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KAPETAN BARCELONE

Tko je Raphinha? S Livakovićem skoro igrao u Dinamu, a supruzi je dugo bio 'samo prijatelj'!

Raphinha je trenutačno vjerojatno nogometaš u najboljoj formi na svijetu. Nezaustavljivi Brazilac zabio je hat-trick u pobjedi 3-1 Barcelone protiv Seville u debiju hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića. Dinamo ga je htio dovesti 2017. godine, oženio je prijateljicu iz srednje škole, a sezonu je započeo s više golova nego Lionel Messi ikad u Barceloni...
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LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
Brazilski nogometaš Raphinha (29) ove sezone proživljava najljepše dane svoje karijere. | Foto: Marcelo del Pozo
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Brazilski nogometaš Raphinha (29) ove sezone proživljava najljepše dane svoje karijere. | Foto: Marcelo del Pozo
Komentari 1

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