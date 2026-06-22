Tko je Kevin Lenini? Srušio je Srbiju, a ovom golčinom ušao u povijest Zelenortskih Otoka

Kad je lopta probila živi zid i završila u mreži urugvajskog gola, vrijeme je stalo za malu otočnu državu u Atlantskom oceanu. Dan 21. lipnja 2026. postao je dan koji će generacije pamtiti kao trenutak u kojem je njihov san postao stvarnost. Bio je to prvi, povijesni gol njihove reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a čovjek koji ga je zabio nije bio globalna superzvijezda, već tihi i marljivi veznjak ruskog Krasnodara - Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina.

Rođen 27. siječnja 1997. u Praiji, glavnom gradu Zelenortskih Otoka, njegov put do profesionalnog nogometa vodio je preko Portugala, ali ne kroz blještavilo velikana poput Porta ili Benfice. Umjesto toga, kalio se u nižim ligama, daleko od očiju javnosti, igrajući za klubove poput Anadije i Sertanensea. Ključni korak u karijeri bio je prelazak u Chaves. Isprva je igrao za njihovu B momčad, no svojim se nastupima brzo nametnuo i izborio za mjesto u prvoj ekipi.

Foto: Marco Bello

Upravo je u Chavesu dokazao da posjeduje kvalitetu za višu razinu. Njegove igre na poziciji defenzivnog veznog igrača, gdje je demonstrirao taktičku zrelost, snagu u duelima i iznenađujuće dobru tehniku, privukle su pažnju skauta iz jačih liga. U rujnu 2022. godine uslijedio je transfer karijere. Ruski prvoligaš Krasnodar platio ga je 1,2 milijuna eura. Taj je transfer bio kruna njegovog dugog i trnovitog puta, potvrda da se rad i odricanje na kraju isplate. Danas, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko pet milijuna eura, što zorno prikazuje njegov igrački rast i status koji je izgradio u europskom nogometu.

Nakon senzacionalnog boda protiv Španjolske, Zelenortski Otoci u drugu su utakmicu protiv Urugvaja ušli s vjerom da mogu učiniti više. I učinili su. U 21. minuti utakmice, pri rezultatu 0-0, dosuđen je slobodan udarac na nešto više od 20 metara od gola. Odgovornost je preuzeo Kevin Lenini. Namjestio je loptu, uzeo kratak zalet i poslao neodbranjiv udarac koji je završio u mreži. Bio je to trenutak za povijest. Prije njega je prvi gol na SP-ima iz slobodnjaka dala samo Argentina, davne 1930. preko Luisa Felipea Montija.

Snimku gola pogledajte OVDJE.

Foto: Paul Childs

Slavlje koje je uslijedilo bilo je erupcija emocija - igrača na terenu, navijača na tribinama i milijuna ljudi kod kuće, raspršenih po arhipelagu i dijaspori. Taj gol nije bio slučajan. Iako igra na defenzivnoj poziciji, Lenini je poznat po snažnom i preciznom udarcu, što je dokazao i u prijateljskoj utakmici uoči prvenstva, kada je bio jedan od strijelaca u pobjedi 3-0 protiv Srbije. Pogodak protiv Urugvaja bio je kruna nevjerojatnog puta ove reprezentacije, koja je svoj debitantski nastup osigurala osvajanjem kvalifikacijske skupine ispred afričkog diva Kameruna.

Zelenortski golman Vozinha, koji je s 40 godina branio protiv Španjolske, trenutačno je bez kluba, ali je dobio 15 milijuna pratitelja na Instagramu u svega nekoliko dana. Stoperski partner Roberta 'Pica' Lopesa, Diney, netom prije prvenstva ispao je iz lige Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je Lopes poziv u reprezentaciju dobio preko poruke na LinkedInu, koju je isprva ignorirao jer nije razumio portugalski. U takvom okruženju, Lenini se savršeno uklapa.

Foto: Amanda Perobelli

*uz korištenje AI-ja