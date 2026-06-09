Tko je Omar Artan? Bježao je od rata, krenuo po životni san. A onda: šok po dolasku u Ameriku

Omar Abdulkadir Artan trebao je ispisati povijest kao prvi somalski sudac na Svjetskom prvenstvu. Nakon strelovitog uspona i proglašenja najboljim sucem Afrike, njegov san o suđenju na najvećoj svjetskoj pozornici naglo je prekinut. Početkom lipnja, samo nekoliko dana uoči turnira, Artanu su na aerodromu u Miamiju odbili ulazak u Sjedinjene Američke Države, što je izazvalo nevjericu i osudu u nogometnom svijetu.

Put do zvijezda iz ratom pogođenog Mogadishua

Rođen 1992. godine u Mogadishuu, Omar Artan odrastao je u zemlji desetljećima razorenoj građanskim ratom i nestabilnošću. Unatoč teškim uvjetima, njegova strast prema nogometu bila je nezaustavljiva. Sudačku karijeru započeo je u lokalnim somalskim ligama, a u intervjuima je često isticao kako ga ni eksplozije na putu do treninga nisu mogle odvratiti od cilja. Njegova predanost i talent brzo su prepoznati.

Već 2018. godine uvršten je na Fifin popis međunarodnih sudaca, čime je započeo njegov put prema svjetskoj eliti. Artan pripada novoj generaciji afričkih sudaca koji su se nametnuli dosljednošću i sigurnim vođenjem utakmica visokog napona. Somalija se nikad nije kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, ali je u njemu trebala dobiti predstavnika na najvećoj sceni.

Prvi Somalac na Kupu nacija i sudac godine

Artanov proboj na kontinentalnu scenu dogodio se u siječnju 2024., kada je postao prvi Somalac koji je sudio na Afričkom kupu nacija u Obali Bjelokosti. Tamo je vodio utakmice Tunis - Namibija i Alžir - Mauritanija, a obje su završile povijesnim rezultatima za autsajdere, što je dodatno potvrdilo njegov status suca koji se odlično nosi s pritiskom. Njegova karijera nastavila je rasti. Sudio je utakmice afričke Lige prvaka, a kruna je stigla u lipnju 2025., kada je vodio uzvratnu finalnu utakmicu između Pyramidsa i Mamelodi Sundownsa u Kairu.

Krajem iste godine Afrička nogometna konfederacija (CAF) proglasila ga je sucem godine. Njegov izbor za suca na Svjetskom prvenstvu bio je povijesni trenutak za somalski nogomet. Predsjednik Somalije Hassan Sheikh Mohamud čestitao mu je, nazvavši ga "izvorom inspiracije za novu generaciju Somalijaca" te pohvalivši njegov trud, profesionalnost i integritet.

Foto: Lenoir Records/PRESS ASSOCIATION

San srušen na aerodromu u Miamiju

Početkom lipnja Artan je doputovao u Miami kako bi prisustvovao obaveznom Fifinom seminaru za suce uoči Svjetskog prvenstva. Iako je posjedovao valjanu vizu i diplomatsku putovnicu, koju mu je somalsko veleposlanstvo u Nairobiju osiguralo upravo kako bi se izbjegli problemi s putovanjem, američka Carinska i granična zaštita (CBP) odbila mu je ulazak u zemlju. U službenom priopćenju naveli su "sigurnosne provjere" kao razlog.

Odluka je izazvala oštre reakcije. Somalija se nalazi na popisu zemalja obuhvaćenih američkom zabranom putovanja koju je uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa. Iako postoje iznimke za sportaše i osoblje Svjetskog prvenstva, imigracijski službenici zadržavaju diskrecijsko pravo odbiti ulazak. Viši savjetnik u somalskom Ministarstvu mladeži i sporta Ciise Aden Abshir osudio je odluku, rekavši da ona "potkopava predanost nogometa pravednosti, zaslugama i duhu fair playa".

Ubrzo se oglasila i Fifa, potvrdivši da Artan neće moći suditi na turniru. U priopćenju su naglasili da "nisu uključeni u imigracijske procese zemlje domaćina" i da je "konačna odluka o tome tko dobiva vizu i ulazi u zemlju na vladi domaćina". Iako se suočio s velikim razočaranjem, Artan je u izjavi za medije pokazao sportski duh.

​- Želim zahvaliti Fifi i CAF-u na podršci i obećavam da ću zadržati svoju sudačku razinu dok se koncentriram na budućnost. Želim zahvaliti nogometnoj obitelji na porukama i poželjeti mojim kolegama sve najbolje tijekom Svjetskog prvenstva. Radujem se što ću im se ponovno pridružiti na budućim natjecanjima - poručio je.

*uz korištenje AI-ja