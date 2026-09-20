Tko je Raphinha? S Livakovićem skoro igrao u Dinamu, a supruzi je dugo bio 'samo prijatelj'!

On je moja suprotnost. Ja sam oluja, a on je moj mir. Naučio me da ne rješavamo sve vikanjem, nego da stvari rješavamo ljubavlju. Pretvorio me iz vode u vino i pomogao mi da ponovno pronađem osobu koja sam bila kada sam ga tek upoznala prije mnogo godina - podijelila je sa svojim pratiteljima.

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