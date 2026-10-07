Tko je Marc Cucurella? Zviždali mu na Poljudu, iznudio crveni karton. 'Izdao' je i Barcinu školu

Marc Cucurella (28) ponovno se našao u središtu nogometne polemike, ovaj put nakon pobjede Španjolske nad Hrvatskom 2-1 na Poljudu. Njegov duel s Ivanom Perišićem završio je drugim žutim kartonom za hrvatskog reprezentativca, a reakcija španjolskog braniča podigla je puno prašine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Modrić nakon poraza od Španjolske 2-1 | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hrvatska je povela Perišićevim golom u 17. minuti, no gosti su u nastavku preokrenuli nakon dva gola Mikela Merina. Između njih dogodila se sporna situacija iz 79. minute, nakon koje su "vatreni" završnicu morali odigrati s igračem manje.

Cucurella je ušao ispred Perišića, nakon kontakta završio na travnjaku, a belgijski sudac Erik Lambrechts hrvatskom je nogometašu pokazao drugi žuti karton. Posebnu pozornost privukao je trenutak u kojem je sucu crveni karton ispao na travu, a upravo mu ga je Španjolac podignuo i vratio.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski izbornik Slaven Bilić nakon utakmice priznao je Cucurellinu kvalitetu, ali i jasno opisao zašto suparnicima ide na živce.

- A tko nije ljut na Cucurellu? Fantastičan igrač, mislim da je i sjajan momak, gledao sam njegov dokumentarac, to je za plakati. Zna biti prgav, ali to je kvaliteta. Ne prelazi granicu, to radi za ekipu, ali te iznervira.

Na X-u se oglasio i legendarni njemački tenisač Boris Becker, koji smatra da Perišić nije zaslužio isključenje. "Gledam utakmicu i opet Cucurella izaziva pomutnju. Bio je to lagan prekršaj Perišića, ali nikad za crveni karton. Cucurella uvijek provocira ovakve situacije", napisao je.

Španjolac je odbacio tvrdnje da je odglumio prekršaj.

Foto: Marcelo del Pozo

- Mislim da je sve jasno. Bilo je kontakta i tu se nema što prigovoriti - poručio je nakon utakmice.

Zvižduci protivničkih navijača nisu mu novost. Njemačka publika nije mu zaboravila igranje rukom u četvrtfinalu Eura 2024., nakon kojeg nije dosuđen jedanaesterac, a Marca je nakon splitske utakmice podsjetila da ga zbog te situacije zvižduci i dalje prate.

Obitelj mu je promijenila pogled na život

No nogometne polemike samo su jedan dio života braniča Real Madrida. Izvan terena Cucurella s partnericom Claudijom Rodríguez odgaja troje djece, a najstarijem sinu Mateu dijagnosticiran je autizam, zbog čega su oboje morali mnogo učiti kako bi razumjeli njegove potrebe.

- Kako je rastao, primjećivali smo da ne govori, da ne brblja mnogo. To je vjerojatno bilo najteže razdoblje. Gledati svoje dijete kako pati jedna je od najtežih stvari koje postoje - ispričao je Cucurella.

Foto: Peter Cziborra

Claudia se prisjetila razdoblja u kojem, kaže, nisu dobivali dovoljno podrške u vrtiću.

- Svaki dan zajedno smo odvodili Matea i vraćali se kući plačući. Svaki dan - rekla je, dok je nogometaš priznao da mu je o toj temi teško govoriti jer ponekad ne zna kako pomoći sinu.

- Dobijete dijagnozu da je vaše dijete autistično, ali mi roditelji nismo spremni na to. Zato moramo mnogo učiti. Vjerojatno je i Mateo nas mnogočemu naučio - poručio je Cucurella, koji objašnjava da obiteljske planove prilagođavaju sinu jer mu promjene, poput odlaska na odmor, mogu biti zahtjevne

Majka ga je vozila, otac tražio ozbiljnost

Obitelj je važnu ulogu imala i na njegovu putu prema profesionalnom nogometu. Odrastao je u katalonskoj Alelli, počeo igrati futsal, a otac Óscar, prodavač automobila i nogometni zaljubljenik, vodio ga je na prve probe. Majka Patricia nakon posla dolazila bi po njega u školu, donosila mu sendvič i vozila ga na trening u Barcelonu. Svakodnevica je uključivala oko dva sata vožnje i još tri sata čekanja uz teren, dok je Marc u automobilu jeo, pisao zadaće i presvlačio se.

- Bez tog truda ne bih bio ovdje gdje jesam. Svaki dan su prelazili kilometre i kilometre kako bih ja mogao trenirati - rekao je o roditeljima.

Foto: Antonio Bronic

Otac je, pak, tražio da ozbiljno shvati priliku koju ima. Nakon jednog izlaska iz kojeg se vratio u lošem stanju, a sutradan ga je čekao trening, pitao ga je želi li igrati nogomet ili izlaziti s prijateljima.

- Tada sam mu rekao da ne želim izlaske, da želim igrati nogomet i da sam pogriješio - prisjetio se Cucurella, koji je iz Espanyolove škole 2012. prešao u Barceloninu La Masiju, a za prvu momčad debitirao 2017. u Kupu kralja.

I njegova prepoznatljiva kovrčava kosa dio je te obiteljske priče. Majka mu ju je još u djetinjstvu pustila kako bi ga lakše prepoznala među djecom na terenu, na kojem je inače povučeni dječak pokazivao sasvim drukčiji karakter, a sad ju drži zbog sina Matea.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL