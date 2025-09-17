Obavijesti

Tko je Neven Šprajcer? Već dugi niz godina radi u nogometu bez obzira na sve što se dogodilo...

Tko je Neven Šprajcer? Već dugi niz godina radi u nogometu bez obzira na sve što se dogodilo...
Prije 15-ak godina bio je akter velike korupcijske afere. Iako bi se očekivalo da pravomoćna presuda proizašla iz takve afere znači kraj karijere u sportu, Šprajcerov slučaj nije bio takav

Neven Šprajcer, dugogodišnji visoki dužnosnik u hrvatskom nogometu je na osobni zahtjev razriješen dužnosti zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza. Njegov odlazak dio je širih promjena u vrhu HNS-a pod vodstvom predsjednika Marijana Kustića, no Šprajcerova karijera ostaje obilježena osudom zbog burne prošlosti, ali i sposobnošću ostanka u sustavu unatoč teškim optužbama.

Šprajcer je desetljećima gradio svoju karijeru u hrvatskom nogometu, prvenstveno kroz djelovanje u Karlovcu. Bio je dugogodišnji tajnik NK Karlovac i čelnik Nogometnog saveza Karlovačke županije (NSKŽ), gdje je u više navrata biran za predsjednika, uključujući i nedavni reizbor. Njegov utjecaj postupno je rastao, što ga je dovelo do visokih pozicija unutar HNS-a, gdje je obnašao funkcije koordinatora natjecanja, a kasnije i zamjenika glavnog tajnika. Kratko je vrijeme proveo i kao izvršni direktor NK Istra 1961.

Prije 15-ak godina bio je akter velike korupcijske afere. Iako bi se očekivalo da pravomoćna presuda proizašla iz takve afere znači kraj karijere u sportu, Šprajcerov slučaj nije bio takav. Ostao je aktivan u nogometnim krugovima. Sportska inspekcija je krajem 2017. utvrdila da je Šprajcer u HNS-u bio zaposlen protuzakonito, no on je nastavio djelovati kao vanjski suradnik, "koordinator natjecanja", za što je primao naknadu od Saveza.

Nakon isteka zabrane, Šprajcer se vratio na velika vrata. Ponovno je izabran za predsjednika Nogometnog saveza Karlovačke županije, a u HNS-u je imenovan na visoke funkcije zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja. U međuvremenu, suočio se s novom optužnicom, ovaj put za financijske malverzacije u NK Karlovcu.

U lipnju 2024. godine Općinski sud u Karlovcu donio je nepravomoćnu osuđujuću presudu u tom slučaju, tereteći ga da je s ostalim optuženicima oštetio državni proračun za više od 1,3 milijuna kuna neplaćanjem poreza i doprinosa.

Njegov odlazak iz HNS-a, kako navode iz Saveza, dogodio se na osobni zahtjev, a predsjednik Kustić mu se zahvalio na "predanom radu". Na njegovo mjesto imenovan je Josip Tomaško, doktor kineziologije i dugogodišnji djelatnik Saveza, što u HNS-u predstavljaju kao okretanje mlađim i neokaljanim kadrovima u sklopu "čišćenja" Saveza od kompromitiranih pojedinaca.

