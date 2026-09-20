Tko je Raphinha? S Livakovićem skoro igrao u Dinamu, a supruzi je dugo bio 'samo prijatelj'!

Raphinha je trenutačno vjerojatno nogometaš u najboljoj formi na svijetu. Nezaustavljivi Brazilac zabio je hat-trick u pobjedi 3-1 Barcelone protiv Seville u debiju hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića. Dinamo ga je htio dovesti 2017. godine, oženio je prijateljicu iz srednje škole, a sezonu je započeo s više golova nego Lionel Messi ikad u Barceloni...
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Brazilski nogometaš Raphinha (29) ove sezone proživljava najljepše dane svoje karijere.
| Foto: Marcelo del Pozo
Brazilski nogometaš Raphinha (29) ove sezone proživljava najljepše dane svoje karijere. |
Foto: Marcelo del Pozo
Brazilski nogometaš Raphinha (29) ove sezone proživljava najljepše dane svoje karijere.
| Foto: Marcelo del Pozo
Za hrvatske ljubitelje nogometa Raphinha je posebno zanimljiv jer svlačionicu dijeli s Dominikom Livakovićem, vratarom hrvatske reprezentacije koji je u kolovozu 2026. godine stigao u redove katalonskog velikana.
| Foto: Marcelo del Pozo
Njegov svakodnevni privatni život izvan nogometnih terena u potpunosti je nevjerojatno i bezrezervno posvećen isključivo njegovoj voljenoj obitelji.
| Foto: instagram
Njegova predivna supruga Natalia Rodrigues Belloli, koju prijatelji odmilja zovu Taia, njegova je apsolutno najveća i najiskrenija podrška te najčvršći životni oslonac kroz apsolutno sve teške uspone i bolne padove koje je uspio hrabro proći u svojoj iznimno bogatoj i vrlo uzbudljivoj sportskoj karijeri koja danas služi kao inspiracija mladima.
| Foto: instagram
Natalia je rođena u velikom Brazilu 1998. godine i danas ona nevjerojatno uspješno gradi jednu vrlo zavidnu i stabilnu karijeru kao uspješna profesionalna manekenka i vrlo utjecajna osoba na popularnim društvenim mrežama, gdje trenutačno okuplja gotovo puna dva milijuna vjernih pratitelja sa svih strana svijeta.
| Foto: instagram
U svim svojim prethodnim godinama karijere, nesretni Raphinha je često prošao kroz jedan prilično teški niz vrlo ozbiljnih ozljeda koje su ga nažalost redovito odvajale s nogometnih travnjaka u nekim od ključnih trenutaka natjecanja.
| Foto: Marcelo del Pozo
Na samom početku svog boravka u Španjolskoj imao je određenih neočekivanih problema s prilagodbom na novi stil igre.
| Foto: Marcelo del Pozo
Tada se vrlo često i naporno borio za svoje mjesto u prvoj početnoj postavi s jednako kvalitetnim francuskim igračem Ousmaneom Dembeleom.
| Foto: Marcelo del Pozo
Dolazak poznatog njemačkog stručnjaka Hansija Flicka na uzavrelu klupu Barcelone je donio jednu doista potpunu i nevjerojatnu pozitivnu promjenu u Raphinhinoj igri.
| Foto: Marcelo del Pozo
Nedavno je ponovno briljirao na terenu i to u vrlo visokoj pobjedi protiv momčadi Seville, kojoj je u gostujućoj pobjedi 3-1 zabio hat-trick.
| Foto: Marcelo del Pozo
Zanimljivo, Raphinha je u studenom 2017. godine bio i nadomak Dinama. Zagrepčani su dugo skautirali tada talentiranog nogometaša portugalske Vitorije Guimaraes, kluba s kojim su već godinama gajili dobre odnose.
| Foto: Marcelo del Pozo
Prva ponuda Dinama iznosila je 1,2 milijuna eura, posljednja četiri, ali Portugalci su tražili barem šest milijuna eura.
| Foto: Albert Gea
Dinamo je bio jako zainteresiran za njegove usluge, Raphinha nije imao ništa protiv dolaska u Maksimir, ali problem je bila - visina transfera.
| Foto: instagram
Zagrepčani tad nisu mogli izdvojiti 6 milijuna eura za talentiranog, ali još nedokazanog igrača, a u Vitoriji Guimaraes nisu pristajali na ništa manje.
| Foto: instagram
I čini se kako su bili u pravu, samo šest mjeseci kasnije Raphinha je za 6,5 mil. eura završio u Sportingu. I tada počeo raditi velike stvari.
| Foto: instagram
Njegov brak i vrlo topla ljubavna priča je posebna najviše zbog toga jer uopće nije započela kao nekakva usputna romansa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Raphinha i njegova predivna odabranica Natalia prvi su se put uopće upoznali još u doba dok su oboje zapravo bili samo razigrani tinejdžeri, točnije u davnoj 2013. godini, i to baš u ogromnom brazilskom gradu koji nosi romantično ime Porto Alegre.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Odmah na prvom druženju su iznimno brzo kliknuli, ali njihov je odnos brojnim godinama ostao strogo platonski.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iskreno i čisto prijateljstvo koje je neprekidno trajalo zaista dugo i to gotovo cijelih osam godina bilo je upravo onaj ključni i iznimno čvrsti temelj na kojem su njih dvoje malo kasnije napokon uspjeli izgraditi svoj nevjerojatno snažan dugogodišnji brak u kojem i danas savršeno funkcioniraju u svakom smislu.
| Foto: instagram
Sve se to ipak promijenilo tijekom jednog jako vrućeg ljeta 2021. godine, točno onda kada su to dvoje najboljih prijatelja otputovali na jedan vrlo opušteni i zanimljivi zajednički odmor u predivni meksički grad Cancun.
| Foto: instagram
Foto instagram
Tamo su otišli zajedno sa svojom velikom grupom bliskih zajedničkih prijatelja iz djetinjstva kako bi se maknuli od obaveza.
| Foto: instagram
Upravo tijekom tog nezaboravnog, jako zabavnog turističkog putovanja njih dvoje su konačno i potpuno jasno shvatili da duboko u sebi zaista osjećaju puno više jedno prema drugome te su odmah hrabro započeli pravu i iznimno romantičnu vezu prepunu snažnih emocija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Od tog nevjerojatnog i sudbonosnog trenutka pod vrelim meksičkim suncem stvari su se doista počele odvijati pravom munjevitom brzinom.
| Foto: instagram
Već krajem iste te godine, točnije u hladnom i svečanom mjesecu prosincu, Raphinha je odlučio preuzeti potpunu inicijativu te je potajno pripremio jednu doista spektakularnu i romantičnu prošnju okruženu brojnim predivnim svijećama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Natalia je naravno i potpuno očekivano odmah radosno pristala.
| Foto: instagram
Sretni par je potom vrlo brzo te iznimno uspješno izmijenio svoje iskrene bračne zavjete već u hladnoj veljači iduće, 2022. godine na jednoj predivnoj, iako vrlo privatnoj i zatvorenoj ceremoniji, kojoj su tada ponosno prisustvovali samo njihovi najbliži prijatelji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihova golema i iskrena bračna sreća ubrzo je potom postala još i puno veća nego prije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Naime, u svibnju 2023. godine dobili su svoje prvo dijete
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
On je moja suprotnost. Ja sam oluja, a on je moj mir. Naučio me da ne rješavamo sve vikanjem, nego da stvari rješavamo ljubavlju. Pretvorio me iz vode u vino i pomogao mi da ponovno pronađem osobu koja sam bila kada sam ga tek upoznala prije mnogo godina - podijelila je sa svojim pratiteljima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram