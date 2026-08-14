Tko je Mladen Kršek? Lansirao je Marina Bloudeka u sami vrh i od njega napravio atletsko čudo

Dok hrvatska atletika slavi povijesne rezultate Marina Bloudeka, čovjeka koji je srušio 51 godinu star rekord Luciana Sušnja na 800 metara i osvajač europskog srebra, u sjeni reflektora stoji arhitekt tog uspjeha – Mladen Kršek. Magistar kineziologije, i sam nekadašnji rekorder i prvak, Kršek je postao sinonim za stvaranje vrhunskih trkača. Njegova trenerska filozofija, satkana od vlastitog iskustva i modernih metoda, preporodila je karijeru posrnulog talenta i ispisala nove stranice kraljice sportova u Hrvatskoj.

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Vlastita staza ispisana rekordima

Prije nego što je postao poznat kao tvorac šampiona, Mladen Kršek (61) gradio je vlastitu, iznimno uspješnu atletsku karijeru. U atletskom klubu Dinamo, čiji je član postao još 1973. godine, specijalizirao se za srednje i duge pruge, dominirajući domaćom i regionalnom scenom. Bio je višestruki prvak Jugoslavije na 10.000 metara, osvajač naslova prvaka Balkana u krosu i na 10.000 metara, te višestruki prvak Hrvatske na 5000 i 10.000 metara.

Foto: Livio Andrijic/Cropix

Njegova ostavština vidljiva je i danas u atletskim analima: još uvijek drži hrvatske juniorske rekorde na 2000 i 3000 metara sa zaprekama. U seniorskoj konkurenciji držao je državne rekorde na 5000 i 10.000 metara, a njegovi osobni rekordi svjedoče o klasi – 10.000 metara za 28:29,53, 5000 metara za 13:44,69 te 3000 metara sa zaprekama za 8:43,6. Zanimljiva poveznica s današnjim uspjesima dogodila se prije gotovo 40 godina. Naime, 1985. godine, baš u Ostravi gdje će Bloudek desetljećima kasnije srušiti Sušnjev rekord, Kršek je istrčao tadašnji hrvatski rekord na 5000 metara.

Tvornica talenata na Maksimiru

Svoju trenersku karijeru započeo je 1987., još dok se i sam aktivno natjecao, a ubrzo je postalo jasno da je njegov talent za prepoznavanje i razvoj trkača jednako velik kao i onaj natjecateljski. Kroz njegov je sustav prošao nevjerojatan niz atletičara koji su ostavili dubok trag. Pod njegovim vodstvom, seniorske rekorde Hrvatske postavljali su Slavko Petrović (10.000 m - 28:24,32), Dalibor Balgač (5000 m - 13:37,76) i Tijana Stojčević (5000 m, 10.000 m, maraton).

Lista rekordera koje je stvorio proteže se kroz sve dobne kategorije. Sanda Kočiš i danas drži tri mlađejuniorska rekorda, a imena poput Romea Živka, Ivana Čelića, Bojane Bjeljac, koja je postala olimpijka u maratonu i srušila čak šest državnih rekorda, ili Nine Jambrešića, potvrđuju Kršekovu konzistentnost u stvaranju vrhunskih sportaša. Ukupno su njegovi atletičari postavili više od dvadeset državnih rekorda, od dvoranskih 600 metara do cestovnih 10 kilometara i maratona, čime je AK Dinamo-Zrinjevac postao epicentar hrvatskog trčanja.

Preporod Marina Bloudeka i kenijska formula

Ipak, suradnja koja je Mladena Kršeka ponovno gurnula u prvi plan započela je prije četiri godine dolaskom Marina Bloudeka u klub. Nekadašnji europski juniorski prvak iz 2017., Bloudek je prolazio kroz teško razdoblje. Prelazak u seniorsku konkurenciju pokazao se kao "trnovit put", rezultati su stagnirali, a mnogi su ga otpisali. U Kršeku i AK Dinamo-Zrinjevac pronašao je, kako sam kaže, "pravi put".

Kršek je pokrenuo projekt s jasnim ciljem – napraviti iskorak na srednjim prugama. Ključan dio te slagalice postale su visinske pripreme, metoda koju Kršek smatra jednom od najvažnijih stvari u cijeloj priči.

​- To je jedna od najbitnijih stvari u cijeloj priči. U takvim uvjetima, gdje nema toliko kisika, poboljšava se krvna slika i, što je vrlo bitno, puno je teže tamo trenirati, pa kad se atletičari vrate na normalnu nadmorsku visinu, sve im je puno lakše - objasnio je Kršek recept za rekorde.

Boravci u Keniji, u mjestu na 2400 metara nadmorske visine iz kojeg potječe i svjetski rekorder David Rudisha, postali su temelj uspjeha. Produžili su proljetne pripreme na 40 dana, a tempirali su ih neposredno pred glavni dio sezone, što se pokazalo kao pun pogodak. Rezultati su eksplodirali. Bloudek je prvo srušio 37 godina star dvoranski rekord, a zatim je u Ostravi s vremenom 1:44,02 za pet stotinki nadmašio mitski rekord Luciana Sušnja iz 1974. godine.

Za Kršeka, to nije bila slučajnost, već plod fanatičnog rada sportaša koji je "uvijek jako motiviran, discipliniran i voli trenirati više nego što treba" te preciznog plana koji svake godine pomiče granice. Ta sinergija trenera koji je i sam bio rekorder i atletičara čelične volje stvorila je jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatske atletike.

*uz korištenje AI-ja