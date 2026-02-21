Tko je najuspješniji olimpijac ZOI u povijesti? Specijalist je za sprint i redovito obara rekorde

Johannes Høsflot Klæbo rođen je 22. listopada 1996. u Oslu, a odrastao je u Trondheimu, gradu koji je jedno od središta norveškog skijaškog trčanja. Već kao tinejdžer smatran je izvanrednim talentom
Klæbo je specijalist za sprint, no tijekom karijere razvio se u kompletnog skijaša sposoban pobjeđivati i na najdužim distancama, uključujući utrke od 50 kilometara
Na Zimskim olimpijskim igrama 2018 svijetu se predstavio na spektakularan način. Sa samo 21 godinom osvojio je tri zlatne medalje (sprint, tim sprint i štafeta) i postao najmlađi olimpijski pobjednik u povijesti muškog skijaškog trčanja
Četiri godine kasnije, na Zimskim olimpijskim igrama 2022, potvrdio je status zvijezde osvojivši dodatna zlata i medalje u pojedinačnim disciplinama. Time je već tada ušao u najuži krug najuspješnijih zimskih olimpijaca
Vrhunac je dosegnuo na Zimskim olimpijskim igrama 2026., gdje je ostvario povijesni podvig i osvojio šest zlatnih medalja na jednim Igrama, čime je s ukupno jedanaest olimpijskih zlata postao najuspješniji sportaš u povijesti Zimskih olimpijskih igara po broju najsjajnijih odličja
U kontekstu svih olimpijskih igara (ljetnih i zimskih zajedno), po broju zlata nadmašuje ga samo Michael Phelps, najtrofejniji olimpijac uopće
Osim olimpijskih uspjeha, Klæbo dominira i na svjetskim prvenstvima. Posebno se ističe njegovo savršeno prvenstvo na FIS Nordic World Ski Championships 2023, gdje je osvojio šest zlatnih medalja i postao prvi skijaš u povijesti koji je na jednom svjetskom prvenstvu pobijedio u svim disciplinama u kojima je nastupio. Uz to je višestruki osvajač ukupnog poretka Svjetskog kupa te redovito dominira u sprint kategoriji
Klæbo je poznat po specifičnoj tehnici penjanja uzbrdo, popularno nazvanoj “Klaebo-kliv”, kojom postiže nevjerojatna ubrzanja na strmim dijelovima staze. Njegova sposobnost da taktički kontrolira utrku i eksplodira u završnici učinila ga je gotovo nepobjedivim u sprint završnicama. Kombinacija eksplozivne snage i izdržljivosti ono je što ga izdvaja od prethodnih generacija
Financijski gledano, Klæbo je među najuspješnijim skijašima svih vremena. Zarada ne dolazi samo od nagrada u Svjetskom kupu i bonusa za medalje, nego prvenstveno od velikih sponzorskih ugovora i vlastite tvrtke JHK AS kroz koju upravlja poslovnim aktivnostima. Ugovori s velikim brendovima, uključujući proizvođače sportske opreme i energetske kompanije, procjenjuju se na višemilijunske iznose u norveškim krunama godišnje
Što se tiče kontroverzi, njegova karijera uglavnom je čista. Najveći incident dogodio se 2018. godine kada je sudjelovao u prometnoj nesreći, nakon čega je dobio uvjetnu zatvorsku kaznu, novčanu kaznu i privremenu zabranu vožnje. Nije bilo dopinških skandala ni ozbiljnih sportskih prekršaja, što je dodatno učvrstilo njegov imidž profesionalca
U Norveškoj ima status nacionalne ikone, a globalno je jedno od najprepoznatljivijih lica zimskog sporta. Ako nastavi ovim tempom, vrlo je moguće da će dodatno pomaknuti granice onoga što se smatralo mogućim u nordijskom skijanju
