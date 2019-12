Tko je sve osigurao osminu finala? Ostala još dva mjesta

Još jedna grupna faza Lige prvaka bliži se svome kraju. Saznali smo 14 putnika u osminu finala najelitnijeg europskog natjecanja, a ostale dvije ulaznice dobit će momčadi koje će se za svoja mjesta boriti u srijedu, a među njima je i Dinamo.

Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester City i Paris Saint-Germain, Leipzig prvoplasirani su u svojim skupinama, dok su Real Madrid i Tottenham prošli kao drugoplasirani. To su momčadi koje su i prije posljednjeg kola osigurale prolazak u nokaut fazu, a večeras smo doznali i nove putnike. To su Borussia Dortmund, Lyon, Chelsea, Valencia, Liverpool i Napoli. Ali idemo po redu.

Tko je sve osigurao osminu finala, a to je još u igri?

Skupina A

Bila je to jednosmjerna ulica za pariške nogometaše od prvog kola. Napokon je sva ta kvaliteta izašla na vidjelo, a to su pokazali u prvom kolu kada su Realu utrpali tri gola. Madriđani su malo dizelaški ušli u sezonu, uspjeli su na koncu uhvatiti zraka i osigurati osminu finala. Što se tiče ove skupine, ostala je jedino živa utrka za treće mjesto za koje se bore Club Brugge i Galatasaray. Belgijci imaju bod prednosti, a Turci u posljednjem kolu igraju protiv PSG-a u Parizu. Rekli bismo, tko preživi, pričat će.

Skupina B

Ovdje je stanje kao i u prvoj skupini, praktički copy-paste. Bayern je demonstrirao snagu od prvog kola, pobijedili su sve utakmice s gol razlikom 21-4, a s pet bodova zaostatka prašinu guta Tottenham koji je, unatoč turbulentnoj sezoni, također osigurao osminu finala. Crvena zvezda i Olympiacos će u posljednjem kolu odlučiti o putniku u šesnaestinu finala Europske lige.

Skupina C

Ovo je jedina skupina u kojoj sve momčadi mogu proći dalje i definitivno skupina koja nas najviše zanima. Manchester City je, gle čuda, već osigurao osminu finala i u posljednjem kolu u opuštenoj atmosferi idu na Maksimir. Nenad Bjelica i njegova momčad imaju nešto teži zadatak ako žele proći dalje, ali bože moj, tko je ikada imao lake zadatke u važnim situacijama. Dinamo mora pobijediti Engleze te se nadati da Atalanta neće izgubiti od Šahtara. Talijani za prolazak dalje moraju dobiti Ukrajince te se nadati u pobjedu Cityja, a Šahtar je jedini koji ovisi sam o sebi. Pobjedom idu u nokaut fazu.

Skupina D

Iako ove sezone baš i ne blistaju, Juventus je rutinski došao do prvog mjesta koje su osigurali kolo prije kraja. Za drugo mjesto bore se Atletico Madrid i Bayer Leverkusen. Nijemci su prvo krenuli s tri poraza, a onda su pobijedili Atletico i Lokomotiv što im je donijelo nadu u osminu finala. U posljednjem kolu idu na neopterećeni Juve, a Atletico igra protiv posljednje Lokomotiv Moskve. No neka vas to ne prevari. Rusi igraju jako dobro ove sezone, a Juve su oba puta držali u šaci, ali stara dama je na svoj sretni način, kao i uvijek, došla do pobjeda u ta dva susreta.

Skupina E

Do posljednjeg kola je sve bilo neizvjesno u ovoj skupini. Liverpool je, kao i prošle sezone, visio kao luster, ali presudila je kvaliteta. Pobijedili su Salzburg 2-0 te tako osigurali drugo mjesto, a vječni pehist Napoli je svih tih silnih trećih mjesta napokon prošao u osminu finala Lige prvaka. Oni su dobili 4-0 Genk i tako prošli dalje. Salzburg je apsolutno sve iznenadio, igrali su fantastično, ali zakasnili su koračić. Haaland je nogometaš kojeg nećemo tako lako zaboraviti. Fantastični Norvežanin je vodeći strijelac Lige prvaka s osam golova u šest utakmica, a njegove majstorije ćemo od sada viđati u Europskoj ligi.

Skupina F

Barcelona je u posljednje kolo ušla s osiguranim prvim mjestom, a Inter i Borussia su se borili za drugo mjesto. Katalonci su u Milano došli s drugom momčadi, Inter je u jednom trenutku i bio na drugom mjestu, ali onda je Barca dodala gas više. Na kraju su pobijedili 2-1 s oslabljenim sastavom, a Borussia je pobijedila kod kuće Slaviju Prag i tako je uz pomoć Španjolaca otišla u osminu finala. Inter će svoju sreću pronaći u šesnaestini finala Europske lige.

Skupina G

Lyon i Zenit su se borili za osminu finala, a na kraju su Portugalci razbili Ruse 3-0 i tako pripomogli Lyonu koji je odigrao 2-2 kod Leipziga. Francuzi su tako osvojili drugo mjesto, a Nijemci su i prije posljednjeg kola imali prvo mjesto i nokaut fazu u džepu.

Skupina H

Prošle sezone Ajax je bio najveća senzacija Lige prvaka. Sa sjajnom i mladom momčadi su došli do polufinala, ali ove sezone su ispali već u skupini. Ostali su bez De Jonga, De Ligta i Schonea, a to je očito bilo dovoljno da bitno padne njihova kvaliteta. Nizozemci su u izravnom dvoboju za osminu finala izgubili od Valencije 1-0. Španjolci su tako s prvog mjesta prošli u daljnju fazu, a kopljanici će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi. U osminu finala LP prošli su Chelsea i Mateo Kovačić koji su pobijedili Lille 2-1.

Dakle, ostala su još dva mjesta za osminu finala, a za njih se bore Atletico Madrid i Bayer Leverkusen u skupini D te Šahtar, Dinamo i Atalanta u skupini C.