Tko je najuspješniji olimpijac ZOI u povijesti? Specijalist je za sprint i redovito obara rekorde

Osim olimpijskih uspjeha, Klæbo dominira i na svjetskim prvenstvima. Posebno se ističe njegovo savršeno prvenstvo na FIS Nordic World Ski Championships 2023, gdje je osvojio šest zlatnih medalja i postao prvi skijaš u povijesti koji je na jednom svjetskom prvenstvu pobijedio u svim disciplinama u kojima je nastupio. Uz to je višestruki osvajač ukupnog poretka Svjetskog kupa te redovito dominira u sprint kategoriji | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS