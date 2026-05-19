Tko je Moses Itauma? Čudo od djeteta koje Britanci uspoređuju s Tysonom stoji na putu Hrgi

U svijetu profesionalnog boksa rijetko se pojavi talent koji s takvom silinom uzdrma tešku kategoriju kao što je to učinio Moses Itauma. Sa samo 21 godinom, savršenim profesionalnim omjerom i razornom snagom udarca koja podsjeća na velikane prošlosti, ovaj mladi Britanac već nosi nadimak "novi Tyson". Njegov nezaustavljivi uspon sada ga dovodi do najvećeg ispita u karijeri, meča protiv hrvatskog boksača Filipa Hrgovića koji će dati odgovore na mnoga pitanja.

Od trnovitog djetinjstva do zvijezda

Put Mosesa Itaume do boksačkog vrha bio je sve samo ne uobičajen. Rođen je 28. prosinca 2004. u Kežmaroku u Slovačkoj, kao sin nigerijskog oca i slovačke majke. Djetinjstvo u Slovačkoj bilo je obilježeno rasizmom, što je obitelj na koncu i natjeralo na preseljenje u Englesku u potrazi za boljim životom.

​- Ja i moja braća bili smo rasno zlostavljani. Nije to bilo dobro mjesto za život - prisjetio se Itauma teških dana.

U Engleskoj je, slijedeći starijeg brata Karola, također boksača, s devet godina prvi put ušao u dvoranu. Iako je nakratko boks zamijenio nogometom, brzo se vratio prvoj ljubavi. Njegov talent bio je neosporan, a amatersku karijeru završio je bez ijednog poraza s omjerom 24-0, osvojivši zlatne medalje na europskim i svjetskim prvenstvima za mlade. Već tada je pokazivao nevjerojatnu zrelost i snagu, a anegdota o sparingu s tadašnjim svjetskim prvakom Lawrenceom Okoliejem, dok je još bio 16-godišnjak u školskoj uniformi, postala je legendarna u britanskim boksačkim krugovima.

Bljesak u ringu i usporedbe s legendom

Profesionalnu karijeru započeo je u siječnju 2023. i od tada nanizao 14 pobjeda, od čega čak dvanaest nokautom, a osam ih je stiglo već u prvoj rundi. Njegov agresivni stil, brzina i sirova snaga neizbježno su doveli do usporedbi s mladim Mikeom Tysonom. Iako mu takve usporedbe laskaju, Itauma se od njih distancira.

​- Sviđa mi se i ne sviđa. Sjajno je biti uspoređen s takvom legendom, ali jedina stvarna usporedba je uspjeh u mladoj dobi. Osim toga, nema tu puno sličnosti, mi smo sušte suprotnosti. Pretpostavljam da obojica samo volimo nokaute - izjavio je Itauma.

Svoj status buduće zvijezde zacementirao je u kolovozu 2025., kada je za manje od dvije minute brutalno nokautirao iskusnog veterana i bivšeg izazivača za svjetski naslov, Dilliana Whytea. Ta pobjeda lansirala ga je u sam vrh teške kategorije. U ožujku 2026. godine uslijedio je još jedan veliki test protiv Amerikanca Jermainea Franklina, borca poznatog po izdržljivosti kojeg ni Anthony Joshua ni Dillian Whyte nisu uspjeli zaustaviti. Itauma ga je srušio u trećoj rundi, a zatim i dokrajčio nokautom u petoj, dokazavši da posjeduje snagu koju rijetki mogu podnijeti.

Najveći test karijere protiv Filipa Hrgovića

Unatoč impresivnim pobjedama, dio stručnjaka smatra da je njegov visoki rang na svjetskim ljestvicama više odraz ogromnog potencijala nego dokazane kvalitete protiv same elite. Kritičari ističu povremene obrambene propuste i činjenicu da još nije bio uistinu testiran protiv boksača koji mu može uzvratiti jednakom snagom. Upravo tu u priču ulazi Filip Hrgović.

Njihov meč, dogovoren za 8. kolovoza 2026. godine u londonskoj O2 Areni, s nestrpljenjem iščekuje cijeli boksački svijet. To je sudar dva različita stila i dvije različite generacije. Promotor Eddie Hearn vjeruje da će Itaumina brzina i oštrina biti previše za Hrvata, no Hrgović je uvjeren da mladi Britanac još nije osjetio pravi otpor.

​- Nikada ga nismo vidjeli u borbi u kojoj i on prima udarce. Zapravo, nikad nismo vidjeli da je primio ijedan težak udarac u cijeloj svojoj karijeri - poručio je Hrgović u najavi meča za Secondsout.

Za Itaumu je ovo prilika da ušutka sve kritičare i dokaže da je hype opravdan. Za Hrgovića je to šansa da zaustavi zahuktali vlak i vrati se na put prema svjetskom naslovu. Jedno je sigurno - nakon te večeri u Londonu, teška kategorija imat će puno jasniju sliku o svojoj budućnosti.