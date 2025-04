Tko je Stefanos Tsitsipas? Otac mu spasio život, majku je tjerao s terena i obožava brzu vožnju

Stefanos Tsitsipas (26), ime koje odjekuje svjetskim teniskim terenima, nije samo trenutačno osmi igrač svijeta, već i sportska figura koja, nema sumnje, izaziva podijeljene reakcije. Grčki majstor bijelog sporta, rođen 12. kolovoza 1998., miks je velikog talenta, impresivnih uspjeha, ali i momenata koji su itekako podizali obrve javnosti. O njegovoj bi karijeri uskoro trebao brinuti legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević kao trener, godinu dana nakon što se razišao s Novakom Đokovićem.

Blještavi uspon na teniski vrh

Tsitsipas je munjevito jurio prema teniskom Olimpu. Već kao junior pokazao je da se radi o posebnom kalibru igrača, dosegnuvši poziciju broj 1 na svjetskoj juniorskoj ljestvici i zgrabivši Grand Slam naslov u parovima na Wimbledonu 2016. Prijelaz u seniorske vode išao je glatko.

Godine 2018. osvojio je Next Gen ATP finale, turnir najboljih mladih igrača svjetskog tenisa, te su ga proglasili igračem koji je najviše napredovao te sezone. Već sljedeće godine, 2019., ostvario je jedan od najvećih uspjeha karijere osvajanjem ATP finala, postavši najmlađi pobjednik tog prestižnog natjecanja još od Lleytona Hewitta 2001. Kao šlag na tortu, iste godine proglašen je i najboljim sportašem Grčke.

Foto: Geoff Burke

Njegova vitrina s trofejima broji 12 ATP pojedinačnih naslova, među kojima se izdvajaju tri Mastersa iz Monte Carla (2021., 2022. i 2024.), čime je zacementirao status kralja zemljane podloge tog turnira. Dvaput je bio na samo jedan korak do Grand Slama, igrao je finala na Roland Garrosu 2021. i Australian Openu 2023. U kolovozu 2021. dosegao je treće mjesto na ATP ljestvici, čime se izjednačio s Marijom Sakkari kao najviše rangirani grčki tenisač u povijesti. Bez ikakve dileme, smatraju ga najboljim grčkim tenisačem svih vremena.

Izvan terena: Zanimljivosti i kontroverze

Tsitsipasov život izvan blještavila reflektora također je ispunjen zanimljivim crticama. Ljubav prema tenisu razvio je vrlo rano; reket je prvi put uzeo u ruke s tek tri godine, a prve teniske udarce naučio je od majke Julije Apostoli, i same bivše profesionalne tenisačice. Njegov otac, Apostolos Tsitsipas, godinama mu je pomagao kao trener. Jednom je, ni kriv ni dužan, stradao od sinove ruke...

Jedan od najdramatičnijih trenutaka u njegovu životu dogodio se 2015. kad se Tsitsipas umalo utopio plivajući u moru na Kreti. Život mu je spasio otac, a sam Stefanos je kasnije priznao kako mu je to iskustvo iz temelja promijenilo pogled na život. Ima i troje mlađe braće i sestara, Petrosa, Pavlosa i Elisavet , koji također slijede obiteljske teniske stope.

No put do zvijezda rijetko je bez trnja. Tsitsipasova karijera nije prošla bez kontroverzi koje su ga često stavljale pod reflektore, i to ne uvijek zbog tenisa. Često se nalazio na meti kritika zbog ponašanja na terenu i izjava izvan njega.

produženi odlasci u toalet : Sjećate se US Opena 2021.? Njegovi dugi, strateški odlasci u svlačionicu između setova izazvali su bijes protivnika, poput Andyja Murraya, i velike kritike teniske javnosti. Mnogi su prigovarali da koristi pauze kao jeftinu taktiku za ometanje ritma protivnika i hvatanje daha kad zagusti. Pravila su kasnije djelomično promijenjena kako bi se stalo na kraj takvim maratonskim pauzama.

: Sjećate se US Opena 2021.? Njegovi dugi, strateški odlasci u svlačionicu između setova izazvali su bijes protivnika, poput Andyja Murraya, i velike kritike teniske javnosti. Mnogi su prigovarali da koristi pauze kao jeftinu taktiku za ometanje ritma protivnika i hvatanje daha kad zagusti. Pravila su kasnije djelomično promijenjena kako bi se stalo na kraj takvim maratonskim pauzama. nesuglasice s majkom: Na Mastersu u Rimu 2023., tijekom meča protiv Daniila Medvjedeva, kamere su uhvatile nezgodan trenutak. Tsitsipas se vidno iznervirao na vlastitu majku, koja je glasno komentirala s tribina, navodno na ruskom. Frustriran do krajnjih granica, zatražio je od nje da napusti stadion, što je, naravno, izazvalo buru komentara.

prebrza vožnja: Zabrinutost među obožavateljima izazvao je podijelivši video u kojem juri u skupocjenom Aston Martinu brzinom od 275 km/h. Kasnije je morao pojašnjavati da se incident dogodio na zatvorenoj trkaćoj stazi u kontroliranim uvjetima i uz sve potrebne sigurnosne mjere, a ne na javnoj cesti. Pitanje je jesu li svi povjerovali.

teniska ljubav: Stefanos zabavlja javnost privatnim životom jer je u vezi sa španjolskom tenisačicom Paulom Badosom (27). Prohodali su u ljeto 2023., lani u svibnju objavili kako prekidaju vezu, a onda samo nekoliko tjedana poslije se pomirili. Imaju i zajednički nadimak: "Tsitsidosa".

Novo poglavlje: Suradnja s Goranom

Grčka Gazetta prenijela je ovaj tjedan kako je Stefanos Tsitsipas povukao potez koji je potom odjeknuo teniskim svijetom, angažirao je Gorana Ivaniševića za novog člana trenerskog tima. Ivanišević, legendarni "Zec" i osvajač Wimbledona, donosi sa sobom hrpu iskustva, posebno nakon nevjerojatno uspješne suradnje s Novakom Đokovićem, tijekom koje je srpski as osvojio čak 12 Grand Slam naslova.

Svi se pitaju što Goran može donijeti Stefanosu. Očekuje se da će Ivaniševićev glavni zadatak biti "naštimati" Tsitsipasovu igru na bržim podlogama, posebice na travi. Unatoč sjajnim rezultatima drugdje, Grk nikada nije prošao dalje od četvrtog kola Wimbledona, a upravo tu bi Ivaniševićev utjecaj mogao biti presudan. Ova suradnja predstavlja uzbudljiv trenutak u Tsitsipasovoj karijeri i budi nadu da bi mu mogla pomoći da konačno dohvati ono što najviše želi, Grand Slam titulu.

Stefanos Tsitsipas ostaje jedna od najkompleksnijih i najzanimljivijih figura modernog tenisa. Hoće li partnerstvo s Goranom Ivaniševićem označiti početak nove, još uspješnije ere za grčkog tenisača? S Tsitsipasom nikad nije dosadno i bit će ga uzbudljivo pratiti.