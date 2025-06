Tko je Luis Enrique? Pobjedu u Ligi prvaka posvetio kćeri koja je preminula sa samo 9 godina

Emotivna večer u Münchenu donijela je Paris Saint-Germainu prvi, povijesni naslov prvaka Europe. No, iza blještavila reflektora i slavljeničkih pokliča, pobjeda od 5-0 protiv Inter Milana u finalu Lige prvaka 2025. godine nosila je duboku, osobnu posvetu. Za trenera PSG-a, Luisa Enriquea (55), ovaj trijumf bio je više od nogometa; bio je to trenutak sjećanja, ljubavi i tihe posvete njegovoj prerano preminuloj kćeri, Xani.

Tko je Luis Enrique?

Luis Enrique Martínez García, rođen 8. svibnja 1970. u Gijónu, izgradio je ime kao beskompromisni igrač i kasnije kao vizionarski trener. Igračku karijeru započeo je u Sporting Gijónu, da bi potom nosio dresove španjolskih divova, Real Madrida i Barcelone, gdje je ostavio najdublji trag.

Kao svestrani vezni igrač, poznat po svojoj borbenosti, izdržljivosti i sposobnosti postizanja golova, osvojio je s katalonskim klubom dva naslova prvaka Španjolske, dva Kupa kralja i Kup pobjednika kupova. Bio je i ključni igrač španjolske reprezentacije, za koju je nastupio na tri Svjetska prvenstva i jednom Europskom prvenstvu. Nakon igračke karijere, uspješno se prebacio u trenerske vode, vodeći Barcelonu B, Romu i Celtu Vigo.

Vrhunac je dosegao s prvom momčadi Barcelone u sezoni 2014./15., kada je osvojio trostruku krunu; prvenstvo, Kup kralja i Ligu prvaka.

Foto: Simon Bellis

Njegova trenerska filozofija, koju karakterizira napadački nogomet i visoki presing, donijela mu je uspjehe. Nakon epizode na klupi španjolske reprezentacije, preuzeo je Paris Saint-Germain s jasnim ciljem: donijeti francuskom gigantu toliko željeni trofej Lige prvaka.

Enrique doživio ogromnu tragediju

Iza sportskih uspjeha, Luis Enrique nosi ožiljak neizmjerne osobne tragedije. U kolovozu 2019. godine, njegov svijet i svijet njegove obitelji srušio se kada je njegova najmlađa kći, devetogodišnja Xana Martínez, preminula nakon petomjesečne, intenzivne borbe s osteosarkomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka kostiju.

Xana je rođena 2010. godine, kao najmlađe dijete Luisa i njegove supruge Elene Cullell, uz starijeg brata Pacha (26) i sestru Siru (25). Enrique je zbog Xanine bolesti u lipnju 2019. napustio mjesto izbornika španjolske reprezentacije kako bi bio uz kćer tijekom njezina liječenja. Vijest o njezinoj smrti, 29. kolovoza 2019., podijelio je emotivnom porukom: "Nedostajat ćeš nam mnogo, ali sjećat ćemo te se svaki dan naših života s nadom da ćemo se u budućnosti ponovno sresti. Bit ćeš zvijezda koja vodi našu obitelj. Počivaj draga Xana."

Gubitak djeteta ostavio je neizbrisiv trag, no Enrique je pronašao način da Xanin duh živi kroz sjećanja. U dokumentarcu "You Have No F**ing Idea" iz 2024. godine, otvoreno je govorio o boli, ali i o radosti koju je Xana donijela.

Foto: nph/NORDPHOTO

- Moja kći više ne živi s nama devet prekrasnih godina. Imamo tisuće uspomena… Smatram se sretnim, vrlo sretnim - rekao je, naglašavajući kako osjeća njezinu duhovnu prisutnost.

- Fizički, možda nije ovdje, ali duhovno jest. Jer svaki dan pričamo o njoj, smijemo se i sjećamo se jer mislim da nas Xana još uvijek vidi - dodao je.

Ta duhovna povezanost postala je njegov tihi suputnik. Prije finala Lige prvaka 2025., prisjetio se trenutka iz 2015. kada je, nakon Barcelonine pobjede nad Juventusom u Berlinu, tada petogodišnja Xana ponosno zabila zastavu kluba na travnjak. Izrazio je nadu da će sličnu gestu moći ponoviti sa zastavom PSG-a u Münchenu, a želja mu se ispunila.

Ispunila mu se želja na najspektakularniji mogući način. PSG je u finalu Lige prvaka deklasirao Inter s nevjerojatnih 5-0, osiguravši prvi naslov prvaka Europe u klupskoj povijesti. Bila je to noć za pamćenje, ne samo zbog dominantne igre i povijesnog uspjeha, već i zbog emocija koje su preplavile Allianz Arenu.

Impresivni put PSG-a do titule

Put PSG-a do finala bio je impresivan; u nokaut fazi su redom eliminirali Brest, Liverpool, Aston Villu i Arsenal, pokazujući rast forme i snagu Enriqueove vizije. Briljantni 19-godišnji tinejdžer Desire Doue bio je središnja figura utakmice, postigavši dva gola (u 20. i 63. minuti) i asistiravši za prvi gol Achrafa Hakimija u 12. minuti. Kasnije su se u strijelce upisali i Khvicha Kvaratskhelia te 19-godišnji Senny Mayulu, zaokruživši najveću pobjedu u povijesti finala Lige prvaka.

Luis Enrique je tako postao tek šesti trener koji je osvojio ovo natjecanje s dva različita kluba. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, kamere su uhvatile Enriquea u suzama radosnicama i dubokim emocijama. Proslavio je s obitelji, suprugom Elenom, sinom Pachom i kćeri Sirom. Ubrzo je odjenuo crnu majicu s crtežom koji prikazuje njega i djevojčicu kako drže zastavu PSG-a, uz Xanino ime.

Bio je to dirljiv podsjetnik na trenutak iz 2015. i neprekidnu vezu s kćeri. Navijači PSG-a, popularni "Ultrasi", priredili su vlastitu, monumentalnu posvetu. Razvili su ogromnu zastavu – tifo – s likom Enriquea i Xane u dresu PSG-a kako zajedno postavljaju zastavu na teren.

- Jako sam sretan. Bilo je vrlo emotivno na kraju s transparentom navijača za moju obitelj. Ali uvijek mislim na svoju kćer. Xana nije fizički ovdje, ali uvijek je povezana sa mnom i uživa u ovom vremenu s nama... Nije mi potrebno osvojiti Ligu prvaka, ili bilo koju utakmicu, da bih mislio na svoju kćer. Ona je ovdje, podržava moju obitelj. Osjećamo njezinu prisutnost, čak i kada gubimo. - izjavio je Enrique nakon utakmice za BBC Sport.