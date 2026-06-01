Tko je Marko Martinjak, prvak koji je udario igrača glavom? 'Pljačkao sam banke i pošte'

Marko Martinjak (35) je sudjelovao u incidentu na finalu malonogometnog turnira Goat Lige u Zagrebu. Nakon verbalnog sukoba sa suparničkim igračem, Martinjak ga je udario glavom. Sudac je nakon toga prekinuo utakmicu, a organizatori su njegovu momčad diskvalificirali.

Marko Martinjak je višestruki svjetski prvak u boksu bez rukavica, čija sportska postignuća prate i kontroverze vezane uz njegovu prošlost. Prije uspješne karijere, obilježene nokautima, Martinjak je bio osuđen zbog niza oružanih pljački, a kao uzrok tih djela javno je naveo ovisnost o drogama. Njegov životni put uključuje odsluženje zatvorske kazne, a potom i povratak sportu u kojem je ostvario zapažene rezultate. Sam svoj put opisuje kao "uskrsnuće".

Martinjak se danas smatra jednim od najboljih svjetskih boraca u boksu bez rukavica. Natječući se u organizacijama poput BKB-a i BYB-a, izgradio je reputaciju nokautera, s profesionalnim omjerom od 14 pobjeda i dva poraza, pri čemu je svih 14 pobjeda ostvario nokautom. Navijači su ga proglasili najboljim borcem BKB organizacije za 2025. godinu.

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pričao je kako je tijekom karijere koristio određene supstance.

- Sad trenutno nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta. Pričao sam s jednim jakim agentom za nogometaše, kad sam ga pitao za neke ljude, rekao mi je da nema na čemu nisu - rekao je pa dodao:

- Mogu razumjeti sportaše koji ga koriste. Ne mogu razumjeti ljude koji su obični rekreativci pa se dopingiraju, a sebi narušavaju zdravlje.

Prije sportske karijere, Martinjak je bio osuđen za kaznena djela. Prema vlastitom priznanju, u mladosti je bio problematičan. "Htio sam biti baš to, mangup", rekao je jednom prilikom, opisujući svoje odrastanje u Dubravi. To je 2018. godine dovelo do serije oružanih razbojništava. Maskiran, opljačkao je dvije poslovnice pošte, ljekarnu, trgovinu i banku, gdje je zaštitaru oduzeo i pištolj.

Prijetio je plinskim pištoljem, a tijekom jedne pljačke i lažnom bombom. Ukupno je prisvojio oko 120.000 kuna. Uhićen je u Novom Zagrebu nakon što su građani primijetili sumnjivu osobu kako danima obilazi banku. Martinjak je u kasnijim medijskim istupima otvoreno govorio o tom razdoblju i uzrocima koji su doveli do kaznenih djela.

​- Razbojstvo pošta i banki zbog ovisnosti o kokainu koji me previše uzeo. Klasična priča, trebao sam brzu lovu za brze gluposti - rekao je.

​- Ja sam se bio toliko navukao na kokain da mi je isprao mozak. Ta faza trajala je više od godinu dana, možda dvije.

Nakon uhićenja i priznanja, pravomoćno je osuđen na zatvorsku kaznu koju je izdržavao u Remetincu, Glini i Požegi. Iza rešetaka je proveo tri godine i četiri mjeseca, razdoblje koje danas opisuje kao ključnu životnu prekretnicu.

​- U Remetincu je bilo najgore, 22 sata ste zatvoreni, a samo dva sata šetnje - prisjetio se.

Prema njegovim riječima, vrijeme provedeno u zatvoru pokazalo mu je tko su mu pravi prijatelji. Kaže kako su ga gotovo svi zaboravili, "kao da je umro", te da je uz njega ostao samo jedan prijatelj, koji mu je danas vjenčani kum. Upravo je u zatvoru ponovno pronašao put prema sportu. U kaznionici u Glini vodio je boksačku sekciju i počeo trenirati druge zatvorenike. Tada je, kaže, shvatio da ne pripada kriminalnom miljeu, već sportu. Zbog uzornog ponašanja pušten je na slobodu osam mjeseci ranije. Po izlasku je radio kao redar i konobar.

*uz korištenje AI-a