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POJEO VEZNI RED 'MODRIH'

Tko je Luka Vrbančić? U Dinamu se odrekli hrvatskog Scholesa, a sad im je 'očitao' bukvicu...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Tko je Luka Vrbančić? U Dinamu se odrekli hrvatskog Scholesa, a sad im je 'očitao' bukvicu...
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Oni koji su rekli da će Dinamo žaliti za Vrbančićem, to se sad i dogodilo. Ne samo zbog ove partije, već i toga što su ga prodali za "kikiriki"

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Ponikao je u Ponikvama, a onda kao klinac došao u Dinamo. Treneri su bili svjesni kakvog dijamanta su dobili u svoje ruke pa su ga ubrzo mnogi prozvali najvećim klupskim talentom i igračem koji bi jednog dana mogao postati zvijezda prve momčadi.

Luka Vrbančić (21) odskakao je od vršnjaka maestralnom tehnikom, zrelošću i nevjerojatnim čitanjem igre. Zbog svih navedenih kvaliteta, ali i izgleda, prozvali su ga Paul Scholes iz Gajnica. Modri su polagali velike nade u njega, no nisu mu vjerovali. Dok su vezni red krcali strancima, njega su slali na posudbe i davali mu jamstvo da je igrač za budućnost. Prošao je kaljenje u Lokomotivi i vratio se na Maksimir, spreman da se izbori za minutažu u prvoj momčadi, no klub je tad odlučio otići drugim smjerom. Projekt su im postali drugi igrači, a Vrbančića su prošlog ljeta za tek 250.000 eura prodali u Osijek. Mnogi su bili uvjereni da je to pogreška čelnika, a to se ubrzo i pokazalo.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vrbančić je procvjetao u Osijeku gdje je postao jedan od najboljih igrača, a svoj možda i najveći trenutak mlade karijere dočekao je baš protiv Dinama. Osječani su u 7. kolu HNL-a pobijedili aktualnog hrvatskog prvaka, a čudesnu utakmicu odigrao je baš Paul Scholes iz Gajnica.

Bio je na svakoj lopti, razbijao je suparničke napade i dirigirao igrom svoje momčadi. Bilo ga je svugdje po terenu, a kruna fenomenalne partije stigla je u 60. minuti kada je zabio gol. Bio mu je to prvi u sezoni, ima i jednu asistenciju. 

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Oni koji su rekli da će Dinamo žaliti za Vrbančićem, to se sad i dogodilo. Ne samo zbog ove partije, već i toga što su ga prodali za "kikiriki". Osijek ga je platio tek 250.000 eura i obvezao se isplatiti 40 posto od sljedećeg transfera, no zaista je nevjerojatno da se nitko na Maksimiru nije sjetio da ugradi tzv. buyback opciju. Očito čelnici nisu vjerovali u njega. 

Sve to ga je motiviralo da izraste u jednog od najboljih veznjaka lige. Sad je srušio "modre", a tko zna, ako ovako nastavi, jednog dana će osječki čelnici brojiti milijune...

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