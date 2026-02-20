Obavijesti

Sport

Komentari 0
POLJSKA KLIZAČICA

Tko je Kamila Sellier kojoj je rasječeno lice na ZOI: Izbacili su je iz kluba, udala se za kolegu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 3 min
Tko je Kamila Sellier kojoj je rasječeno lice na ZOI: Izbacili su je iz kluba, udala se za kolegu
6
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Utrka je nakon sudara Poljakinje i Amerikanke prekinuta, a zbog velike količine krvi doktori su je prekrili plahtama. Dobra vijest je da je po izlasku publici pokazala "palac gore", sugerirajući da će biti sve u redu

Admiral

Ružnim scenama svjedočila je publika na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Poljskoj klizačici Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara s Amerikankom Kristen Santos-Griswold. Odveli su je na nosilima. 

Short Track Speed Skating - Women's 1500m - Quarterfinals Short Track Speed Skating - Women's 1500m - Quarterfinals
28
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Kamila Sellier je poljska klizačica koja se natječe u short-track brzom klizanju. Rođena je 12. travnja 2000. u Elblągu u Poljskoj, a karijeru je počela vrlo mlada i već je u juniorskoj dobi osvajala medalje, uključujući zlato na Festivalu olimpijskog zimskog mladih 2017. na 1000 m i srebro u mješovitoj štafeti.

Winter Olympics - Kamila Sellier-Stormowska Violent Crash At Short Track Speed Skating Women's 1500m
Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na seniorskoj razini dvaput je bila medaljašica na Svjetskom kupu i višestruko na Europskim prvenstvima, a 2026. je osvojila srebro u mješovitoj štafeti na Europskom prvenstvu prije sudjelovanja na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini d’Ampezzo.

Zanimljivo je da je tijekom svoje sportske karijere Sellier prešla iz klizanja u short track nakon što su je u mlađim godinama izbacili iz klizačkog kluba jer su smatrali da je “prestara” da bi uspjela. U kolovozu 2025. udala se za kolegu Dianéa Selliera koji je također poljski klizač. 

Milan, Italy. 20th Feb, 2026. Emergency services workers are seen taking care of Kamila Sellier-Stormowska of Poland following her crash and eye injury during the Short Track Speed Skating Women's 1500m Quarterfinals on day fourteen of the Milano Cortina
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Utrka je nakon sudara Poljakinje i Amerikanke prekinuta, a zbog velike količine krvi doktori su je prekrili plahtama. Dobra vijest je da je po izlasku publici pokazala "palac gore", sugerirajući da će biti sve u redu. Poljska delegacija potvrdila je da joj je oko u redu i da je primila šavove prije odlaska u bolnicu na dodatne preglede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026