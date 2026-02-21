Obavijesti

SJAJNI NORVEŽANIN

Tko je najuspješniji olimpijac ZOI u povijesti? Specijalist je za sprint i redovito obara rekorde

Johannes Høsflot Klæbo rođen je 22. listopada 1996. u Oslu, a odrastao je u Trondheimu, gradu koji je jedno od središta norveškog skijaškog trčanja. Već kao tinejdžer smatran je izvanrednim talentom
Johannes Høsflot Klæbo rođen je 22. listopada 1996. u Oslu, a odrastao je u Trondheimu, gradu koji je jedno od središta norveškog skijaškog trčanja. Već kao tinejdžer smatran je izvanrednim talentom
