Tko je Kamila Sellier kojoj je rasječeno lice na ZOI: Izbacili su je iz kluba, udala se za kolegu

Ružnim scenama svjedočila je publika na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Poljskoj klizačici Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara s Amerikankom Kristen Santos-Griswold. Odveli su je na nosilima.

Kamila Sellier je poljska klizačica koja se natječe u short-track brzom klizanju. Rođena je 12. travnja 2000. u Elblągu u Poljskoj, a karijeru je počela vrlo mlada i već je u juniorskoj dobi osvajala medalje, uključujući zlato na Festivalu olimpijskog zimskog mladih 2017. na 1000 m i srebro u mješovitoj štafeti.

Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na seniorskoj razini dvaput je bila medaljašica na Svjetskom kupu i višestruko na Europskim prvenstvima, a 2026. je osvojila srebro u mješovitoj štafeti na Europskom prvenstvu prije sudjelovanja na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini d’Ampezzo.

Zanimljivo je da je tijekom svoje sportske karijere Sellier prešla iz klizanja u short track nakon što su je u mlađim godinama izbacili iz klizačkog kluba jer su smatrali da je “prestara” da bi uspjela. U kolovozu 2025. udala se za kolegu Dianéa Selliera koji je također poljski klizač.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Utrka je nakon sudara Poljakinje i Amerikanke prekinuta, a zbog velike količine krvi doktori su je prekrili plahtama. Dobra vijest je da je po izlasku publici pokazala "palac gore", sugerirajući da će biti sve u redu. Poljska delegacija potvrdila je da joj je oko u redu i da je primila šavove prije odlaska u bolnicu na dodatne preglede.