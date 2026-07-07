Tko je Stale Solbakken? Majka mu je planirala sprovod, bio je klinički mrtav. A sad je hit SP-a!

Dok su norveški igrači i navijači slavili na terenu, njihov izbornik imao je na umu samo jednu osobu s kojom je želio podijeliti taj poseban trenutak. Ståle Solbakken (58) instinktivno se popeo na tribine kako bi pozdravio suprugu Anniken, ženu koja je uz njega više od 30 godina, nakon dramatične pobjede (2-1) protiv Brazila kojom je Norveška osigurala povijesno četvrtfinale.

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Dan koji je promijenio sve

Bio je 13. ožujka 2001. godine. Solbakken, tada 33-godišnji veznjak Kopenhagena i iskusni norveški reprezentativac, srušio se tijekom treninga. Bez ikakvog upozorenja, njegovo srce je stalo. Tijekom sljedećih sedam minuta bio je klinički mrtav. Život mu je spasila samo prisebnost i stručnost klupskog liječnika Franka Odgaarda, koji je odmah započeo s masažom srca dok su prestravljeni suigrači gledali. Hitna pomoć je stigla, a defibrilator je napokon ponovno pokrenuo njegovo srce.

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Solbakken je proveo 26 sati u nesvijesti u bolnici. Doktori su otkrili da je rođen s urođenom srčanom manom. Njegova obitelj proživljavala je agoniju.

​- Da, bilo je to dramatično iskustvo, ali bilo je stvarno gore za moju obitelj nego za mene jer ja nisam ništa osjećao. Bilo je kao da su se svjetla jednostavno ugasila - rekao je Solbakken godinama kasnije.

​- Moji su roditelji odmah doletjeli iz Norveške. Rečeno mi je da je moja majka u avionu počela planirati moj sprovod. Prvo su se brinuli hoću li preživjeti, a zatim hoće li mi mozak biti oštećen. To su bile misli koje su mučile moju obitelj i suigrače.

Život mu je spašen, ali ugrađen mu je pacemaker, a profesionalna nogometna karijera bila je gotova. Ta ga je trauma zauvijek promijenila.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

​- Takvo što definitivno promijeni neke stvari. Mislim da mi je, nakon što se sve smirilo, pomoglo razlikovati što je u životu doista važno, a što nije. Ulažem sve u svoj posao, ali također znam da postoje druge, važnije stvari - objasnio je.

Trnovit trenerski put

Nakon prisilnog umirovljenja, brzo se prebacio u trenerske vode. Počeo je s mladim uzrastima Norveške, a zatim je preuzeo drugoligaša HamKam i uveo ga u prvu ligu. To je privuklo pažnju njegovog bivšeg kluba Kopenhagena, gdje je u prvom mandatu osvojio pet naslova prvaka i ostvario senzacionalne pobjede u Ligi prvaka protiv Manchester Uniteda i Ajaxa. No, njegovi izleti izvan Skandinavije nisu bili uspješni. U Kölnu se nije dugo zadržao, a epizoda u Engleskoj bila je potpuni promašaj.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Godine 2012. preuzeo je Wolverhampton Wandererse, koji su tek ispali iz Premier lige. Smatran je modernim, progresivnim trenerom, ali stvari su krenule nizbrdo. Momčad naviknuta na dominantan stil igre pod bivšim trenerom Mickom McCarthyjem nije prihvatila Solbakkenovu kontrašku filozofiju.

Kapetan Karl Henry jednom je prilikom prije utakmice rekao suigračima da "zaborave taktiku" i igraju po svome, što je rezultiralo pobjedom 4-1. No, to je bila iznimka. Rezultati su bili sve lošiji, a strpljenje navijača je nestalo. Vrhunac je bio sramotan poraz u kupu od niželigaša Luton Towna, nakon kojeg je dobio otkaz poslije samo pola sezone.

​- Realnost je bila da Ståle nikada nije prihvatio život u Engleskoj. Njegova supruga i obitelj nikada se nisu preselili s njim. Svaki drugi vikend vraćao se obitelji u Norvešku, jednostavno se nikada nije prilagodio - izjavio je tadašnji predsjednik kluba Steve Morgan.

Povratak kući i ispisivanje povijesti

Solbakken je reputaciju ponovno izgradio u Kopenhagenu, gdje je u drugom mandatu postao najuspješniji trener u povijesti kluba, osvojivši još tri naslova prvaka. Kada je 2020. preuzeo norvešku reprezentaciju, osjećaj je bio da je to posao koji mu je suđen. Norveška je tada već 20 godina čekala na nastup na velikom natjecanju.

Početak nije bio lak. Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022. završile su neuspjehom, a propuštanje Eura 2024. bio je potpuni debakl, s obzirom na to da je Norveška imala jednu od najtalentiranijih generacija u povijesti, predvođenu Erlingom Haalandom i Martinom Ødegaardom. Solbakken je znao da je to neprihvatljivo i javno je obećao da će dati ostavku ako ne odvede momčad na Svjetsko prvenstvo 2026.

Foto: Harry Langer/DeFodi Images/DEFOD

Na kraju, uspio je sa stilom. Norveška je projurila kroz kvalifikacijsku skupinu s osam pobjeda iz osam utakmica, izbacivši Italiju u doigravanje. Haaland je zabio nevjerojatnih 16 golova. Nakon 28 godina, Norveška se vratila na najveću pozornicu, a tamo je nastavila oduševljavati.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS