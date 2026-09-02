Obavijesti

Sport

Komentari 3
belgijski veznjak

Tko je novo pojačanje Hajduka? Trpao Cityju i vrijedio 32 mil. €

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Tko je novo pojačanje Hajduka? Trpao Cityju i vrijedio 32 mil. €
2
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je zadnjeg dana roka za Europu jurnuo po Belgijca Leandera Dendonckera koji će riješiti, godinama deficitarnu, poziciju defenzivnog veznog

Admiral

Hajduk je dodao gas u završnici prijelaznog roka. Nakon transfera Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, odnosno plasmana u skupinu Konferencijske lige, u klupsku je blagajnu sletjela ozbiljna milijunska cifra, kojom "bili" dodatno mogu i planiraju pojačati momčad, koja će ove sezone igrati na dva kolosijeka.

Posljednjeg dana roka prijava igrača za europska natjecanja Hajduk je jurnuo po Leandera Dendonckera (31). Riječ je o igraču koji može igrati na poziciji braniča i zadnjeg veznog, ali jasno je da bi u Hajduku on bio toliko traženi kapitalac na poziciji "šestice". I ne samo u Hajduku nego u cjelokupnom HNL-u s obzirom na to da je samo u engleskom Premiershipu sakupio čak 152 utakmice u dresovima Aston Ville i Wolverhamptona te zabio respektabilnih deset golova (Manchester Unitedu, Manchester Cityju...), za igrača njegove pozicije.

Dendoncker, koji je za belgijsku reprezentaciju odigrao 32 utakmice od 2015. do 2023. godine, dvaput čak i protiv Hrvatske (drugi put na Svjetskom prvenstvu u Katru) posljednji je angažman imao u španjolskom Real Oviedu, u kojem je prošle sezone sakupio 19 nastupa. Igrao je praktički u punoj minutaži sve do prosinca, kad je polako počeo padati u drugi plan, a onda se početkom ožujka ozlijedio i više se nije vratio do kraja sezone. Oviedo je kao posljednji ispao iz La Lige.

VELIKO POJAČANJE Dendoncker je novi igrač Hajduka! Belgijac s velikim iskustvom stiže bez odštete
Dendoncker je novi igrač Hajduka! Belgijac s velikim iskustvom stiže bez odštete

Ugovor je iskusnom Dendonckeru istekao krajem lipnja, a trenutno ga Transfermarkt procjenjuje na 1,8 milijuna eura. Prije pet godina vrijednost mu je dosegnula rekordna 32 milijuna eura, a uz engleske Aston Villu i Wolverhampton, igrao je za Anderlecht i Napoli. Dojmljiv igrački CV, to više što je Belgijac i dalje u godinama u kojima još može igrački mnogo dati, na HNL travnjacima, pogotovo s klasom koju neupitno posjeduje, unatoč šestomjesečnom neigranju.

Robert Graf osigurao je Gonzalu Garciji, uz Španjolca Del Morala, i šesticu u vidu Marokanca Khalila Fayada, a mnoga su se, očekivano, ovih dana imena zakovitlala oko Hajduka i Poljuda, no dok nije službeno... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Talijanski napadač stigao kod Baturine...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Završio je prijelazni rok u ligama Petice: Talijanski napadač stigao kod Baturine...

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili
PREMINUO IVAN GUDELJ

S 25 godina se srušio i morao prekinuti karijeru: Ni ruku nisu htjeli pružiti da se ne bi zarazili

Bilo je takvo vrijeme, nije ta bolest ljudima još bila poznata pa su me neki i zaobilazili, jedan je poznanik čak udario glavom u rasvjetni stup pokušavajući izbjeći susret sa mnom, sjetio se Gudelj svojevremeno
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američka manekenka Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026