Tko je novi privremeni trener Dinama? Palicom je razbijao po svlačionici za motivaciju igrača

Dinamo se u srijedu navečer "riješio" Ante Čačića, Zagrepčane će do daljnjega voditi Roy Ferenčina. I nitko još ne zna koliki će biti mandat Roya Ferenčine na klupi "modrih", hoće li dugogodišnji pomoćnik Ante Čačića odraditi samo subotnje gostovanje Dinama kod Lokomotive ili će to biti "ljubav do kraja sezone".

Roy Ferenčina je trenerski put započeo kao pomoćni trener Slaven Belupa, a kasnije je samostalno vodio Lokomotivu, Slaven Belupo, Vinogradar, makedonsku Škendiju, dvaput Hrvatski dragovoljac i Kustošiju. Riječ je o pravom "frajeru" kod kojeg u svlačionici neće biti nikakvih odstupanja, nikakve "zajebancije".

Zanimljivo, Roy Ferenčina je za ovu odluku saznao dok se Dinamova momčad autobusom iz Šibenika vraćala prema Zagrebu, a pokraj njega sjedio je baš Ante Čačić. No, Ferenčina i Čačić su dugi niz godina u sjajnim odnosima, pa je tako Ferenčina bio pomoćni trener Čačiću i u egipatskom Pyramidsu. A onda ga je Čačić početkom ove sezone doveo u Maksimir.

Roy Ferenčina imao je u trenerskoj karijeri jednu zanimljivu epizodu, kao trener Lokomotive je uoči kup utakmice s Interom svoje igrače motivirao - razbijavši bejzbol palicom po svlačionici. I to mu nije pomoglo, "lokosi" su od Intera tog dana poraženi 2-1. Privremeni trener Dinama radio je dobar posao u Lokomotivi, promovirao mlade igrače, ali i prvi od Šime Vrsaljka napravio - desnog beka.

Sjećamo se tih priprema, Vrsaljko je kao najperspektivniji junior Dinama stigao na posudbu u Lokomotivu, a Ferenčina ga je jedini vidio kao - beka. Ništa nije bilo jasno ni samom Vrsaljku, Dinamovi čelnici su imali puno prigovora na taj potez, a Vrsaljko je na koncu napravio veliku karijeru kao desni bek.

Najčitaniji članci