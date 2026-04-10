Sin mu pio i ljetovao na račun saveza. Tko je Siniša Krajač? 'Bio sam trener Luki Modriću'

Siniša Krajač (57), glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora i jedan od ključnih operativaca hrvatskog sporta, posljednjih se godina bavio rastom izdvajanja proračunskog novca za sport, novim programima i brigom za sportaše. Karijera ga je vodila od ratišta Domovinskog rata i vojno-obavještajnog sustava do samog vrha krovne sportske organizacije, a sad je pod povećalom zbog jedne od najvećih afera u povijesti domaćeg sporta, istrazi o izvlačenju milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, zbog koje mnogi propitkuju odgovnornost i HOO-a koji odobrava financijske tokove prema nacionalnim sportskim savezima.

Judaški savez plaćao ljetovanje sinu?!

Obitelj Krajač nedavno se našla pod lupom i zbog navoda o rastrošnosti. Portal 24sata prvi je objavio priču kako je Hrvatski judo savez platio sedmodnevni boravak u Poreču za Zvonimira Krajača, uključujući smještaj i 40-ak računa za piće u hotelskom baru. Sin Siniše Krajača nekad se bavio judom, a do 2018. obavljao je i poslove u nacionalnom savezu.

"Želim jasno i nedvosmisleno istaknuti da troškove ljetovanja moga sina Zvonimira nije snosio Hrvatski judo savez. Takve tvrdnje nisu točne i nemaju nikakvo uporište u činjenicama. Moj sin je godinama bio aktivan judaš, sudjelovao je na svim većim natjecanjima u Hrvatskoj te je povremeno pomagao u organizaciji različitih događanja pod okriljem Hrvatskog judo saveza. Međutim, to nema nikakve veze s navodima o financiranju njegova privatnog ljetovanja. Također, naglašavam da je u to vrijeme bio punoljetan i kao takav samostalno odgovoran za svoje postupke i troškove. Kao otac, nisam imao niti imam obvezu da mi podnosi račune za svoje privatne aktivnosti", poručio je Krajač za 24sata.

Afera koja je uzdrmala hrvatski sport

Klupko se u skijaškom savezu počelo odmotavati početkom veljače, kada je glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Nenad Eror zaustavljen na naplatnim kućicama kod Bregane sa 102.000 eura u gotovini. Uz novac je, kako navode izvori, pronađen i popis s dvadesetak imena kojima je novac navodno bio namijenjen. Na tom su se popisu, uz bivšeg direktora CroSkija Vedrana Pavleka, navodno našla i imena nekoliko visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima ono Krajačevo, pisao je Index.

Istražitelji sumnjaju da je iz Hrvatskog skijaškog saveza u posljednjih desetak godina izvučeno čak 30 milijuna eura. Trag novca, prema medijskim napisima, vodio je od HOO-a, koji je uplaćivao sredstva Skijaškom savezu, preko tvrtke u Luksemburgu povezane s Pavlekom, do tvrtke u Slovačkoj koja je bila dio goleme porezne prevare teške 78 milijuna eura, navodno povezane i s talijanskom mafijom. Slovaci su, sumnja se, podizali gotovinu u Austriji, uzimali proviziju, a ostatak predavali nekome iz HSS-a. Apsurd cijele situacije je da je Eror taj, navodno oprani novac, iznosio iz Hrvatske kada je uhvaćen.

Uskok je istragu 16. ožujka i službeno proširio na Hrvatski olimpijski odbor, a posebno je sporna bila uplata od 500.000 eura koju je HOO prebacio na račun Skijaškog saveza neposredno prije posljednjih Zimskih olimpijskih igara.

"Mirno spavam"

Suočen s teškim optužbama, Siniša Krajač odlučno je demantirao bilo kakvu umiješanost. Kada su ga novinari pitali o navodnom popisu, bio je izričit.

​- Ja? To je negdje pisalo? Iskreno, prvi glas, stvarno. Nisam dobivao baš ništa, mirno spavam. Nemam se ni potrebe pravdati. Nije bilo i ne provodi se nikakav izvid bilo nad HOO-om ili ikojim pojedincem iz Hrvatskog olimpijskog odbora - poručio je Krajač za Jutarnji list.

Potvrdio je da su istražitelji PNUSKOK-a posjetili prostorije HOO-a, no ustvrdio je da je riječ isključivo o pregledu dokumentacije i korespondencije s Hrvatskim skijaškim savezom.

Nakon što je afera dospjela u javnost, a ministar sporta Tonči Glavina prozvao HOO za manjak kontrole, krovna sportska kuća oglasila se priopćenjem u kojem je detaljno objasnila složen i višerazinski proces odobravanja sredstava. Naglasili su kako svaki programski zahtjev prolazi nekoliko kontrolnih točaka, a konačno odobrenje, nakon direktora nadležnih ureda, daje upravo glavni tajnik. Ipak, ključno je što su istaknuli da HOO nadzire isključivo namjensko trošenje sredstava koja dodjeljuje kroz svoje programe, dok nadzor nad sredstvima iz drugih izvora, poput sponzorstava i donacija, nije u njihovoj nadležnosti.

Od bojišta do glavnog operativca sporta

Put Siniše Krajača do jedne od najmoćnijih pozicija u hrvatskom sportu nije bio tipičan. Magistar kineziologije sa zagrebačkih Šestina, rođen 13. kolovoza 1968., studentske dane prekinuo je početkom Domovinskog rata. Bio je jedan od osnivača dragovoljačke postrojbe studenata Kineziološkog fakulteta, koja je kasnije priključena specijalnoj jedinici policije MUP-a Alfe. U intervjuu za Večernji list prisjetio se tih dana.

​- Krenuli smo u sve goloruki, a profesori džuda i hrvanja pripremali su nas kao da idemo na neko veliko sportsko natjecanje, no bila je to "utakmica" u kojoj se nije smjelo pogriješiti. Nikad neću zaboraviti ulične borbe u Pakracu gdje smo bili brojčano znatno slabiji i nismo znali hoćemo li preživjeti sljedeći korak.

Nakon rata, karijeru je nastavio u sustavu Ministarstva obrane, i to kao voditelj Odjela za provjere i načelnik analitike u Sigurnosno-informativnoj službi (SIS). Od 1993. do 1997. godine, kako je sam rekao, provjeravao je svakoga tko je dolazio na važnu poziciju u Hrvatskoj vojsci, ali i kadrove za važne državne tvrtke. Prekretnicu u karijeri donijela mu je organizacija drugih Svjetskih vojnih igara u Zagrebu, gdje ga je general Josip Lucić postavio za pročelnika sportova na vodi. To iskustvo bilo je presudno za njegov prelazak u civilni, sportski sektor. U Hrvatski olimpijski odbor stigao je 2001. s Damirom Šegotom i Nevenom Šavorom, također kadrovima iz MORH-a.

Uspon u Hrvatskom olimpijskom odboru

Tijekom više od dva desetljeća u HOO-u, Krajač je prošao gotovo sve razine sustava. Bio je voditelj Ureda za razvojne programe, v.d. direktora Ureda nacionalnih sportskih saveza te pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta. Upravo je rad na terenu isticao kao nešto što ga ispunjava, tvrdeći da je godišnje znao prelaziti i po 60.000 kilometara kako bi pomogao malim klubovima i sredinama, jer "bez sporta u malim sredinama nema ni uspješnog nacionalnog sporta".

Na poziciju glavnog tajnika izabrali su ga u svibnju 2021., a u travnju prošle godine Vijeće HOO-a jednoglasno mu je potvrdilo novi četverogodišnji mandat koji traje do 2029. Njegov prvi mandat ubilježio je značajan rast proračuna, ponajviše zahvaljujući Vladi RH, ali i po realizaciji kupovine vlastitog prostora za HOO. Uveo je nove programe poput Karijernog centra za sportaše nakon završetka karijere te Centra za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme. Povećane su stipendije sportašima i naknade trenerima, a broj korisnika razvojnih programa znatno je porastao.

Kondicijski trener poznatim 'vatrenima'

U javnim nastupima Krajač često ističe kako je Hrvatska "svjetsko sportsko čudo" te naglašava važnost suradnje s MORH-om i MUP-om, sustavima iz kojih je i sam potekao. Ta suradnja, tvrdi, sportašima iz manje komercijalnih sportova osigurava egzistencijalnu sigurnost kroz status ugovornog pričuvnika. Spomenuo je kako je kao kondicijski trener individualno radio s poznatim sportašima.

- Nakon moje ratne priče vratio sam se u sport i shvatio da moram napraviti nešto posebno da bih se mogao istaknuti, da budem zanimljiviji. Tako sam u jednom trenutku bio kondicijski trener koji je radio s košarkašima kao što su Mate Skelin i Slaven Rimac, a bio sam i prvi kondicijski trener Vedranu Ćorluki i Luki Modriću i ne sluteći koliko će oni poslije postati dobri nogometaši - rekao je za Večernjak i objasnio kako je došlo do suradnje:

- Sjedio sam u hotelu Laguna s Vedranovim tatom i dogovarao se da ću raditi s njegovim sinom. A on mi je kazao da ima još jedan mali koji bi volio više raditi, a to je bio Luka Modrić. U to vrijeme oni su bili na posudbi u Interu Zaprešić, a kada su vraćeni u Dinamo, nastavio sam raditi s drugim sportašima, ponajviše s hrvačima.

Afera u skijaškom savezu bacila je veliku sjenu na njegov rad i ugled cijele krovne sportske organizacije, na čelu koje je već više od dva desetljeća Zlatko Mateša. Iako nitko iz HOO-a službeno nije osumnjičen, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ustvrdio je da HOO kao institucija nije predmet istrage, činjenica da se ime glavnog operativca našlo na spornom popisu otvorila je brojna pitanja o transparentnosti i kontroli trošenja javnog novca u hrvatskom sportu.

