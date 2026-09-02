Tko je novo pojačanje Hajduka? Trpao Cityju i vrijedio 32 mil. €

Hajduk je dodao gas u završnici prijelaznog roka. Nakon transfera Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, odnosno plasmana u skupinu Konferencijske lige, u klupsku je blagajnu sletjela ozbiljna milijunska cifra, kojom "bili" dodatno mogu i planiraju pojačati momčad, koja će ove sezone igrati na dva kolosijeka.

Posljednjeg dana roka prijava igrača za europska natjecanja Hajduk je jurnuo po Leandera Dendonckera (31). Riječ je o igraču koji može igrati na poziciji braniča i zadnjeg veznog, ali jasno je da bi u Hajduku on bio toliko traženi kapitalac na poziciji "šestice". I ne samo u Hajduku nego u cjelokupnom HNL-u s obzirom na to da je samo u engleskom Premiershipu sakupio čak 152 utakmice u dresovima Aston Ville i Wolverhamptona te zabio respektabilnih deset golova (Manchester Unitedu, Manchester Cityju...), za igrača njegove pozicije.

Dendoncker, koji je za belgijsku reprezentaciju odigrao 32 utakmice od 2015. do 2023. godine, dvaput čak i protiv Hrvatske (drugi put na Svjetskom prvenstvu u Katru) posljednji je angažman imao u španjolskom Real Oviedu, u kojem je prošle sezone sakupio 19 nastupa. Igrao je praktički u punoj minutaži sve do prosinca, kad je polako počeo padati u drugi plan, a onda se početkom ožujka ozlijedio i više se nije vratio do kraja sezone. Oviedo je kao posljednji ispao iz La Lige.

Ugovor je iskusnom Dendonckeru istekao krajem lipnja, a trenutno ga Transfermarkt procjenjuje na 1,8 milijuna eura. Prije pet godina vrijednost mu je dosegnula rekordna 32 milijuna eura, a uz engleske Aston Villu i Wolverhampton, igrao je za Anderlecht i Napoli. Dojmljiv igrački CV, to više što je Belgijac i dalje u godinama u kojima još može igrački mnogo dati, na HNL travnjacima, pogotovo s klasom koju neupitno posjeduje, unatoč šestomjesečnom neigranju.

Robert Graf osigurao je Gonzalu Garciji, uz Španjolca Del Morala, i šesticu u vidu Marokanca Khalila Fayada, a mnoga su se, očekivano, ovih dana imena zakovitlala oko Hajduka i Poljuda, no dok nije službeno...