren izašli u bijelim šalovima u čast Ćiri Blaževiću | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Time je ispisao povijest postavši prvi hrvatski sudac na najvećoj svjetskoj smotri još od davne 1982. godine i legendarnog Riječanina Damira Matovinovića. Dok je Matovinović dijelio pravdu na samom travnjaku, Bebek je svoj obol dao iz kontrolne sobe, donoseći ključne odluke uz pomoć moderne tehnologije. Njegova stručnost već je prepoznata na globalnoj razini jer je sudjelovao na ženskom olimpijskom turniru u Parizu te obavljao funkciju pomoćnog VAR suca u elitnom finalu Svjetskog klupskog prvenstva.

Privatni život izvan travnjaka i medijske buke

Unatoč velikoj medijskoj pozornosti koja ga neumorno prati kroz cijeli dosadašnji životni put, svoju privatnost nastoji držati daleko od sportskih naslovnica i televizijskih ekrana. Ipak, važan životni korak dogodio se tijekom rujna 2026. godine kada se oženio svojom dugogodišnjom partnericom Anom. Svečano svadbeno slavlje održano je u hercegovačkom gradu Ljubuškom, nedaleko od mjesta iz kojih vuku korijene njegovi roditelji.

Foto: Instagram

Vjenčanje je privuklo pravu sudačku elitu te su mu podršku došli pružiti brojni dugogodišnji suradnici. Zanimljiv i pomalo komičan detalj bio je taj što mu je važnu ulogu barjaktara s veseljem odradio kolega Fran Jović, još jedno poznato lice s hrvatskih nogometnih terena, koji je tom prilikom umjesto uobičajenom žutom zastavicom spretno mahao velikim svadbenim barjakom.

*uz korištenje AI-ja