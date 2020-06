Tko je kriv za stanje u Hajduku?

<p>Dva poraza u nizu, pad na peto mjesto prvenstvene ljestvice... U Splitu je more opet nemirno, traže se krivci za poraze koji se <strong>Hajduku </strong>nisu smjeli dogoditi od Lokomotive, a još više od Varaždina na Poljudu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s predsjednikom Hajduka Marinom Brbićem</strong></p><p>Na današnjoj press-konferenciji <strong>Igor Tudor</strong> kazao je kako mirne duše može odmah otići iz Hajduka: </p><p>- Svjestan sam dva zadnja poraza i pozicije na ljestvici i kao trener preuzimam punu odgovornost i za poraze i za poziciju. Što se mene tiče, došao sam iz jednoga jedinoga razloga, a to je pomoći ako to mogu. Nisam došao ni zbog novca, ni zbog slave, ni zbog trenerske karijere... I ako netko misli da ja to ne mogu, ili da ima boljih, bez gorčine i ljutnje ja u ovom trenutku mogu otići. Neću biti teret klubu zbog ugovora, ni zbog nekih drugih stvari - kazao je Tudor.</p><p>- Normalno je da navijači traže promjene. Ali kako ne možeš mijenjati 20 igrača, mijenjaš trenera. Novi trener nosi novu nadu, nadu da će problemi nestati, da će igrati 's četiri', da će igrati novi igrači, da će se igra pomaknuti deset metara naprijed ili nazad, i da će to riješiti ovu situaciju, da će biti bolji i od Burića, i od Kopića, i od mene. Problemi su veliki, ja sam tu da ih riješim, znao sam da će biti teško, možda i nemoguće, ali ponavljam, ja sam tu najmanje bitan, ako treba isti tren se mogu zahvaliti i otići.</p><p>Navijači Hajduka su nezadovoljni igrom i pogotovo rezultatima, neki zazivaju promjene, i to ne samo odlazak Tudora, nego i ostalih iz vodeće garniture. Dio ih s pravom očekuje promjene ali drugi dio je sit promjena za koje smatraju kako destabiliziraju klub koji i onako glavinja bez plana i strategije i svako šest mjeseci mijenja smjer i način kako doći do željenog cilja. Mijenjati Tudora ili ne nije pitanje samo promjene trenera, nego i kompletne stručne piramide i vizije budućnosti kluba jer, potvrdio je to i Mario Stanić prije nekoliko dana, on i sportski direktor Ivan Kepčija čvrsto stoje iza Tudora, a nema sumnje kako je na istoj liniji i predsjednik Marin Brbić.</p><p>- Ovo je jako čudno razdoblje, efektivno je samo dva mjeseca nogometa, stvaraju se pritisci, kriza je rezultata. Ne sakrivamo se, ne bježimo od kritika, pokazujemo razna lica i to je nešto što se zone korona efekt. Ali ne želimo se vaditi, isto je i drugima. Živimo izuzetno depresivan trenutak, ali iz iskustva, ako se prepustimo emocijama, imamo 24 sata da se isplačemo ili potisnemo emocije. Vidim da su mnogi kritičari počeli dovoditi u upitnik znanje i stručnost Tudora kao trenera. Puno toga mu se etiketira, njegovo iskustvo i znanje se preispituje, preispituje se njegova bahatost, tvrdoglavost... Ono što mogu reći, Igor je tvrdoglav i neće odustati, toliko je tvrdoglav da daje maksimalno sebe, da poboljša, da napravi iskorak svom klubu, toliko je tvrdoglav da prenese strast i energiju svojim igračima. Što se tiče znanja Igorovog, ja mogu reći da mi je žao što se nisam kasnije rodio i što nisam igrao pred njegovom trenerskom palicom - rekao je Stanić.</p>