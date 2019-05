Tko je Melnjak? Bratić Marka Roga, zabio dva Fenerbahčeu...

Zlatko Dalić izabrao je kandidate za kvalifikacijsku utakmicu s Walesom, ali i prijateljski dvoboj s Tunisom. Hrvatski izbornik po prvi je puta u reprezentaciju pozvao Filipa Benkovića i Darija Melnjaka. No, dok cijela Hrvatska odavno zna za igračke kvalitete "Big Bena", mladog braniča koji je početkom sezone iz Dinama otišao u Leicester, pa stigao do naslova prvaka s Celticom, mnogi se pitaju - tko je Dario Melnjak?

Riječ je 26-godišnjem lijevom beku, izdanku nogometne škole Nedeljanca i Varteksa, ali i bratiću Marka Roga. Dario Melnjak u karijeri je skupio 53 prvoligaška nastupa za Slaven Belupo, a inozemnu karijeru gradio je u Belgiji (Lokeren), Azerbajdžanu (Neftči Baku), Sloveniji (Domžale), dok je danas član turskog prvoligaša Caykur Rizespora. Trener tog prvoligaša je bivši igrač milanskog Intera Okan Buruk, dok je pomoćni trener Stjepan Tomas.

- Velika želja mi je bila još na ljeto primjerice otići u Tursku ili Rusiju jer je iz Slovenije teško otići dalje, trebala mi je stepenica između. Nismo tada uspjeli ništa, ali sada sve je išlo glatko. Bili su zadnji kad sam dolazio, bio sam skeptičan - ali ubrzo sam shvatio kako su navijači super kao i stadion i nogomet koji se igra u Turskoj. Igrači iz top liga dolaze ovdje pa mi je to bio veliki izazov i mogućnost napretka. Stvarno mi znači dolazak u Tursku jer smatram da mogu igrati u višem rangu, a ovo mi je odlična prilika da to i dokažem – rekao je Dario u razgovoru Varaždinski.hr.

Foto: Twitter/CRizesporAS

Tržišna vrijednost iznosi mu 500 tisuća eura, a Melnjak je tek ove zime stigao u Tursku. I tamo odradio odličnu polusezonu, kao lijevi bek Caykur Rizespora u 15 prvenstvenih nastupa postigao četiri gola, uz dvije asistencije. A zanimljivo, Melnjak se u tri navrata nije uspio dokazati u Belgiji, Lokeren ga je dvaput davao na posudbe (Slaven Belupo i Neftči), pa onda po isteku ugovora "potjerao" u Domžale.

- Odmah prvu utakmicu smo i pobijedili i igrao sam, zabio sam gol, a nakon toga smo skupili 16 bodova u 7 utakmica, što je odličan uspjeh s obzirom na to da je Rizespor u trenutku mog dolaska imao 15 bodova u 17 utakmica - objasnio je Dario strelovit uspon Rizespora po njegovom dolasku u klub.

Dario Melnjak najveću je utakmicu karijere odradio početkom ožujka kada je u Istanbulu zabio dva pogotka Fenerbahčeu, no njegova je momčad poražena 3-2. A jednu je asistenciju imao i u visokom porazu (7-2) od Bešiktaša. Turski mediji hvale hrvatskog nogometaša, a sada ga je pozivom u reprezentaciju "počastio" i Zlatko Dalić.

Sada će bratići, Dario Melnjak i Marko Rog, biti zajedno u reprezentaciji...

- Jako sam povezan s bratićima pa sam nekim nedjeljama išao pogledati svoj klub u Nedeljanec, dok na utakmice Varaždina nisam stigao ići osobno, ali sam sve pratio i to dosta. S bivšim igračem kluba Golubarom čujem se na dnevnoj bazi pa sam imao informacije iz prve ruke i žao mi je da momčad nije skupila još neke bodove. No, mislim da do kraja sezone ima još dobojno vremena da dečki uđu direktno u prvu lige i vrate prvoligaški nogomet u Varaždin jer grad i ljudi to zaslužuju - osvrnuo se na stanje u rodnom kraju.

A sam igrač nedavno je otkrio igračke snove...

- San svakog nogometaša je reprezentacija, ako jednog dana budem tamo - nitko sretniji od mene. Hrvatskoj je pozicija lijevog beka svojevrsni problem već neko vrijeme, ali bore se na sve moguće načine. Na meni je da treniram i dokazujem se na terenu, to ću raditi i dalje i nadati se kako će me upornost i dobre igre jednog dana dovesti u reprezentativnu selekciju - završio je Melnjak.