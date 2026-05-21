Tko je Ivica Pirić? Bivši 'bili' s ukrajinskim milijarderom nudi lovu i želi mjesto predsjednika

Ime Ivice Pirića, nekadašnjeg nogometaša i današnjeg poduzetnika, ponovno je u središtu pozornosti sportske javnosti. Pirić, počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, istupa kao predstavnik moćne grupacije investitora predvođene ukrajinskim kriptomilijarderom Volodimirom Nosovom, koja je iskazala ozbiljan interes za višemilijunsko ulaganje u Hajduk. No, priča je daleko od jednostavnog sponzorstva; ona uključuje potencijalno preoblikovanje upravljačke strukture kluba i otvara ključna pitanja o budućnosti Hajdukova "narodnog" modela. Na Poljud je stiglo i službeno pismo namjere, čime su višetjedna nagađanja dobila i formalnu potvrdu.

Nogometni put od Splita do Kijeva

Ivica Pirić, rođen u Splitu 1977. godine, prošao je omladinsku školu Hajduka, kluba za koji je kasnije upisao šest službenih nastupa tijekom 2003. godine. Iako na Poljudu nije ostavio dublji trag kao igrač, njegova karijera bila je respektabilna. S NK Zagrebom je u sezoni 2001./02. osvojio povijesni naslov prvaka Hrvatske, a igrao je i za RNK Split. Ipak, najvažniji dio igračke karijere proveo je u Ukrajini, gdje je šest sezona nosio dres kijevskog Arsenala. Upravo je ta zemlja postala njegova druga domovina i temelj za poslovne uspjehe koji su uslijedili nakon što je objesio kopačke o klin. Pirić je poznat i po humanitarnom radu; 2015. godine organizirao je ljetovanje u Omišu za 300 djece iz ratom pogođenih područja istočne Ukrajine.

Nakon igračke karijere, Pirić se posvetio poduzetništvu, gradeći mostove između hrvatskih i ukrajinskih tvrtki. Bio je nogometni menadžer, a 2018. postao je i predsjednik te suvlasnik kijevskog Arsenala. Njegov utjecaj potvrđen je imenovanjem za predsjednika Ukrajinske gospodarske komore u Hrvatskoj i BiH te funkcijom počasnog konzula.

Partnerstvo s kriptomilijarderom i poslovna logika

Ključna figura u cijeloj priči je Pirićev partner, 36-godišnji Volodimir Nosov. Osnivač WhiteBIT grupe, jedne od najvećih europskih mjenjačnica kriptovaluta, Nosov posjeduje bogatstvo procijenjeno na otprilike 15 milijardi eura. Njegova tvrtka već ima iskustva u svijetu nogometa kroz partnerstva s velikanima poput Barcelone i Juventusa te sponzorstvo ukrajinske reprezentacije. Nosov se 2023. godine istaknuo i kao spasitelj kluba Metalist 1925 iz Harkiva, spriječivši njegovo gašenje značajnom financijskom injekcijom.

Poveznica s Hrvatskom formalizirana je 2023. godine osnivanjem tvrtke White Tech, u kojoj je Pirić partner. Tvrtka je nedavno dobila odobrenje Hanfe za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom, što je jasan signal ozbiljnih poslovnih namjera na hrvatskom tržištu. Ulazak u Hajduk, klub s ogromnom bazom vjernih navijača, za Nosova predstavlja idealnu platformu za jačanje vidljivosti brenda unutar Europske unije.

Uvjeti koji mijenjaju sve

Ono što ovu ponudu čini specifičnom i potencijalno kontroverznom jesu uvjeti koji dolaze uz novac. Pirić i Nosov navodno su spremni u klub uložiti između 30 i 50 milijuna eura kroz iduće četiri godine, ali ne ciljaju na preuzimanje vlasništva. Zauzvrat, traže značajan utjecaj u upravljačkoj strukturi, a Pirić se otvoreno spominje kao njihov kandidat za ključnu menadžersku poziciju, vjerojatno onu predsjednika Uprave. Pirić je to i sam potvrdio u razgovoru za Sportske novosti.

​- Naš je cilj omogućiti Hajduku da već sljedeće sezone složi momčad sposobnu moćno napasti Dinamo u borbi za naslov, a to će bez ozbiljne financijske injekcije biti jako teško, gotovo nemoguće. Zato sam okupio sponzore koji žele pomoći Hajduku, i to s pozamašnim sredstvima - izjavio je, dodavši ključnu rečenicu.

​- Ne zanima nas vlasnička struktura, ali svakako bismo željeli postati dio upravljačke strukture Hajduka.

Takav aranžman, gdje sponzor uvjetuje svoje ulaganje mjestom u upravi bez preuzimanja vlasničkog udjela, neuobičajen je u svijetu nogometa i predstavlja neistraženi teritorij za Hajduk. Klub se desetljećima ponosi svojim modelom "narodnog kluba", u kojem članovi imaju glavnu riječ, a svaki pokušaj privatizacije ili preuzimanja kontrole izvana dočekan je s velikim otporom.

Dolazak investitora koji bi, iako neformalno, preko svog čovjeka upravljao klubom, sigurno bi izazvao žestoku raspravu među navijačima. Dodatnu dimenziju priči daje i nedavna Pirićeva fotografija s Igorom Štimcem, jednim od najglasnijih kritičara udruge Naš Hajduk, što mnogi tumače kao simboličku poruku o smjeru u kojem bi klub mogao krenuti. U trenutku dok se klub suočava s kroničnim infrastrukturnim problemima, poput zastarjelog Poljuda, ponuda koja bi preko noći riješila financijske brige i omogućila borbu za trofeje djeluje iznimno primamljivo.