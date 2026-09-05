Tko je Pierre Gasly? Francuz je napravio senzaciju u Monzi, a na toj stazi je već trijumfirao

Francuz Pierre Gasly u Alpineu napravio je pravu senzaciju na kvalifikacijama u Monzi uoči Velike nagrade Italije. Francuz je bio brži od Georgea Russella u Mercedesu te će u nedjeljnoj utrci (15 sati) sa staze u Monzi krenuti s prve pozicije. Senzacija je bila tim veća jer je stigla samo dan nakon što mu je za zelenim stolom oduzeto postolje s Velike nagrade Monaka. Bio je to savršen odgovor na stazi, dokaz nevjerojatne mentalne snage i potvrda njegove posebne veze s talijanskim "Hramom brzine".

Inače, Monza je vrlo značajna staza u Gaslyjevoj karijeri, osim što je osvojio prvi 'pole position' na toj je stazi došao i do prve pobjede u karijeri.

- Bilo je nevjerojatno! Hvala svima. Bile su ovo nevjerojatne kvalifikacije. Od prvog kruga sam se osjećao sjajno u bolidu. Devet godina čekam ovu priliku. Prvu pobjedu ostvario sam u Monzi, sad i prvi pole. Ovdje postoji nešto posebno - rekao je nakon senzacije Francuz.

Monza ima posebno značenje

A ta posebna veza s Monzom iskovana je šest godina ranije, 2020. godine. U jednoj od najluđih utrka novijeg doba, Gasly je, tada kao vozač AlphaTaurija, iskoristio kaotične okolnosti, rani odlazak u boks i kaznu za Lewisa Hamiltona te stigao do svoje prve i jedine pobjede u Formuli 1. Postao je prvi Francuz s pobjedom u Formuli 1 nakon Oliviera Panisa 1996. godine, ispisavši povijest.

Foto: Jakub Porzycki

Početak karijere

Karijeru je započeo u kartingu sa samo šest godina, a s trinaest je napustio rodni Rouen i preselio se u Le Mans kako bi slijedio svoj san. Njegov talent ubrzo je prepoznao Red Bull, koji ga je 2013. uvrstio u svoj juniorski program uz Carlosa Sainza.

Debitirao je 2017. za Toro Rosso, a već 2018. pokazao je bljeskove genijalnosti, posebno briljantnim četvrtim mjestom u Bahreinu. To mu je osiguralo "kartu iz snova" - promociju u seniorsku momčad Red Bull Racinga za 2019. kao zamjenu za Daniela Ricciarda. No, san se brzo pretvorio u noćnu moru. Usporedbe s timskim kolegom Maxom Verstappenom bile su neumoljive.

Foto: Jakub Porzycki

Gasly se vratio u Torro Rosso gdje je u preostalih devet utrka sezone osvojio je gotovo jednako bodova kao njegov timski kolega Daniil Kvyat tijekom cijele godine, a sve je okrunio prvim postoljem u karijeri, osvojivši drugo mjesto na kaotičnoj Velikoj nagradi Brazila. Od tog trenutka, Gasly je postao vođa momčadi, prvo u AlphaTauriju, gdje je redovito donosio bodove i zasjenio mlađeg kolegu Yukija Tsunodu, a od 2023. i u francuskom Alpineu, s kojim je potpisao višegodišnji ugovor.

(*uz korištenje AI-ja)

